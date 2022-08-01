易通展漲停未爆量 萬在股價創六年新高
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1524
|耿鼎
|100
|23.55
|25.90
|9.98
|23.50
|3494
|誠研
|200
|11.35
|12.45
|9.69
|22.00
|8996
|高力
|30
|78.60
|85.40
|8.65
|20.40
|6442
|光聖
|40
|54.80
|59.00
|7.66
|16.80
|6113
|亞矽
|34
|23.70
|25.15
|6.12
|4.93
|8.76
|87.63
投組表現：
耿鼎（1524）表現最佳，AM汽車零件業迎來大利多，只要量價不失控，並守穩5、10日線不破，預期後市仍有望續漲。
亞矽（6113）表現最差，首季獲利倍增、趨勢走多，在多方控盤格局不變下，只要量價不失控並守穩5日線，則後市仍有持續上漲的機會。
盤勢預測：
台股1日開低震盪拉回，終場下跌18.38點，跌幅0.12％，收在14,981.69點；櫃買指數亦同步開低下跌0.83點作收，跌幅0.45％，收在182.75點；三大法人進出方面，外資轉賣71.09億元，投信續買21億元，自營商轉買8.11億元，惟外資法人於台指期轉買536口多單，累計淨多單部位為9,497口，內外資心態呈現中性偏多不變。
受到通膨高漲、俄烏戰爭影響，全球終端消費性電子產品需求疲軟，使得台廠電子供應鏈第三季蒙上旺季不旺的陰影，甚至引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮，也連帶導致台股加權指數於「萬五」關前躊躇不前。
不過，對於短線的震盪，投資人也無須過度擔憂，畢竟受惠國安基金的加持、政策面持續偏多力挺下，台股後續行情仍可期，待短線利空出盡後，加權指數便有機會續朝季線15,473.49點作挑戰。
選股方面，鐵礦砂價格近期呈現V型反彈，加上大陸基礎建設落地，用鋼需求走高帶動，「鋼鐵人」1日紛紛展開強彈，資金輪動湧進原物料族群；此外，電子股方面，則有包括元宇宙、電動車、網通及蘋概族群等，產業前景看好，投資人逢低均可留意。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6241
|易通展
|171
|23.10
|25.40
|9.96
|39.33
|3434
|哲固
|115
|26.30
|28.90
|9.89
|29.90
|6113
|亞矽
|85
|23.70
|25.15
|6.12
|12.33
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|24
|20.59
|21.04
|2.19
|1.08
|3508
|位速
|11
|45.10
|45.05
|-0.11
|-0.06
|8.26
|82.58
投組表現：
易通展（6241）表現最佳，股價1日亮燈漲停，且成交量並未爆量，研判後市仍有上漲空間。
位速（3508）表現最差，股價1日小跌0.11％，惟仍力守在月季線之上，維持強勢整理態勢，預估待整理完成後有望展開反彈。
盤勢預測：
美股四大指數7月29日全數上漲，台股大盤1日受美股電子盤下跌的影響，開盤一度下跌逾百點，最低下探至14,886.81點，加權指數終場下跌18.38點，以14,981.69點作收，成交量持續萎縮在2千億元之下。
展望後市，台股加權指數1日再度遇到15,000點的壓力，可惜收盤未能連續兩日站穩於「萬五」大關之上，加權指數短線將維持在月、季線間狹幅整理，等待進一步突破。
選股方面，上市櫃公司已陸續開始公布7月營收表現，建議投資人可提前鎖定營收有望繳出年月雙增成績的個股；此外，台積電相關概念股、IC設計族群及鋼鐵股，則是近期市場交投熱點，投資人亦可多加留意。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4543
|萬在
|53
|26.60
|29.25
|9.96
|14.05
|3494
|誠研
|124
|11.35
|12.45
|9.69
|13.64
|8996
|高力
|18
|78.60
|85.40
|8.65
|12.24
|6442
|光聖
|26
|54.80
|59.00
|7.66
|10.92
|1513
|中興電
|25
|58.20
|59.10
|1.55
|2.25
|6220
|岳豐
|45
|30.45
|30.00
|-1.48
|-2.03
|3321
|同泰
|110
|12.70
|12.40
|-2.36
|-3.30
|4.78
|47.77
投組表現：
萬在（4543）表現最佳，均線呈多頭排列，技術面相對強勢，股價創下6年新高。
同泰（3321）表現最差，股價拉高後量縮整理，若能維持5日線之上，仍有高點可期。
盤勢預測：
美股多家重量級企業財報陸續繳出優於預期的成績，激勵美股四大指數7月29日全面上揚，其中標普500指數及那斯達克指數更寫下2020年以來單月最大漲幅。然台股1日未受此激勵，部分電子股對後市看法轉趨保守影響下，指數向下開低，並回測14,900點，終場下跌18點，以14,981點作收。市場處於盤整待變前的醞釀過程，投資人應更加謹慎，短線反彈續朝季線15,473點前進。
主計總處1日將公布台灣7月消費者物價指數（CPI），通貨膨脹的陰影揮之不去，市場預估7月CPI恐怕將再次突破3％。此外，OPEC+亦將於3日召開部長會議，討論9月之後的原油生產計劃；聯合國糧農組織5日也將公布7月糧價指數，俄烏達成小麥出口協議後的國際糧價備受關注。前述事件均將對股市造成部分影響。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|7/29收盤價(元)
|8/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1513
|中興電
|30
|58.20
|59.10
|1.55
|2.70
|2498
|宏達電
|30
|65.10
|65.80
|1.08
|2.10
|00632R
|元大台灣50反1
|300
|5.81
|5.82
|0.17
|0.30
|3508
|位速
|40
|45.10
|45.05
|-0.11
|-0.20
|8450
|霹靂
|55
|36.40
|35.85
|-1.51
|-3.02
|0.19
|1.88
投組表現：
中興電（1513）表現最佳，氫能源題材持續發酵，股價突破前高58.9元，只要短線守穩58.2元就可續抱。
霹靂（8450）表現最差，元宇宙題材延燒，惟股價短線拉回。
盤勢預測 ：
美股連三漲，中期反彈持續進行，台股1日卻是開平走低，電子股持續消化短線賣壓，所幸大盤在鋼鐵、塑膠及航運族群轉強拉升下，終場僅小跌18點，收在14,981點，呈現價跌量縮帶下影的丁字線。
加權指數一直在萬五關前打轉，主因在於市場擔心短線賣壓，以及美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台的政治變數，進場意願薄弱，造成交投冷清，加上除權息旺季蒸發大量點數，短期間台股不易有大行情，仍以個股表現為主。
整體而言，跌深的鋼鐵族群轉強，顯示低基期類股買盤積極，反觀電子除IPC、車用相關個股表現相對強勢外，其餘次產業普遍走弱，可見短線買盤積極，但中線缺乏具代表性的指標股帶頭，信心明顯不足。
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