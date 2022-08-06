袁中麟︱聚陽股價強彈

台股憑藉5日強拉333點，周線由黑轉紅，小漲35點，連五周收紅，證券分析師袁中麟認為，多空消息雜沓，保守的投資人可待大盤方向明確再重新布局；本周投資組合前兩大為聚陽（1477）、飛捷（6206），再選入晟銘電（3013）、所羅門（2359）、光環（3234）、正基（6546）與宇智（6470）。



美國科技股財報並未如想像糟糕，且包含耐久財訂單等數據優於市場預期，不確定性因素得到緩解，美股上周收復先前失土；三大指數自從6月16日或17日分別創下今年新低後，皆已突破上升三角形上緣的水平壓力線，並於7月26日成功回測頸線，以那斯達克指數為例，中期反彈延續，目前正測試前波12,600點壓力是否可以有效突破。



至於台股面臨解放軍演習的利空測試，在國安基金護盤，以及財金部會出面喊話下，成功化解短線破底的危機，預期此波反彈走勢仍將持續進行，朝15,600點目標區前進。



選股方向以高效能運算、車用電子、網路通信等基本面較佳族群，以及近三個月營收成長、股價線型排列佳的個股為首選。



展望本周，美國7月消費者物價指數（CPI）即將出爐，對於聯準會是否可以放慢升息腳步是觀察重點。



不過，四位前後任的美國聯邦準備銀行主席都出面發表鷹派言論外，英國央行上周也宣布升息2碼，創27年來最大升幅，並警告在通膨飆升下，可能面臨為期一年以上的經濟衰退。

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