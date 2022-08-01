易通展漲停未爆量 萬在股價創六年新高

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1524 耿鼎 100 23.55 25.90 9.98 23.50 3494 誠研 200 11.35 12.45 9.69 22.00 8996 高力 30 78.60 85.40 8.65 20.40 6442 光聖 40 54.80 59.00 7.66 16.80 6113 亞矽 34 23.70 25.15 6.12 4.93 8.76 87.63

投組表現：

耿鼎（1524）表現最佳，AM汽車零件業迎來大利多，只要量價不失控，並守穩5、10日線不破，預期後市仍有望續漲。

亞矽（6113）表現最差，首季獲利倍增、趨勢走多，在多方控盤格局不變下，只要量價不失控並守穩5日線，則後市仍有持續上漲的機會。

盤勢預測：

台股1日開低震盪拉回，終場下跌18.38點，跌幅0.12％，收在14,981.69點；櫃買指數亦同步開低下跌0.83點作收，跌幅0.45％，收在182.75點；三大法人進出方面，外資轉賣71.09億元，投信續買21億元，自營商轉買8.11億元，惟外資法人於台指期轉買536口多單，累計淨多單部位為9,497口，內外資心態呈現中性偏多不變。

受到通膨高漲、俄烏戰爭影響，全球終端消費性電子產品需求疲軟，使得台廠電子供應鏈第三季蒙上旺季不旺的陰影，甚至引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮，也連帶導致台股加權指數於「萬五」關前躊躇不前。

不過，對於短線的震盪，投資人也無須過度擔憂，畢竟受惠國安基金的加持、政策面持續偏多力挺下，台股後續行情仍可期，待短線利空出盡後，加權指數便有機會續朝季線15,473.49點作挑戰。

選股方面，鐵礦砂價格近期呈現V型反彈，加上大陸基礎建設落地，用鋼需求走高帶動，「鋼鐵人」1日紛紛展開強彈，資金輪動湧進原物料族群；此外，電子股方面，則有包括元宇宙、電動車、網通及蘋概族群等，產業前景看好，投資人逢低均可留意。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6241 易通展 171 23.10 25.40 9.96 39.33 3434 哲固 115 26.30 28.90 9.89 29.90 6113 亞矽 85 23.70 25.15 6.12 12.33 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 24 20.59 21.04 2.19 1.08 3508 位速 11 45.10 45.05 -0.11 -0.06 8.26 82.58

投組表現：

易通展（6241）表現最佳，股價1日亮燈漲停，且成交量並未爆量，研判後市仍有上漲空間。

位速（3508）表現最差，股價1日小跌0.11％，惟仍力守在月季線之上，維持強勢整理態勢，預估待整理完成後有望展開反彈。

盤勢預測：

美股四大指數7月29日全數上漲，台股大盤1日受美股電子盤下跌的影響，開盤一度下跌逾百點，最低下探至14,886.81點，加權指數終場下跌18.38點，以14,981.69點作收，成交量持續萎縮在2千億元之下。

展望後市，台股加權指數1日再度遇到15,000點的壓力，可惜收盤未能連續兩日站穩於「萬五」大關之上，加權指數短線將維持在月、季線間狹幅整理，等待進一步突破。

選股方面，上市櫃公司已陸續開始公布7月營收表現，建議投資人可提前鎖定營收有望繳出年月雙增成績的個股；此外，台積電相關概念股、IC設計族群及鋼鐵股，則是近期市場交投熱點，投資人亦可多加留意。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4543 萬在 53 26.60 29.25 9.96 14.05 3494 誠研 124 11.35 12.45 9.69 13.64 8996 高力 18 78.60 85.40 8.65 12.24 6442 光聖 26 54.80 59.00 7.66 10.92 1513 中興電 25 58.20 59.10 1.55 2.25 6220 岳豐 45 30.45 30.00 -1.48 -2.03 3321 同泰 110 12.70 12.40 -2.36 -3.30 4.78 47.77

投組表現：

萬在（4543）表現最佳，均線呈多頭排列，技術面相對強勢，股價創下6年新高。

同泰（3321）表現最差，股價拉高後量縮整理，若能維持5日線之上，仍有高點可期。

盤勢預測：

美股多家重量級企業財報陸續繳出優於預期的成績，激勵美股四大指數7月29日全面上揚，其中標普500指數及那斯達克指數更寫下2020年以來單月最大漲幅。然台股1日未受此激勵，部分電子股對後市看法轉趨保守影響下，指數向下開低，並回測14,900點，終場下跌18點，以14,981點作收。市場處於盤整待變前的醞釀過程，投資人應更加謹慎，短線反彈續朝季線15,473點前進。

主計總處1日將公布台灣7月消費者物價指數（CPI），通貨膨脹的陰影揮之不去，市場預估7月CPI恐怕將再次突破3％。此外，OPEC+亦將於3日召開部長會議，討論9月之後的原油生產計劃；聯合國糧農組織5日也將公布7月糧價指數，俄烏達成小麥出口協議後的國際糧價備受關注。前述事件均將對股市造成部分影響。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 7/29收盤價(元) 8/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1513 中興電 30 58.20 59.10 1.55 2.70 2498 宏達電 30 65.10 65.80 1.08 2.10 00632R 元大台灣50反1 300 5.81 5.82 0.17 0.30 3508 位速 40 45.10 45.05 -0.11 -0.20 8450 霹靂 55 36.40 35.85 -1.51 -3.02 0.19 1.88

投組表現：

中興電（1513）表現最佳，氫能源題材持續發酵，股價突破前高58.9元，只要短線守穩58.2元就可續抱。

霹靂（8450）表現最差，元宇宙題材延燒，惟股價短線拉回。

盤勢預測 ：

美股連三漲，中期反彈持續進行，台股1日卻是開平走低，電子股持續消化短線賣壓，所幸大盤在鋼鐵、塑膠及航運族群轉強拉升下，終場僅小跌18點，收在14,981點，呈現價跌量縮帶下影的丁字線。

加權指數一直在萬五關前打轉，主因在於市場擔心短線賣壓，以及美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台的政治變數，進場意願薄弱，造成交投冷清，加上除權息旺季蒸發大量點數，短期間台股不易有大行情，仍以個股表現為主。

整體而言，跌深的鋼鐵族群轉強，顯示低基期類股買盤積極，反觀電子除IPC、車用相關個股表現相對強勢外，其餘次產業普遍走弱，可見短線買盤積極，但中線缺乏具代表性的指標股帶頭，信心明顯不足。