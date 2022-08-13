第6洞︱續戰季線 達人押寶績優股

美國7月消費者物價指數（CPI）升幅縮小，釋出通膨降溫訊號，為市場點燃對升息趨緩之想像，台股上周也受此利多激勵，加權指數收復「萬五」後，續朝季線15,322.13點挺進。

法人指出，大盤短線上反彈至壓力區，加上目前季線仍下彎，預估短期內要一舉突破季線機率不高，短線將或有震盪，而第二季財報將於15日完成公告，投資人可留意財報績優、下半年產業看旺之個股。

證券分析師袁中麟本周投組維持七檔，選入處理器矽智財（IP）廠晶心科、化工大廠聚和、LED驅動IC廠聚積、LED車燈模組廠麗清、無線通訊模組製造商海華、鋼鐵指標股大成鋼、銅箔基板廠台光電。

華冠投顧分析師劉德則續留元宇宙題材股威盛、宏達電以及綠能概念股中興電，再加入同樣被視為元宇宙概念股之一的背光模組廠中光電、電線電纜大廠華新。

倫元投顧分析師陳學進本周則鎖定部分股價先前跌深、業績表現佳的個股，續留上周投組最佳的「績優生」紡織股后聚陽，再加入RISC-V IP廠晶心科、海華、主力鋼筋大廠威致、二極體廠朋程。

啟發投顧分析師趙彭博本周投組全數鎖定低價銅板股，選入包括海華、系統軟體服務公司華經、國內第三大玻璃布廠德宏、石英元件廠安碁、中小型網通IC設計廠九暘。

台美兩地股市上周展開報復性反彈，台股大盤單周強漲252.93點，漲幅1.68％，收15,288.97點，指數連三周守穩於「萬五」之上，本周也將續戰季線15,322.13點反壓。

而逐洞賽4位達人上周績效方面，劉德繳出5.18％的高報酬率，「一枝獨秀」勇奪周冠軍頭銜；而至於趙彭博、袁中麟、陳學進3位達人績效，則受到前波強勢股高檔下殺拉回衝擊，分別以-0.88％、-2.69％、-2.98％位居第二～第四名。

達人投組方面，袁中麟、陳學進投組中的紡織股后聚陽，表現最為搶眼，7月營收衝上37.18億元，改寫單月新高紀錄，且10日法說會也釋出樂觀展望，強調日系大客戶去化庫存進度優於預期、追單力道強勁，有望推升第三季出貨旺季營收成長，並刷新單季新高紀錄，激勵股價大漲慶賀，單周漲幅高達13.23％。

逐洞賽第五周結果出爐，本循環賽事也已進行近半，而劉德上周奪冠後，個人目前也坐擁兩洞冠軍，目前周冠軍與趙彭博並列，而累計績效方面，則仍由趙彭博以35.04％大幅領先中，陳學進以21.93％居次；台股加權指數上周上漲1.68％，周線連六紅。

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