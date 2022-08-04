多空交戰 達人捧4族群 誠研均線多頭排列

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3434 哲固 115 26.30 30.70 16.73 50.60 6241 易通展 171 23.10 25.00 8.23 32.49 6113 亞矽 85 23.70 22.70 -4.22 -8.50 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 24 20.59 18.78 -8.79 -4.34 3508 位速 11 45.10 40.30 -10.64 -5.28 6.50 64.97

投組表現：

哲固（3434）表現最佳，股價4日上漲0.49％，成交量溫和放大，研判仍有上漲空間。

位速（3508）表現最差，股價4日重挫7.46％，跌破月線支撐，建議投資人先行賣出。

盤勢預測：

美股四大指數3日全數上漲，台股加權指數4日則受到大陸展開為期三日的軍演影響，盤中一度下挫超過200點，最低下探至14,545.69點，所幸終場跌幅收斂，下跌74.82點、以14,702.2點作收，成交量則放大至1,900億元之上。

展望後市，台股大盤月線14,693.42點失而復得，最終留下超過150點的長下影線。雖就台股技術線型研判，加上美國科技股持續上漲，研判大盤後市仍有持續反彈機會，不過，為避免大陸軍演有任何擦槍走火事件發生，建議投資人目前先暫時持幣觀望，待下周情勢明朗後再行進場。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3494 誠研 200 11.35 11.95 5.29 12.00 6442 光聖 40 54.80 56.20 2.55 5.60 1524 耿鼎 100 23.55 24.15 2.55 6.00 8996 高力 30 78.60 78.90 0.38 0.90 6113 亞矽 34 23.70 22.70 -4.22 -3.40 2.11 21.10

投組表現：

誠研（3494）表現最佳，股價4日下跌1.65％，雖近期呈現高檔震盪整理走勢，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線不破，預期後市仍續漲機會。

亞矽（6113）表現最差，下檔10日線、月線發揮一定支撐效力，4日尾盤作價強拉，5日能夠放量上漲並站穩於24元關卡之上將至關重要，若未能站上則恐面臨震盪拉回的風險。

盤勢預測：

台股4日開低震盪拉回，終場下跌74.82點作收，跌幅0.51％，收在14,702.2點；櫃買指數則是逆勢翻紅，終場小漲0.01點，收在178.18點；三大法人進出方面，外資續賣42.5億元，投信續買12.33億元，自營商續賣18.49億元，惟外資法人於台指期續買433口多單，累計淨多單部位為12,201口，內外資心態轉趨謹慎保守。

「裴洛西效應」持續延燒，大陸繼1日宣布禁止百家食品業者產品進口後，再度宣布將於4～7日實施為期三天的大規模軍演。

台股在第四次台海危機的壓力測試下，市場投資情緒再度陷入恐慌，加權指數盤中一度重挫逾200點，不過，指數午盤過後就重新站回月線14,693.42點之上，顯示國安基金的信心加持，仍能維繫市場人氣不墜，投資人不必過度擔憂。

因此，展望後市，只要利空解除後，市場必然會還給台股應有的公道，而就目前情況觀察，行情展開的時間點，極可能就落在下周。

選股方面，晶心科、振樺電、飛捷、樺漢、威潤、安瑞-KY、前鼎、神準、明泰、啟碁、二台半、強茂、金橋、台端、事欣科、晟田等個股陸續止穩，市場資金追捧焦點就落在工業電腦、網通、低軌道衛星、車用零組件概念股，投資人可多加留意。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3494 誠研 124 11.35 11.95 5.29 7.44 6442 光聖 26 54.80 56.20 2.55 3.64 4543 萬在 53 26.60 26.85 0.94 1.33 8996 高力 18 78.60 78.90 0.38 0.54 1513 中興電 25 58.20 57.30 -1.55 -2.25 6220 岳豐 45 30.45 28.40 -6.73 -9.23 3321 同泰 110 12.70 11.25 -11.42 -15.95 -1.45 -14.48

投組表現：

誠研（3494）表現最佳，均線呈多頭排列，技術面相對強勢，股價回測5日線。

同泰（3321）表現最差，技術面上形成空頭母子型態，呈現低檔弱勢整理。

盤勢預測：

PayPal和CVS Health公布強勁財測，且美國7月ISM服務業採購經理人指數（PMI）等經濟數據優於預期，加上美國眾議院議長裴洛西離開台灣，原本擔憂的中美緊張局勢有所緩和，鼓舞投資人信心，美股四大指數3日全面勁揚。台股卻並未受此激勵，在中共軍演影響下，大盤4日開低走低，電金傳三大族群齊跌，終場下跌74點，以14,702點作收。

大陸解放軍自4日起在台海進行軍演，讓台股進入第四次台海危機壓力測試，部分法人認為，軍演是短空，國安基金防線13,928點應有支撐。預期指數短線將在5日線與月線來回震盪，保守的投資人可待大盤方向明確再重新布局。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 00632R 元大台灣50反1 300 5.81 5.90 1.55 2.70 1513 中興電 30 58.20 57.30 -1.55 -2.70 8450 霹靂 55 36.40 33.90 -6.87 -13.75 2498 宏達電 30 65.10 58.30 -10.45 -20.40 3508 位速 40 45.10 40.30 -10.64 -19.20 -5.34 -53.35

投組表現：

元大台灣50反1（00632R）表現最佳，電子族群承壓，本周資金配置應考慮避險。

位速（3508）表現最差，短線拉回，只要股價不破月線43.07元就可續抱。

盤勢預測 ：

眼下台海問題加劇，台股下方萬四雖有國安基金地板，但是產業前景及美國加息縮表環境令市場投資人卻步，大盤4日開盤後一路殺低至14.545點，隨後在特定資金進場點火下，終場跌點收斂至74點，呈現價跌量增帶下影小黑實體鎚子線，短線多空交戰勝負難分，但看不見信心買盤，無量自然不會有好價。

不過在企業財報陸續揭曉後，升息循環也進入緩和階段，此時市場信心不足有利特定資金進場集中籌碼，只要利用時間反覆震盪打底成功，第四季走出一波行情概率將會大幅度升高。類股方面，蘋果啟動備貨周期，台股相關蘋概股股價經歷年初迄今大幅修正後，目前的本益比普遍落在十倍左右，除此之外，韌性需求強的網通、汽車電子及綠能也可多加留意。