消費性電子疲軟 達人按讚5族群 後市看俏
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2388
|威盛
|27
|73.00
|80.80
|10.68
|21.06
|1513
|中興電
|34
|57.70
|61.50
|6.59
|12.92
|3508
|位速
|45
|41.50
|42.40
|2.17
|4.05
|2498
|宏達電
|30
|62.00
|62.00
|0.00
|0.00
|6546
|正基
|15
|127.50
|120.00
|-5.88
|-11.25
|2.68
|26.78
投組表現：
威盛（2388）表現最佳，搶搭元宇宙題材，短線守穩67元支撐，持續看漲。
正基（6546）表現最差，網通短線過熱，股價回測前低不破將再次轉強。
盤勢預測：
美國總統拜登9日正式簽署價值約520億美元的晶片法案，為美國半導體生產和研究提供補貼；但是半導體利空罩頂，繼輝達發布獲利預警後，美光也下修財測，造成科技股新一波的賣壓，那斯達克指數收盤下跌1.19％，費半指數更重挫4.57％。台股10日早盤開低，最低跌至14,890點，隨後再次上演撐盤拉升的操作，收盤下跌111點，收在14,939點。
美國10日晚些將公布7月消費者物價指數（CPI），目前CME的FedWatch工具顯示，交易員預測聯準會9月升三碼機率高達7成，後續若進一步造成美債殖利率攀升，恐將對利率敏感的成長科技股走勢造成新的壓力。
不過天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果旗艦新機iPhone14生產和出貨時間都沒有受到影響，今年iPhone14系列備貨量從9,000萬增加到9,500萬支，為近三年新高。臻鼎、玉晶光及揚明光等蘋概股多有表現，後續可多加留意。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|56
|17.76
|18.23
|2.65
|2.63
|8032
|光菱
|59
|35.20
|34.70
|-1.42
|-2.95
|6164
|華興
|321
|12.15
|11.95
|-1.65
|-6.42
|2491
|吉祥全
|64
|15.65
|15.05
|-3.83
|-3.84
|1258
|其祥-KY
|75
|26.95
|25.85
|-4.08
|-8.25
|-1.88
|-18.83
投組表現：
期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最佳，股價10日下跌1.25％，惟外資心態持續偏多，後續仍有上漲機會。
其祥-KY（1258）表現最差，股價10日下跌2.08％，惟下檔月季線仍呈現多頭排列，後市反彈可期。
盤勢預測：
因美光、輝達營收不如預期，美股四大指數9日全數下跌，台股10日也受到美股回檔的影響，加權指數開低後一度下跌逾150點，最低來到14,890.55點，而尾盤跌幅收斂，終場下跌111.26點，收在14,939.02點。
展望後市，市場預估晶片法案也恐衝擊台灣半導體業，導致加權指數未能持續站穩於「萬五」大關之上，後續大盤務必在短期內再度收復15,000點整數關卡，多頭反彈信心才不易潰散。
此外，美國10日將公布7月消費者物價指數（CPI），有鑑於7月能源及糧食價格皆有回落跡象，預估若公布的CPI數據較預期佳，則台美兩地股市皆有進一步反彈的機會。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|9912
|偉聯
|5
|13.85
|14.35
|3.61
|0.25
|3147
|大綜
|60
|55.90
|56.00
|0.18
|0.60
|1477
|聚陽
|1
|162.50
|162.50
|0.00
|0.00
|6442
|光聖
|60
|61.80
|60.30
|-2.43
|-9.00
|1258
|其祥-KY
|100
|26.95
|25.85
|-4.08
|-11.00
|-1.92
|-19.15
投組表現：
偉聯（9912）表現最佳，股價漲多後，10日持續高檔震盪整理，惟只要量價不失控，並守穩10日線不破，則預期後市仍有續漲機會。
其祥-KY（1258）表現最差，雖股價10日震盪回檔2.08％，惟只要守穩10日線不破，則後市仍有機會持續走揚。
盤勢預測 ：
台股10日開低震盪走低，終場下跌111.26點，跌幅0.74％，收在14,939.02點；櫃買指數亦同步開低震盪走低，終場下跌1.4點，跌幅0.76％，收在182.12點；三大法人進出方面，外資續賣178.08億元，投信續買15.8億元，自營商轉賣28.33億元，惟外資法人於台指期轉賣4,192口多單，累計淨多單部位為5,694口，外資轉趨中性謹慎保守，內資偏多不變。
美國7月消費者物價指數（CPI）數據公布在即，再加上消費性電子產業下半年旺季不旺陰霾持續攏兆，在市場觀望氣氛轉趨濃厚下，加權指數近期持續於「萬五」關前震盪徘徊。
不過，其實在消費性電子需求疲軟利空傳出後，多數個股股價均已提前反應，隨股價跌幅已深、技術面進入超賣區，預期相關個股再出現連袂崩跌的可能性偏低，且經過第三、四季的庫存調整後，反倒將有利於明年營運重回正軌。
另一方面，車用電子、伺服器、資訊軟體、自動化設備及工業電腦等產業，也不受利空衝擊，持續維持成長態勢不變，亦可望降低消費性電子庫存調整所帶來之衝擊。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/5收盤價(元)
|8/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3234
|光環
|54
|26.00
|27.20
|4.62
|6.48
|1477
|聚陽
|9
|162.50
|162.50
|0.00
|0.00
|2359
|所羅門
|47
|29.95
|29.50
|-1.50
|-2.12
|3013
|晟銘電
|87
|16.30
|15.75
|-3.37
|-4.79
|6546
|正基
|11
|127.50
|120.00
|-5.88
|-8.25
|6470
|宇智
|18
|77.90
|70.50
|-9.50
|-13.32
|6206
|飛捷
|15
|97.30
|86.80
|-10.79
|-15.75
|-3.77
|-37.74
投組表現：
光環（3234）表現最佳，除非克服上影線壓力，否則不利股價續揚。
飛捷（6206）表現最差，技術面形成夜星排列，遭內外資法人大舉出貨，應儘速站回5日線，否則將呈現低檔弱勢整理。
盤勢預測：
美股等待10日將公布的7月通膨數據，企業財報撐盤無力，尤其因美光財測悲觀，衝擊美國半導體股，費半指數9日重挫4.57％，那斯達克也有1.19％跌幅。台股10日開低走低，在政府基金進場救火下，終場跌幅收斂至111點，以14,939點作收。
財政部公布7月出口金額，受惠旺季效應及晶片需求暢旺，單月出口規模達433.2億美元，創歷年單月次高，年增14.2％，連25紅。其中資通與視聽產品、機械兩大貨類，7月出口值皆創單月新高; 電子零組件因積體電路銷售暢旺，7月出口規模同樣高達169.6億美元，年增15.6％，連續39個月正成長。
高物價衝擊後，全球經濟走緩甚至出現衰退疑慮漸濃，大盤10日收出小十字線，維持在之5日的紅實體K棒內，短線若能走出內困翻紅，反彈仍可望挑戰季線。
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