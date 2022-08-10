消費性電子疲軟 達人按讚5族群 後市看俏

工商時報

華冠投顧分析師劉烱德

代號公司張數8/5收盤價(元)8/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2388威盛2773.00 80.80 10.68 21.06
1513中興電3457.70 61.50 6.59 12.92
3508位速4541.50 42.40 2.17 4.05
2498宏達電3062.00 62.00 0.00 0.00
6546正基15127.50 120.00 -5.88 -11.25
　　　　　2.68 26.78

投組表現：

威盛（2388）表現最佳，搶搭元宇宙題材，短線守穩67元支撐，持續看漲。

正基（6546）表現最差，網通短線過熱，股價回測前低不破將再次轉強。

盤勢預測：

美國總統拜登9日正式簽署價值約520億美元的晶片法案，為美國半導體生產和研究提供補貼；但是半導體利空罩頂，繼輝達發布獲利預警後，美光也下修財測，造成科技股新一波的賣壓，那斯達克指數收盤下跌1.19％，費半指數更重挫4.57％。台股10日早盤開低，最低跌至14,890點，隨後再次上演撐盤拉升的操作，收盤下跌111點，收在14,939點。

美國10日晚些將公布7月消費者物價指數（CPI），目前CME的FedWatch工具顯示，交易員預測聯準會9月升三碼機率高達7成，後續若進一步造成美債殖利率攀升，恐將對利率敏感的成長科技股走勢造成新的壓力。

不過天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果旗艦新機iPhone14生產和出貨時間都沒有受到影響，今年iPhone14系列備貨量從9,000萬增加到9,500萬支，為近三年新高。臻鼎、玉晶光及揚明光等蘋概股多有表現，後續可多加留意。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數8/5收盤價(元)8/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
00715L期街口S&P布蘭特油正25617.76 18.23 2.65 2.63
8032光菱5935.20 34.70 -1.42 -2.95
6164華興32112.15 11.95 -1.65 -6.42
2491吉祥全6415.65 15.05 -3.83 -3.84
1258其祥-KY7526.95 25.85 -4.08 -8.25
　　　　　-1.88 -18.83

投組表現：

期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最佳，股價10日下跌1.25％，惟外資心態持續偏多，後續仍有上漲機會。

其祥-KY（1258）表現最差，股價10日下跌2.08％，惟下檔月季線仍呈現多頭排列，後市反彈可期。

盤勢預測：

因美光、輝達營收不如預期，美股四大指數9日全數下跌，台股10日也受到美股回檔的影響，加權指數開低後一度下跌逾150點，最低來到14,890.55點，而尾盤跌幅收斂，終場下跌111.26點，收在14,939.02點。

展望後市，市場預估晶片法案也恐衝擊台灣半導體業，導致加權指數未能持續站穩於「萬五」大關之上，後續大盤務必在短期內再度收復15,000點整數關卡，多頭反彈信心才不易潰散。

此外，美國10日將公布7月消費者物價指數（CPI），有鑑於7月能源及糧食價格皆有回落跡象，預估若公布的CPI數據較預期佳，則台美兩地股市皆有進一步反彈的機會。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數8/5收盤價(元)8/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
9912偉聯513.85 14.35 3.61 0.25
3147大綜6055.90 56.00 0.18 0.60
1477聚陽1162.50 162.50 0.00 0.00
6442光聖6061.80 60.30 -2.43 -9.00
1258其祥-KY10026.95 25.85 -4.08 -11.00
　　　　　-1.92 -19.15

投組表現：

偉聯（9912）表現最佳，股價漲多後，10日持續高檔震盪整理，惟只要量價不失控，並守穩10日線不破，則預期後市仍有續漲機會。

其祥-KY（1258）表現最差，雖股價10日震盪回檔2.08％，惟只要守穩10日線不破，則後市仍有機會持續走揚。

盤勢預測

台股10日開低震盪走低，終場下跌111.26點，跌幅0.74％，收在14,939.02點；櫃買指數亦同步開低震盪走低，終場下跌1.4點，跌幅0.76％，收在182.12點；三大法人進出方面，外資續賣178.08億元，投信續買15.8億元，自營商轉賣28.33億元，惟外資法人於台指期轉賣4,192口多單，累計淨多單部位為5,694口，外資轉趨中性謹慎保守，內資偏多不變。

美國7月消費者物價指數（CPI）數據公布在即，再加上消費性電子產業下半年旺季不旺陰霾持續攏兆，在市場觀望氣氛轉趨濃厚下，加權指數近期持續於「萬五」關前震盪徘徊。

不過，其實在消費性電子需求疲軟利空傳出後，多數個股股價均已提前反應，隨股價跌幅已深、技術面進入超賣區，預期相關個股再出現連袂崩跌的可能性偏低，且經過第三、四季的庫存調整後，反倒將有利於明年營運重回正軌。

另一方面，車用電子、伺服器、資訊軟體、自動化設備及工業電腦等產業，也不受利空衝擊，持續維持成長態勢不變，亦可望降低消費性電子庫存調整所帶來之衝擊。

◎ 證券分析師袁中麟

代號公司張數8/5收盤價(元)8/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3234光環5426.00 27.20 4.62 6.48
1477聚陽9162.50 162.50 0.00 0.00
2359所羅門4729.95 29.50 -1.50 -2.12
3013晟銘電8716.30 15.75 -3.37 -4.79
6546正基11127.50 120.00 -5.88 -8.25
6470宇智1877.90 70.50 -9.50 -13.32
6206飛捷1597.30 86.80 -10.79 -15.75
　　　　　-3.77 -37.74

投組表現：

光環（3234）表現最佳，除非克服上影線壓力，否則不利股價續揚。

飛捷（6206）表現最差，技術面形成夜星排列，遭內外資法人大舉出貨，應儘速站回5日線，否則將呈現低檔弱勢整理。

盤勢預測：

美股等待10日將公布的7月通膨數據，企業財報撐盤無力，尤其因美光財測悲觀，衝擊美國半導體股，費半指數9日重挫4.57％，那斯達克也有1.19％跌幅。台股10日開低走低，在政府基金進場救火下，終場跌幅收斂至111點，以14,939點作收。

財政部公布7月出口金額，受惠旺季效應及晶片需求暢旺，單月出口規模達433.2億美元，創歷年單月次高，年增14.2％，連25紅。其中資通與視聽產品、機械兩大貨類，7月出口值皆創單月新高; 電子零組件因積體電路銷售暢旺，7月出口規模同樣高達169.6億美元，年增15.6％，連續39個月正成長。

高物價衝擊後，全球經濟走緩甚至出現衰退疑慮漸濃，大盤10日收出小十字線，維持在之5日的紅實體K棒內，短線若能走出內困翻紅，反彈仍可望挑戰季線。

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工商時報 鄭郁平