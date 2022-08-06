趙彭博︱華興成交量放大

台股「萬五」大關失而復得，啟發投顧分析師趙彭博指出，短線大陸進行軍演，對市場恐仍會有所影響，建議投資人暫且降低持股比例，而7月營收績優股將是目前首選。本周投資組合前兩大為華興（6164）、光菱（8032），再選入其祥-KY（1258）、吉祥全（2491）與期街口S&P布蘭特油正2（00715L）。



美股在此預期的激勵下，近期表現漲多跌少，尤其那斯達克指數連七日收紅K，創下三個月來新高，一舉站上月、季線，且月、季線已形成黃金交叉，就貨幣政策及技術分析，美股尚有進一步上漲機會。



台股方面，加權指數在美股上漲帶動下，在攻克月線後，更曾在7月末站上15,000點整數關卡，多頭頗有進一步挑戰季線的企圖心。



不過，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，市場擔憂可能出現擦槍走火事件，將影響兩岸和平，並進一步對台灣的經濟產生負面影響，導致加權指數上周一度重挫，所幸政府適時護盤，拉抬台積電、大立光及聯發科等權值股，帶動加權指數5日重返「萬五」大關，收在15,036.04點，單周上漲35.97點，笑納周K連五紅。



展望後市，有鑑於軍演仍有可能會發生不可測的風險，故在此政治及軍事紛擾下，建議投資人暫時降低持股比例，待本周軍演結束後，詳細評估後續對金融市場的影響程度後，再重新進場也不遲。



選股方面，投資人則須更加重視質量，7月營收年增率大於50％、且月營收增長的個股，將是當前最佳選擇。

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