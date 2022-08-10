消費性電子疲軟 達人按讚5族群 後市看俏

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2388 威盛 27 73.00 80.80 10.68 21.06 1513 中興電 34 57.70 61.50 6.59 12.92 3508 位速 45 41.50 42.40 2.17 4.05 2498 宏達電 30 62.00 62.00 0.00 0.00 6546 正基 15 127.50 120.00 -5.88 -11.25 2.68 26.78

投組表現：

威盛（2388）表現最佳，搶搭元宇宙題材，短線守穩67元支撐，持續看漲。

正基（6546）表現最差，網通短線過熱，股價回測前低不破將再次轉強。

盤勢預測：

美國總統拜登9日正式簽署價值約520億美元的晶片法案，為美國半導體生產和研究提供補貼；但是半導體利空罩頂，繼輝達發布獲利預警後，美光也下修財測，造成科技股新一波的賣壓，那斯達克指數收盤下跌1.19％，費半指數更重挫4.57％。台股10日早盤開低，最低跌至14,890點，隨後再次上演撐盤拉升的操作，收盤下跌111點，收在14,939點。

美國10日晚些將公布7月消費者物價指數（CPI），目前CME的FedWatch工具顯示，交易員預測聯準會9月升三碼機率高達7成，後續若進一步造成美債殖利率攀升，恐將對利率敏感的成長科技股走勢造成新的壓力。

不過天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果旗艦新機iPhone14生產和出貨時間都沒有受到影響，今年iPhone14系列備貨量從9,000萬增加到9,500萬支，為近三年新高。臻鼎、玉晶光及揚明光等蘋概股多有表現，後續可多加留意。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 56 17.76 18.23 2.65 2.63 8032 光菱 59 35.20 34.70 -1.42 -2.95 6164 華興 321 12.15 11.95 -1.65 -6.42 2491 吉祥全 64 15.65 15.05 -3.83 -3.84 1258 其祥-KY 75 26.95 25.85 -4.08 -8.25 -1.88 -18.83

投組表現：

期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最佳，股價10日下跌1.25％，惟外資心態持續偏多，後續仍有上漲機會。

其祥-KY（1258）表現最差，股價10日下跌2.08％，惟下檔月季線仍呈現多頭排列，後市反彈可期。

盤勢預測：

因美光、輝達營收不如預期，美股四大指數9日全數下跌，台股10日也受到美股回檔的影響，加權指數開低後一度下跌逾150點，最低來到14,890.55點，而尾盤跌幅收斂，終場下跌111.26點，收在14,939.02點。

展望後市，市場預估晶片法案也恐衝擊台灣半導體業，導致加權指數未能持續站穩於「萬五」大關之上，後續大盤務必在短期內再度收復15,000點整數關卡，多頭反彈信心才不易潰散。

此外，美國10日將公布7月消費者物價指數（CPI），有鑑於7月能源及糧食價格皆有回落跡象，預估若公布的CPI數據較預期佳，則台美兩地股市皆有進一步反彈的機會。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 9912 偉聯 5 13.85 14.35 3.61 0.25 3147 大綜 60 55.90 56.00 0.18 0.60 1477 聚陽 1 162.50 162.50 0.00 0.00 6442 光聖 60 61.80 60.30 -2.43 -9.00 1258 其祥-KY 100 26.95 25.85 -4.08 -11.00 -1.92 -19.15

投組表現：

偉聯（9912）表現最佳，股價漲多後，10日持續高檔震盪整理，惟只要量價不失控，並守穩10日線不破，則預期後市仍有續漲機會。

其祥-KY（1258）表現最差，雖股價10日震盪回檔2.08％，惟只要守穩10日線不破，則後市仍有機會持續走揚。

盤勢預測 ：

台股10日開低震盪走低，終場下跌111.26點，跌幅0.74％，收在14,939.02點；櫃買指數亦同步開低震盪走低，終場下跌1.4點，跌幅0.76％，收在182.12點；三大法人進出方面，外資續賣178.08億元，投信續買15.8億元，自營商轉賣28.33億元，惟外資法人於台指期轉賣4,192口多單，累計淨多單部位為5,694口，外資轉趨中性謹慎保守，內資偏多不變。

美國7月消費者物價指數（CPI）數據公布在即，再加上消費性電子產業下半年旺季不旺陰霾持續攏兆，在市場觀望氣氛轉趨濃厚下，加權指數近期持續於「萬五」關前震盪徘徊。

不過，其實在消費性電子需求疲軟利空傳出後，多數個股股價均已提前反應，隨股價跌幅已深、技術面進入超賣區，預期相關個股再出現連袂崩跌的可能性偏低，且經過第三、四季的庫存調整後，反倒將有利於明年營運重回正軌。

另一方面，車用電子、伺服器、資訊軟體、自動化設備及工業電腦等產業，也不受利空衝擊，持續維持成長態勢不變，亦可望降低消費性電子庫存調整所帶來之衝擊。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/5收盤價(元) 8/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3234 光環 54 26.00 27.20 4.62 6.48 1477 聚陽 9 162.50 162.50 0.00 0.00 2359 所羅門 47 29.95 29.50 -1.50 -2.12 3013 晟銘電 87 16.30 15.75 -3.37 -4.79 6546 正基 11 127.50 120.00 -5.88 -8.25 6470 宇智 18 77.90 70.50 -9.50 -13.32 6206 飛捷 15 97.30 86.80 -10.79 -15.75 -3.77 -37.74

投組表現：

光環（3234）表現最佳，除非克服上影線壓力，否則不利股價續揚。

飛捷（6206）表現最差，技術面形成夜星排列，遭內外資法人大舉出貨，應儘速站回5日線，否則將呈現低檔弱勢整理。

盤勢預測：

美股等待10日將公布的7月通膨數據，企業財報撐盤無力，尤其因美光財測悲觀，衝擊美國半導體股，費半指數9日重挫4.57％，那斯達克也有1.19％跌幅。台股10日開低走低，在政府基金進場救火下，終場跌幅收斂至111點，以14,939點作收。

財政部公布7月出口金額，受惠旺季效應及晶片需求暢旺，單月出口規模達433.2億美元，創歷年單月次高，年增14.2％，連25紅。其中資通與視聽產品、機械兩大貨類，7月出口值皆創單月新高; 電子零組件因積體電路銷售暢旺，7月出口規模同樣高達169.6億美元，年增15.6％，連續39個月正成長。

高物價衝擊後，全球經濟走緩甚至出現衰退疑慮漸濃，大盤10日收出小十字線，維持在之5日的紅實體K棒內，短線若能走出內困翻紅，反彈仍可望挑戰季線。