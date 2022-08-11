大盤價漲量增 電金回神 聚陽營收靚衝漲停
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2388
|威盛
|27
|73.00
|81.10
|11.10
|21.87
|1513
|中興電
|34
|57.70
|62.90
|9.01
|17.68
|2498
|宏達電
|30
|62.00
|63.80
|2.90
|5.40
|3508
|位速
|45
|41.50
|42.30
|1.93
|3.60
|6546
|正基
|15
|127.50
|126.00
|-1.18
|-2.25
|4.63
|46.30
投組表現：
威盛（2388）表現最佳，搶搭元宇宙題材，短線守穩67元支撐，持續看漲。
正基（6546）表現最差，網通短線過熱，股價回測前低不破將再次轉強。
盤勢預測：
美國10日公布7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，低於分析師預估的8.7％與6月的9.1％，主因是食品與原油價格下跌而有明顯降溫，核心CPI年增5.9％，同樣低於市場預期，市場對於升息放緩預期帶動美股四大指數齊揚，科技股漲聲響起。
台股11日受美股大漲激勵，早盤跳空大漲148點，隨後穩步上攻，終場收在15,197點，漲幅1.73％，呈現價漲量增紅實體K線，短多氣勢如虹，軋空單、軋空手行情值得期待。目前月線扣抵仍在低檔，大盤短期內站穩月線問題不大，惟要突破季線除非市場買氣回歸，否則上有套牢賣壓，難度較高。
此外，加權指數處於高位狹幅區間震盪整理，短線洩壓後再逐步墊高指數，先前漲多的網通族群已出現獲利賣壓，資金轉進蘋概股及上游晶圓製造、矽智財（IP）業者，金融股也反映營收成長利多同步出現漲勢。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|56
|17.76
|18.68
|5.18
|5.15
|6164
|華興
|321
|12.15
|12.05
|-0.82
|-3.21
|2491
|吉祥全
|64
|15.65
|15.10
|-3.51
|-3.52
|1258
|其祥-KY
|75
|26.95
|25.95
|-3.71
|-7.50
|8032
|光菱
|59
|35.20
|33.85
|-3.84
|-7.97
|-1.70
|-17.04
投組表現：
期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最佳，股價11日上漲2.47％，成交量溫和放大，仍有上攻機會。
光菱（8032）表現最差，股價11日下跌2.45％，惟股價尚未跌破月線，後市反彈仍可期。
盤勢預測：
受美國公布7月消費者物價指數（CPI）數據公布激勵，美股四大指數10日全數上漲，台股加權指數11日則是在跳空高開後一路上攻，終場上漲258.83點，收在15,197.85點，成交量放大至2千億元之上。
展望後市，加權指數在11日跳空大漲後，已明確站穩15,000點的關鍵壓力點位，多頭短線將進一步對季線15,334.32點發起攻擊，惟有鑑於季線目前仍處於斜率向下慣性，研判仍需耗費一些時間來化解賣壓。
選股方面，包括半導體、IC設計、矽智財（IP）及元宇宙概念股等，投資人均可逢低布局。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1477
|聚陽
|9
|162.50
|178.50
|9.85
|14.40
|3234
|光環
|54
|26.00
|27.15
|4.42
|6.21
|6546
|正基
|11
|127.50
|126.00
|-1.18
|-1.65
|3013
|晟銘電
|87
|16.30
|15.45
|-5.21
|-7.40
|2359
|所羅門
|47
|29.95
|27.70
|-7.51
|-10.58
|6470
|宇智
|18
|77.90
|71.20
|-8.60
|-12.06
|6206
|飛捷
|15
|97.30
|85.10
|-12.54
|-18.30
|-2.94
|-29.37
投組表現：
聚陽（1477）表現最佳，反映7月營收年增21.94％，技術面相對強勢，均線呈多頭排列。
飛捷（6206）表現最差，技術面形成夜星排列，遭內外資法人大舉出貨，短線持續低檔弱勢整理。
盤勢預測 ：
美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，下降幅度優於市場預期，通膨開始從高點回落，投資人預期聯準會也將放緩升息速度，美股四大指數10日同步大漲，在此利多激勵下, 台股11日也由台積電帶領，開高走高，終場大漲258點，以15,197點作收。
對於美國7月通膨數據降溫市場持有正反看法，部分的分析師認為市場將進入新牛市，結束金融危機以來最長的熊市危機，同時對聯準會而言，通膨雖還不算實質地降溫，卻是一個好的開始，未來幾個月物價有望更大範圍的舒緩；反方則認為，油價雖促成通膨數據回落，但石油價格易受供應或各種地緣政治問題影響，且薪資成長及高居住成本都可能造成高通膨仍會持續一段時間，不能僅憑單一交易日就認為股市走出困境。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1477
|聚陽
|1
|162.50
|178.50
|9.85
|1.60
|9912
|偉聯
|5
|13.85
|13.90
|0.36
|0.03
|6442
|光聖
|60
|61.80
|61.20
|-0.97
|-3.60
|1258
|其祥-KY
|100
|26.95
|25.95
|-3.71
|-10.00
|3147
|大綜
|60
|55.90
|52.30
|-6.44
|-21.60
|-3.36
|-33.58
投組表現：
聚陽（1477）表現最佳，產業前景看好，法說會報佳音，激勵股價11日亮燈漲停，研判只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後市仍有望續揚。
大綜（3147）表現最差，7月營收表現不如預期，短線恐有震盪拉回風險，建議後市若有反彈，可逢高可順勢出脫、換股操作。
盤勢預測：
台股11日開高震盪走高，終場上漲258.83點，漲幅1.73％，收在15,197.85點；櫃買指數亦上漲2.37點，漲幅1.3％，收在184.49點；三大法人進出方面，外資續買140.68億元，投信續買10.91億元，自營商轉買15.74億元，外資法人於台指期轉買5,872口多單，累計淨多單部位為11,566口，外資轉趨中性謹慎偏多，內資偏多不變。
展望後市，雖台股大盤恐仍將受制於上檔季線15,334.32點壓力，導致短線難免震盪，不過，隨美國7月消費者物價指數（CPI）降溫，年增率8.5％也低於市場預期，在通膨壓力緩解下，預期美國聯準會（Fed）升息壓力也可望暫時減輕，有助於台美兩地股市持續反彈。
選股方面，盤面包括網通、車用零組件概念股等，多檔漲多股11日均出現高檔下殺拉回的走勢，並轉由低價跌深股強勢反彈，而未來多方主軸也將落在低基期、低位階，並具有轉機成長題材的個股，投資人可多加留意、逢低布局。
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