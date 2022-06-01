補漲行情起 續看笙科走勢 5檔月線翻揚有望

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 6/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 52 38.80 45.10 16.24 32.76 1560 中砂 10 152.50 165.00 8.20 12.50 6756 威鋒電子 10 314.50 333.00 5.88 18.50 3665 貿聯-KY 4 304.50 315.00 3.45 4.20 5351 鈺創 30 68.30 69.30 1.46 3.00 7.10 70.96

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價創高後短線震盪，繼續出量方可挑戰過往高峰。

鈺創（5351）表現最差，融資減少、融券增加，留意營收回溫利多，震盪後大量突破將是關鍵。

盤勢預測 ：

5月最後一個交易日，美股四大指數震盪收黑，導致台股1日開盤後電子股普遍走弱、金融股賣壓湧現，航運股回神也未能救市，終場加權指數下跌132點，跌幅0.79％。外資終止連3日買超，轉賣100.95億元，投信買超7.48億元、自營商賣超8.19億元。

台股短線雖面臨季線上檔壓力，以及端午長假前的獲利了結賣壓，不過部分個股回檔已深，開始產生補漲行情，強勢股紘康、飛宏、正基、晶豪科、松翰都屬於月線翻揚的公司，投資人循此技術面補漲軌跡，可向基本面展望較佳的產業尋找標的布局；此外，權王台積電1日轉跌1.96％，這是權重調整後的必然反應，股價只要維持在月線上方，多方掌控力道將會越來越強。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 6/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 51 38.80 45.10 16.24 32.13 3390 旭軟 188 21.30 22.65 6.34 25.38 3499 環天科 28 18.95 19.65 3.69 1.96 2483 百容 117 25.60 26.30 2.73 8.19 2359 所羅門 18 27.25 26.70 -2.02 -0.99 6.67 66.67

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價1日續漲2.38％，惟留長上影線，2日若未能突破1日盤中最高點48.3元，則建議投資人獲利了結。

所羅門（2359）表現最差，股價1日持續下挫，2日收盤不可跌破1日收盤價26.7元。

盤勢預測：

美股四大指數31日全數小幅下跌，台積電ADR則是逆勢上漲1.63％，台股大盤1日開盤後上下震盪，加權指數終場下跌132.68點，以16,675.09點作收，成交量再度大幅萎縮。

台股1日面臨16,800關鍵點位及季線下彎的雙重壓力，賣壓出籠而造成股價回檔整理，結束了連續三日上漲，且累計漲幅超過800點的強勢多頭走勢。不過，休息是為了走更長遠的路，若台股能回測月線支撐16,200附近，將會是絕佳買點。

展望後市，端午連假即將到來，期間又適逢美股將公布美國5月失業率數據，建議投資人在連假前夕先降低持股，並於節後視美股情形再行操作。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 6/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8261 富鼎 15 117.00 142.00 21.37 37.50 5272 笙科 50 38.80 45.10 16.24 31.50 3141 晶宏 10 177.00 178.50 0.85 1.50 1539 巨庭 60 32.80 32.30 -1.52 -3.00 2609 陽明 20 128.00 126.00 -1.56 -4.00 6.35 63.50

投組表現：

富鼎（8261）表現最佳，兩大集團加持、前景展望看旺，只要量價不失控，並守穩5、10日線關鍵不破，則後市仍有續漲機會。

陽明（2609）表現最差，即便在法人逢高調節壓抑下，導致股價於130元附近反覆震盪，惟隨大陸報復性出貨搶運潮、旺季需求來臨，運價仍持續看漲，預期後市仍有望持續上攻。

盤勢預測：

台股1日開低震盪拉回，終場下跌132.68點，跌幅0.79％，收在16,675.09點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲1.09點，漲幅0.54％，收在203.57點；三大法人進出方面，外資轉賣100.93億元，投信續買7.49億元，自營商續賣8.19億元，惟外資法人於台指期續賣567口多單，累計淨多單部位為7,434口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

台股加權指數1日雖回吐前日部分漲幅，惟隨上海解封、美國聯準會（Fed）論調由鷹轉鴿、有利市場熱錢回流等三重利多加持下，再搭配季底法人、集團作帳行情開跑，技術面又有10日線及月線等短中期均線翻揚利多，都將有利於後市多頭行情延續。

Fed風向轉變，市場預估其可望在9月放緩或暫停緊縮循環，美元指數也自高點回落，有利市場資金持續回流亞洲新興市場，同時科技股也可望「減壓」，加上大陸全面解封，對部分台商供應鏈營運可謂一大助力，再接續下半年旺季需求。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 6/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4958 臻鼎-KY 17 114.50 119.00 3.93 7.65 6290 良維 35 55.80 57.10 2.33 4.55 6217 中探針 34 61.60 62.80 1.95 4.08 4915 致伸 33 61.10 62.00 1.47 2.97 8183 精星 30 65.60 65.80 0.30 0.60 1.99 19.85

投組表現：

臻鼎-KY（4958）表現最佳，除技術面、籌碼面佳外，公司全年營運展望樂觀，後勢可期。

精星（8183）表現最差，集團股作帳行情啟動，加上庫藏股加持，量縮稍作整理後有望再啟攻勢。

盤勢預測：

美股四大指數5月31日同步收黑，道瓊指數及標普500指數月線持平，結束動盪5月後，台股1日在鴻家軍帶領下盤中一度翻紅，惟電子股普遍走跌及金融股續弱下，航運股撐盤有限，終場大盤下跌132點，收在16,675點，跌破16,700點整數關卡。

新台幣匯率1日結束連日升勢，轉升為貶，外資亦終結連3日買超，轉賣100.95億元，不過從外資期貨未平倉口數觀察，未平倉淨多單尚有7,434口，且近期電子成交比重逐漸增溫，顯示電子族群人氣回籠，由中小型股進行輪彈機會高，然台股面對季線上檔壓力，成交量能未明顯擴增下，預期將進入震盪格局。