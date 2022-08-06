陳學進︱光聖轉機題材爆發

美國眾議院議長裴洛西來台，台股跟著「打噴嚏」，倫元投顧分析師陳學進指出，該利空影響應極為短暫，加上國安基金護盤加持，台股後市表現仍不容小覷，網通、工業電腦兩大族群將為資金追捧焦點。本周投資組合前兩大為光聖（6442）、大綜（3147），再選入其祥-KY（1258）、聚陽（1477）與偉聯（9912）。



即便受到「裴洛西事件」影響，兩岸緊張情勢升溫，大陸繼1日宣布禁止百家食品業者產品進口後，一天內再宣布實施大規模軍演，並禁止農漁品進口、暫停天然砂出口，並對部分台灣機構進行制裁，在在都讓市場感到不安。



不過，對於大盤短線的震盪走勢，投資人也無須過度擔憂，因在「國家隊」護盤心切下，大盤走勢仍有支撐，甚至成功推升加權指數5日再度重返「萬五」大關之上。雖台股在政治利空因素衝擊下，短線難免會受到一定程度的壓抑，惟研判非經濟性的政治因素，影響都將是極其短暫的。



展望後市，只要兩岸最終並未出現擦槍走火的情況，一旦隨著利空解除，再搭配國安基金持續護盤加持、美股止跌回升，以科技股為主的那斯達克指數漲勢尤其強勁，台股後市行情仍將不容小覷，預估市場很快便會返還給台股一個公道。



選股方面，網通、工業電腦兩大族群上周維持強恆強態勢，包括華星光、光環、波若威、神準、台林、威潤、光聖、聯亞、正基、宇智、安瑞-KY、常珵、虹堡、研揚、誠研等，強勢領軍股持續飆漲。

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