補漲行情起 續看笙科走勢 5檔月線翻揚有望

工商時報

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號公司張數5/27收盤價(元)6/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5272笙科5238.80 45.10 16.24 32.76
1560中砂10152.50 165.00 8.20 12.50
6756威鋒電子10314.50 333.00 5.88 18.50
3665貿聯-KY4304.50 315.00 3.45 4.20
5351鈺創3068.30 69.30 1.46 3.00
　　　　　7.10 70.96

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價創高後短線震盪，繼續出量方可挑戰過往高峰。

鈺創（5351）表現最差，融資減少、融券增加，留意營收回溫利多，震盪後大量突破將是關鍵。

盤勢預測

5月最後一個交易日，美股四大指數震盪收黑，導致台股1日開盤後電子股普遍走弱、金融股賣壓湧現，航運股回神也未能救市，終場加權指數下跌132點，跌幅0.79％。外資終止連3日買超，轉賣100.95億元，投信買超7.48億元、自營商賣超8.19億元。

台股短線雖面臨季線上檔壓力，以及端午長假前的獲利了結賣壓，不過部分個股回檔已深，開始產生補漲行情，強勢股紘康、飛宏、正基、晶豪科、松翰都屬於月線翻揚的公司，投資人循此技術面補漲軌跡，可向基本面展望較佳的產業尋找標的布局；此外，權王台積電1日轉跌1.96％，這是權重調整後的必然反應，股價只要維持在月線上方，多方掌控力道將會越來越強。

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數5/27收盤價(元)6/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5272笙科5138.80 45.10 16.24 32.13
3390旭軟18821.30 22.65 6.34 25.38
3499環天科2818.95 19.65 3.69 1.96
2483百容11725.60 26.30 2.73 8.19
2359所羅門1827.25 26.70 -2.02 -0.99
　　　　　6.67 66.67

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價1日續漲2.38％，惟留長上影線，2日若未能突破1日盤中最高點48.3元，則建議投資人獲利了結。

所羅門（2359）表現最差，股價1日持續下挫，2日收盤不可跌破1日收盤價26.7元。

盤勢預測：

美股四大指數31日全數小幅下跌，台積電ADR則是逆勢上漲1.63％，台股大盤1日開盤後上下震盪，加權指數終場下跌132.68點，以16,675.09點作收，成交量再度大幅萎縮。

台股1日面臨16,800關鍵點位及季線下彎的雙重壓力，賣壓出籠而造成股價回檔整理，結束了連續三日上漲，且累計漲幅超過800點的強勢多頭走勢。不過，休息是為了走更長遠的路，若台股能回測月線支撐16,200附近，將會是絕佳買點。

展望後市，端午連假即將到來，期間又適逢美股將公布美國5月失業率數據，建議投資人在連假前夕先降低持股，並於節後視美股情形再行操作。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數5/27收盤價(元)6/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8261富鼎15117.00 142.00 21.37 37.50
5272笙科5038.80 45.10 16.24 31.50
3141晶宏10177.00 178.50 0.85 1.50
1539巨庭6032.80 32.30 -1.52 -3.00
2609陽明20128.00 126.00 -1.56 -4.00
　　　　　6.35 63.50

投組表現：

富鼎（8261）表現最佳，兩大集團加持、前景展望看旺，只要量價不失控，並守穩5、10日線關鍵不破，則後市仍有續漲機會。

陽明（2609）表現最差，即便在法人逢高調節壓抑下，導致股價於130元附近反覆震盪，惟隨大陸報復性出貨搶運潮、旺季需求來臨，運價仍持續看漲，預期後市仍有望持續上攻。

盤勢預測：

台股1日開低震盪拉回，終場下跌132.68點，跌幅0.79％，收在16,675.09點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲1.09點，漲幅0.54％，收在203.57點；三大法人進出方面，外資轉賣100.93億元，投信續買7.49億元，自營商續賣8.19億元，惟外資法人於台指期續賣567口多單，累計淨多單部位為7,434口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

台股加權指數1日雖回吐前日部分漲幅，惟隨上海解封、美國聯準會（Fed）論調由鷹轉鴿、有利市場熱錢回流等三重利多加持下，再搭配季底法人、集團作帳行情開跑，技術面又有10日線及月線等短中期均線翻揚利多，都將有利於後市多頭行情延續。

Fed風向轉變，市場預估其可望在9月放緩或暫停緊縮循環，美元指數也自高點回落，有利市場資金持續回流亞洲新興市場，同時科技股也可望「減壓」，加上大陸全面解封，對部分台商供應鏈營運可謂一大助力，再接續下半年旺季需求。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數5/27收盤價(元)6/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4958臻鼎-KY17114.50 119.00 3.93 7.65
6290良維3555.80 57.10 2.33 4.55
6217中探針3461.60 62.80 1.95 4.08
4915致伸3361.10 62.00 1.47 2.97
8183精星3065.60 65.80 0.30 0.60
　　　　　1.99 19.85

投組表現：

臻鼎-KY（4958）表現最佳，除技術面、籌碼面佳外，公司全年營運展望樂觀，後勢可期。

精星（8183）表現最差，集團股作帳行情啟動，加上庫藏股加持，量縮稍作整理後有望再啟攻勢。

盤勢預測：

美股四大指數5月31日同步收黑，道瓊指數及標普500指數月線持平，結束動盪5月後，台股1日在鴻家軍帶領下盤中一度翻紅，惟電子股普遍走跌及金融股續弱下，航運股撐盤有限，終場大盤下跌132點，收在16,675點，跌破16,700點整數關卡。

新台幣匯率1日結束連日升勢，轉升為貶，外資亦終結連3日買超，轉賣100.95億元，不過從外資期貨未平倉口數觀察，未平倉淨多單尚有7,434口，且近期電子成交比重逐漸增溫，顯示電子族群人氣回籠，由中小型股進行輪彈機會高，然台股面對季線上檔壓力，成交量能未明顯擴增下，預期將進入震盪格局。

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工商時報 柯宗沅

證券組