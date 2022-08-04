多空交戰 達人捧4族群 誠研均線多頭排列
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3434
|哲固
|115
|26.30
|30.70
|16.73
|50.60
|6241
|易通展
|171
|23.10
|25.00
|8.23
|32.49
|6113
|亞矽
|85
|23.70
|22.70
|-4.22
|-8.50
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|24
|20.59
|18.78
|-8.79
|-4.34
|3508
|位速
|11
|45.10
|40.30
|-10.64
|-5.28
|6.50
|64.97
投組表現：
哲固（3434）表現最佳，股價4日上漲0.49％，成交量溫和放大，研判仍有上漲空間。
位速（3508）表現最差，股價4日重挫7.46％，跌破月線支撐，建議投資人先行賣出。
盤勢預測：
美股四大指數3日全數上漲，台股加權指數4日則受到大陸展開為期三日的軍演影響，盤中一度下挫超過200點，最低下探至14,545.69點，所幸終場跌幅收斂，下跌74.82點、以14,702.2點作收，成交量則放大至1,900億元之上。
展望後市，台股大盤月線14,693.42點失而復得，最終留下超過150點的長下影線。雖就台股技術線型研判，加上美國科技股持續上漲，研判大盤後市仍有持續反彈機會，不過，為避免大陸軍演有任何擦槍走火事件發生，建議投資人目前先暫時持幣觀望，待下周情勢明朗後再行進場。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3494
|誠研
|200
|11.35
|11.95
|5.29
|12.00
|6442
|光聖
|40
|54.80
|56.20
|2.55
|5.60
|1524
|耿鼎
|100
|23.55
|24.15
|2.55
|6.00
|8996
|高力
|30
|78.60
|78.90
|0.38
|0.90
|6113
|亞矽
|34
|23.70
|22.70
|-4.22
|-3.40
|2.11
|21.10
投組表現：
誠研（3494）表現最佳，股價4日下跌1.65％，雖近期呈現高檔震盪整理走勢，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線不破，預期後市仍續漲機會。
亞矽（6113）表現最差，下檔10日線、月線發揮一定支撐效力，4日尾盤作價強拉，5日能夠放量上漲並站穩於24元關卡之上將至關重要，若未能站上則恐面臨震盪拉回的風險。
盤勢預測：
台股4日開低震盪拉回，終場下跌74.82點作收，跌幅0.51％，收在14,702.2點；櫃買指數則是逆勢翻紅，終場小漲0.01點，收在178.18點；三大法人進出方面，外資續賣42.5億元，投信續買12.33億元，自營商續賣18.49億元，惟外資法人於台指期續買433口多單，累計淨多單部位為12,201口，內外資心態轉趨謹慎保守。
「裴洛西效應」持續延燒，大陸繼1日宣布禁止百家食品業者產品進口後，再度宣布將於4～7日實施為期三天的大規模軍演。
台股在第四次台海危機的壓力測試下，市場投資情緒再度陷入恐慌，加權指數盤中一度重挫逾200點，不過，指數午盤過後就重新站回月線14,693.42點之上，顯示國安基金的信心加持，仍能維繫市場人氣不墜，投資人不必過度擔憂。
因此，展望後市，只要利空解除後，市場必然會還給台股應有的公道，而就目前情況觀察，行情展開的時間點，極可能就落在下周。
選股方面，晶心科、振樺電、飛捷、樺漢、威潤、安瑞-KY、前鼎、神準、明泰、啟碁、二台半、強茂、金橋、台端、事欣科、晟田等個股陸續止穩，市場資金追捧焦點就落在工業電腦、網通、低軌道衛星、車用零組件概念股，投資人可多加留意。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3494
|誠研
|124
|11.35
|11.95
|5.29
|7.44
|6442
|光聖
|26
|54.80
|56.20
|2.55
|3.64
|4543
|萬在
|53
|26.60
|26.85
|0.94
|1.33
|8996
|高力
|18
|78.60
|78.90
|0.38
|0.54
|1513
|中興電
|25
|58.20
|57.30
|-1.55
|-2.25
|6220
|岳豐
|45
|30.45
|28.40
|-6.73
|-9.23
|3321
|同泰
|110
|12.70
|11.25
|-11.42
|-15.95
|-1.45
|-14.48
投組表現：
誠研（3494）表現最佳，均線呈多頭排列，技術面相對強勢，股價回測5日線。
同泰（3321）表現最差，技術面上形成空頭母子型態，呈現低檔弱勢整理。
盤勢預測：
PayPal和CVS Health公布強勁財測，且美國7月ISM服務業採購經理人指數（PMI）等經濟數據優於預期，加上美國眾議院議長裴洛西離開台灣，原本擔憂的中美緊張局勢有所緩和，鼓舞投資人信心，美股四大指數3日全面勁揚。台股卻並未受此激勵，在中共軍演影響下，大盤4日開低走低，電金傳三大族群齊跌，終場下跌74點，以14,702點作收。
大陸解放軍自4日起在台海進行軍演，讓台股進入第四次台海危機壓力測試，部分法人認為，軍演是短空，國安基金防線13,928點應有支撐。預期指數短線將在5日線與月線來回震盪，保守的投資人可待大盤方向明確再重新布局。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|00632R
|元大台灣50反1
|300
|5.81
|5.90
|1.55
|2.70
|1513
|中興電
|30
|58.20
|57.30
|-1.55
|-2.70
|8450
|霹靂
|55
|36.40
|33.90
|-6.87
|-13.75
|2498
|宏達電
|30
|65.10
|58.30
|-10.45
|-20.40
|3508
|位速
|40
|45.10
|40.30
|-10.64
|-19.20
|-5.34
|-53.35
投組表現：
元大台灣50反1（00632R）表現最佳，電子族群承壓，本周資金配置應考慮避險。
位速（3508）表現最差，短線拉回，只要股價不破月線43.07元就可續抱。
盤勢預測 ：
眼下台海問題加劇，台股下方萬四雖有國安基金地板，但是產業前景及美國加息縮表環境令市場投資人卻步，大盤4日開盤後一路殺低至14.545點，隨後在特定資金進場點火下，終場跌點收斂至74點，呈現價跌量增帶下影小黑實體鎚子線，短線多空交戰勝負難分，但看不見信心買盤，無量自然不會有好價。
不過在企業財報陸續揭曉後，升息循環也進入緩和階段，此時市場信心不足有利特定資金進場集中籌碼，只要利用時間反覆震盪打底成功，第四季走出一波行情概率將會大幅度升高。類股方面，蘋果啟動備貨周期，台股相關蘋概股股價經歷年初迄今大幅修正後，目前的本益比普遍落在十倍左右，除此之外，韌性需求強的網通、汽車電子及綠能也可多加留意。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
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