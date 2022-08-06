第5洞︱重返萬五 達人首選財報績優股

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，兩岸緊張情緒升溫，台股也跟著「打噴嚏」，惟在國安基金持續護盤下，台股最終「有驚無險」守穩「萬五」。法人指出，相關利空並未造成台股資金恐慌性殺出，研判短期內指數就有望回穩，營收、財報績優股將是投資人首選。

證券分析師袁中麟本周投組仍維持七檔，選入成衣廠聚陽、POS大廠飛捷、機殼廠晟銘電、3D感測模組大廠所羅門、光次模組廠光環、無線通訊模組廠、網通股宇智，納入多檔第二季財報「績優生」。

華冠投顧分析師劉烱德本周則仍看好元宇宙題材，三度續留位速、宏達電，此外，綠能概念股中興電亦為續留標的，再納入上周表現強勢的網通股正基。

倫元投顧分析師陳學進本周也同樣看好財報亮眼個股，投組內選入光通訊模組廠光聖、資訊服務廠商大綜電腦、新加坡雞肉供應商其祥-KY、成衣大廠聚陽、深耕液晶顯示器領域的偉聯。

啟發投顧分析師趙彭博則續以技術面角度切入，新投組續留期街口S&P布蘭特油正2，再新納入LED封裝廠華興、代理經銷商光菱、新加坡雞肉供應商其祥-KY、LED照明製造商吉祥全。

裴洛西旋風式訪台，地緣政治風險再度升溫，市場投資人提高戒備，上半周資金作壁上觀，單日成交金額一度萎縮至18,000億元之下。不過，後續兩岸衝突未明顯擴大，加上國安基金信心加持，大盤周K再度順利收紅，「萬五」大關失而復得。

逐洞賽第四洞結果出爐，4位達人上周績效表現不俗，陳學進本周績效繳出7.73％佳績，勇奪個人本循環第一座周冠軍，而趙彭博、袁中麟則分別以5.85％、2.44％報酬率緊追在後，獲得第二、三名成績，兩者表現也均優於大盤；劉烱德則以-3.66％位居第四。

達人投組方面，四位達人上周不約而同看好綠能、元宇宙兩大概念股，惟在7月營收、第二季財報陸續期間，「作夢題材股」集體「夢醒」，加上高券資比股軋空行情也降溫，元宇宙股位速、霹靂、宏達電單周均面臨賣壓，跌幅介於4～8％，反倒成為達人上周績效「絆腳石」。

不過，袁中麟、陳學進投組中的熱昇華印像機大廠誠研，今年來月營收表現亮眼，已連五月繳出年月雙增佳績，股價上周則挾低價、低基期兩大優勢，繳出高達15.42％報酬率。

逐洞賽第四周賽事落幕，陳學進上周奪冠後，目前與劉烱德各擁一洞冠軍，趙彭博則有兩洞冠軍，位居領先；大盤上周小漲35.97點，漲幅0.24％。

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