大盤價漲量增 電金回神 聚陽營收靚衝漲停

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2388 威盛 27 73.00 81.10 11.10 21.87 1513 中興電 34 57.70 62.90 9.01 17.68 2498 宏達電 30 62.00 63.80 2.90 5.40 3508 位速 45 41.50 42.30 1.93 3.60 6546 正基 15 127.50 126.00 -1.18 -2.25 4.63 46.30

投組表現：

威盛（2388）表現最佳，搶搭元宇宙題材，短線守穩67元支撐，持續看漲。

正基（6546）表現最差，網通短線過熱，股價回測前低不破將再次轉強。

盤勢預測：

美國10日公布7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，低於分析師預估的8.7％與6月的9.1％，主因是食品與原油價格下跌而有明顯降溫，核心CPI年增5.9％，同樣低於市場預期，市場對於升息放緩預期帶動美股四大指數齊揚，科技股漲聲響起。

台股11日受美股大漲激勵，早盤跳空大漲148點，隨後穩步上攻，終場收在15,197點，漲幅1.73％，呈現價漲量增紅實體K線，短多氣勢如虹，軋空單、軋空手行情值得期待。目前月線扣抵仍在低檔，大盤短期內站穩月線問題不大，惟要突破季線除非市場買氣回歸，否則上有套牢賣壓，難度較高。

此外，加權指數處於高位狹幅區間震盪整理，短線洩壓後再逐步墊高指數，先前漲多的網通族群已出現獲利賣壓，資金轉進蘋概股及上游晶圓製造、矽智財（IP）業者，金融股也反映營收成長利多同步出現漲勢。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 56 17.76 18.68 5.18 5.15 6164 華興 321 12.15 12.05 -0.82 -3.21 2491 吉祥全 64 15.65 15.10 -3.51 -3.52 1258 其祥-KY 75 26.95 25.95 -3.71 -7.50 8032 光菱 59 35.20 33.85 -3.84 -7.97 -1.70 -17.04

投組表現：

期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最佳，股價11日上漲2.47％，成交量溫和放大，仍有上攻機會。

光菱（8032）表現最差，股價11日下跌2.45％，惟股價尚未跌破月線，後市反彈仍可期。

盤勢預測：

受美國公布7月消費者物價指數（CPI）數據公布激勵，美股四大指數10日全數上漲，台股加權指數11日則是在跳空高開後一路上攻，終場上漲258.83點，收在15,197.85點，成交量放大至2千億元之上。

展望後市，加權指數在11日跳空大漲後，已明確站穩15,000點的關鍵壓力點位，多頭短線將進一步對季線15,334.32點發起攻擊，惟有鑑於季線目前仍處於斜率向下慣性，研判仍需耗費一些時間來化解賣壓。

選股方面，包括半導體、IC設計、矽智財（IP）及元宇宙概念股等，投資人均可逢低布局。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1477 聚陽 9 162.50 178.50 9.85 14.40 3234 光環 54 26.00 27.15 4.42 6.21 6546 正基 11 127.50 126.00 -1.18 -1.65 3013 晟銘電 87 16.30 15.45 -5.21 -7.40 2359 所羅門 47 29.95 27.70 -7.51 -10.58 6470 宇智 18 77.90 71.20 -8.60 -12.06 6206 飛捷 15 97.30 85.10 -12.54 -18.30 -2.94 -29.37

投組表現：

聚陽（1477）表現最佳，反映7月營收年增21.94％，技術面相對強勢，均線呈多頭排列。

飛捷（6206）表現最差，技術面形成夜星排列，遭內外資法人大舉出貨，短線持續低檔弱勢整理。

盤勢預測 ：

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，下降幅度優於市場預期，通膨開始從高點回落，投資人預期聯準會也將放緩升息速度，美股四大指數10日同步大漲，在此利多激勵下, 台股11日也由台積電帶領，開高走高，終場大漲258點，以15,197點作收。

對於美國7月通膨數據降溫市場持有正反看法，部分的分析師認為市場將進入新牛市，結束金融危機以來最長的熊市危機，同時對聯準會而言，通膨雖還不算實質地降溫，卻是一個好的開始，未來幾個月物價有望更大範圍的舒緩；反方則認為，油價雖促成通膨數據回落，但石油價格易受供應或各種地緣政治問題影響，且薪資成長及高居住成本都可能造成高通膨仍會持續一段時間，不能僅憑單一交易日就認為股市走出困境。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1477 聚陽 1 162.50 178.50 9.85 1.60 9912 偉聯 5 13.85 13.90 0.36 0.03 6442 光聖 60 61.80 61.20 -0.97 -3.60 1258 其祥-KY 100 26.95 25.95 -3.71 -10.00 3147 大綜 60 55.90 52.30 -6.44 -21.60 -3.36 -33.58

投組表現：

聚陽（1477）表現最佳，產業前景看好，法說會報佳音，激勵股價11日亮燈漲停，研判只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後市仍有望續揚。

大綜（3147）表現最差，7月營收表現不如預期，短線恐有震盪拉回風險，建議後市若有反彈，可逢高可順勢出脫、換股操作。

盤勢預測：

台股11日開高震盪走高，終場上漲258.83點，漲幅1.73％，收在15,197.85點；櫃買指數亦上漲2.37點，漲幅1.3％，收在184.49點；三大法人進出方面，外資續買140.68億元，投信續買10.91億元，自營商轉買15.74億元，外資法人於台指期轉買5,872口多單，累計淨多單部位為11,566口，外資轉趨中性謹慎偏多，內資偏多不變。

展望後市，雖台股大盤恐仍將受制於上檔季線15,334.32點壓力，導致短線難免震盪，不過，隨美國7月消費者物價指數（CPI）降溫，年增率8.5％也低於市場預期，在通膨壓力緩解下，預期美國聯準會（Fed）升息壓力也可望暫時減輕，有助於台美兩地股市持續反彈。

選股方面，盤面包括網通、車用零組件概念股等，多檔漲多股11日均出現高檔下殺拉回的走勢，並轉由低價跌深股強勢反彈，而未來多方主軸也將落在低基期、低位階，並具有轉機成長題材的個股，投資人可多加留意、逢低布局。