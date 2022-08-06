劉烱德︱威盛元宇宙加持

美國眾議院議長裴洛西訪台引發後續效應，所幸在國安基金護盤，以及金管會研擬祭出限空令，台股上周小漲35點，華冠投顧分析師劉烱德指出，短期間外資賣股壓力減輕，剩下就是內資買氣信心，成交量放大將發揮關鍵性作用，短線仍看好蘋概股、網通、光學、綠能等相關個股強者恆強；本周投資組合前兩大為威盛（2388）、中興電（1513），再選入正基（6546）、位速（3508）與宏達電（2498）。



台股歷經恐慌下殺後，特定資金進場拉升指數，並在美國科技股走漲激勵下，加權指數5日開高走高，權王台積電並未因英特爾晶片組投片時程延後，衝擊3奈米擴產計畫影響股價表現，帶頭衝關，電子成交比重攀升至63.28％。在所有類股普漲下，大盤終場上漲333點，收在15,036點前高附近，呈現價漲量平禿頂紅實體K線，短多態勢雖強，惟缺價量表態直接往上突破前高的明確轉強訊號。



三大法人方面，外資上周大買247.26億元，投信也持續加碼23.13億元，自營商周買超23.56億元，合計三大法人同步買超294.97億元。



展望本周，只要外資不大賣，台股賣壓相對較輕，剩下就是多頭信心與買氣的回歸，美國國內生產毛額（GDP）連續兩季負成長，但7月非農就業人口增幅達52.8萬人，且失業率下滑至3.5％，就業市場持續強勁。



另外，ISM的數據顯示7月份服務業指數升至三個月來新高的56.7，緩解市場對經濟放緩的擔憂。+

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