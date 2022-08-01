易通展漲停未爆量 萬在股價創六年新高

工商時報

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數7/29收盤價(元)8/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1524耿鼎10023.55 25.90 9.98 23.50
3494誠研20011.35 12.45 9.69 22.00
8996高力3078.60 85.40 8.65 20.40
6442光聖4054.80 59.00 7.66 16.80
6113亞矽3423.70 25.15 6.12 4.93
　　　　　8.76 87.63

投組表現：

耿鼎（1524）表現最佳，AM汽車零件業迎來大利多，只要量價不失控，並守穩5、10日線不破，預期後市仍有望續漲。

亞矽（6113）表現最差，首季獲利倍增、趨勢走多，在多方控盤格局不變下，只要量價不失控並守穩5日線，則後市仍有持續上漲的機會。

盤勢預測：

台股1日開低震盪拉回，終場下跌18.38點，跌幅0.12％，收在14,981.69點；櫃買指數亦同步開低下跌0.83點作收，跌幅0.45％，收在182.75點；三大法人進出方面，外資轉賣71.09億元，投信續買21億元，自營商轉買8.11億元，惟外資法人於台指期轉買536口多單，累計淨多單部位為9,497口，內外資心態呈現中性偏多不變。

受到通膨高漲、俄烏戰爭影響，全球終端消費性電子產品需求疲軟，使得台廠電子供應鏈第三季蒙上旺季不旺的陰影，甚至引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮，也連帶導致台股加權指數於「萬五」關前躊躇不前。

不過，對於短線的震盪，投資人也無須過度擔憂，畢竟受惠國安基金的加持、政策面持續偏多力挺下，台股後續行情仍可期，待短線利空出盡後，加權指數便有機會續朝季線15,473.49點作挑戰。

選股方面，鐵礦砂價格近期呈現V型反彈，加上大陸基礎建設落地，用鋼需求走高帶動，「鋼鐵人」1日紛紛展開強彈，資金輪動湧進原物料族群；此外，電子股方面，則有包括元宇宙、電動車、網通及蘋概族群等，產業前景看好，投資人逢低均可留意。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數7/29收盤價(元)8/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6241易通展17123.10 25.40 9.96 39.33
3434哲固11526.30 28.90 9.89 29.90
6113亞矽8523.70 25.15 6.12 12.33
00715L期街口S&P布蘭特油正22420.59 21.04 2.19 1.08
3508位速1145.10 45.05 -0.11 -0.06
　　　　　8.26 82.58

投組表現：

易通展（6241）表現最佳，股價1日亮燈漲停，且成交量並未爆量，研判後市仍有上漲空間。

位速（3508）表現最差，股價1日小跌0.11％，惟仍力守在月季線之上，維持強勢整理態勢，預估待整理完成後有望展開反彈。

盤勢預測：

美股四大指數7月29日全數上漲，台股大盤1日受美股電子盤下跌的影響，開盤一度下跌逾百點，最低下探至14,886.81點，加權指數終場下跌18.38點，以14,981.69點作收，成交量持續萎縮在2千億元之下。

展望後市，台股加權指數1日再度遇到15,000點的壓力，可惜收盤未能連續兩日站穩於「萬五」大關之上，加權指數短線將維持在月、季線間狹幅整理，等待進一步突破。

選股方面，上市櫃公司已陸續開始公布7月營收表現，建議投資人可提前鎖定營收有望繳出年月雙增成績的個股；此外，台積電相關概念股、IC設計族群及鋼鐵股，則是近期市場交投熱點，投資人亦可多加留意。

◎ 證券分析師袁中麟

代號公司張數7/29收盤價(元)8/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4543萬在5326.60 29.25 9.96 14.05
3494誠研12411.35 12.45 9.69 13.64
8996高力1878.60 85.40 8.65 12.24
6442光聖2654.80 59.00 7.66 10.92
1513中興電2558.20 59.10 1.55 2.25
6220岳豐4530.45 30.00 -1.48 -2.03
3321同泰11012.70 12.40 -2.36 -3.30
　　　　　4.78 47.77

投組表現：

萬在（4543）表現最佳，均線呈多頭排列，技術面相對強勢，股價創下6年新高。

同泰（3321）表現最差，股價拉高後量縮整理，若能維持5日線之上，仍有高點可期。

盤勢預測：

美股多家重量級企業財報陸續繳出優於預期的成績，激勵美股四大指數7月29日全面上揚，其中標普500指數及那斯達克指數更寫下2020年以來單月最大漲幅。然台股1日未受此激勵，部分電子股對後市看法轉趨保守影響下，指數向下開低，並回測14,900點，終場下跌18點，以14,981點作收。市場處於盤整待變前的醞釀過程，投資人應更加謹慎，短線反彈續朝季線15,473點前進。

主計總處1日將公布台灣7月消費者物價指數（CPI），通貨膨脹的陰影揮之不去，市場預估7月CPI恐怕將再次突破3％。此外，OPEC+亦將於3日召開部長會議，討論9月之後的原油生產計劃；聯合國糧農組織5日也將公布7月糧價指數，俄烏達成小麥出口協議後的國際糧價備受關注。前述事件均將對股市造成部分影響。

華冠投顧分析師劉烱德

代號公司張數7/29收盤價(元)8/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1513中興電3058.20 59.10 1.55 2.70
2498宏達電3065.10 65.80 1.08 2.10
00632R元大台灣50反13005.81 5.82 0.17 0.30
3508位速4045.10 45.05 -0.11 -0.20
8450霹靂5536.40 35.85 -1.51 -3.02
　　　　　0.19 1.88

投組表現：

中興電（1513）表現最佳，氫能源題材持續發酵，股價突破前高58.9元，只要短線守穩58.2元就可續抱。

霹靂（8450）表現最差，元宇宙題材延燒，惟股價短線拉回。

盤勢預測

美股連三漲，中期反彈持續進行，台股1日卻是開平走低，電子股持續消化短線賣壓，所幸大盤在鋼鐵、塑膠及航運族群轉強拉升下，終場僅小跌18點，收在14,981點，呈現價跌量縮帶下影的丁字線。

加權指數一直在萬五關前打轉，主因在於市場擔心短線賣壓，以及美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台的政治變數，進場意願薄弱，造成交投冷清，加上除權息旺季蒸發大量點數，短期間台股不易有大行情，仍以個股表現為主。

整體而言，跌深的鋼鐵族群轉強，顯示低基期類股買盤積極，反觀電子除IPC、車用相關個股表現相對強勢外，其餘次產業普遍走弱，可見短線買盤積極，但中線缺乏具代表性的指標股帶頭，信心明顯不足。

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工商時報 鄭郁平