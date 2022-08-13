陳學進︱聚陽日系客戶拓點

美國通膨降溫，增添市場對於9月升息放緩的期待，倫元投顧分析師陳學進指出，通膨高檔回落帶動股市走揚，且消費性電子股近期也紛紛出現跌深反彈，台股後市有望「先攻季線、再攻萬六」。本周投資組合前兩大為晶心科（6533）、聚陽（1477），再選入海華（3694）、威致（2028）與朋程（8255）。



台股自7月12日最低下探至13,928.66點觸底反彈以來，雖然利空未曾間斷過，包括消費性電子終端產品需求疲弱不振、產業面持續面臨庫存調整壓力、通膨驟升促使美國聯準會（Fed）激進升息預期、大陸一連串軍事威脅衝擊，都讓市場感到擔憂。



不過，隨著通膨、軍事壓力暫緩，加上國安基金持續力挺台股，盤面部分弱勢跌深股也開始止穩反彈，加權指數也漲回至6月下旬得起跌點位置區附近。



展望後市，國內九合一縣市長選舉行情也將開跑，政策作多積極度勢必提高，都將有利於台股作價反彈的延續，台股加權指數在站穩月線後，指數也連三周守穩於「萬五」關卡之上，12日收盤更來到15,288.97點，距離季線15,322.13點僅一步之遙，預期後市將有機會先攻季線、再戰「萬六」，行情不容小覷。



選股方面，包括力旺、晶心科、M31、海華、順德、朋程、台半、聚陽、明揚、明安、威致、大成鋼等個股，均具備低基期、低位階等條件，且下半年有轉機成長題材可期，後續可望成為多方聚焦主軸，投資人可特別留意。

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