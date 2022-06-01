補漲行情起 續看笙科走勢 5檔月線翻揚有望
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|6/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|52
|38.80
|45.10
|16.24
|32.76
|1560
|中砂
|10
|152.50
|165.00
|8.20
|12.50
|6756
|威鋒電子
|10
|314.50
|333.00
|5.88
|18.50
|3665
|貿聯-KY
|4
|304.50
|315.00
|3.45
|4.20
|5351
|鈺創
|30
|68.30
|69.30
|1.46
|3.00
|7.10
|70.96
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，股價創高後短線震盪，繼續出量方可挑戰過往高峰。
鈺創（5351）表現最差，融資減少、融券增加，留意營收回溫利多，震盪後大量突破將是關鍵。
盤勢預測 ：
5月最後一個交易日，美股四大指數震盪收黑，導致台股1日開盤後電子股普遍走弱、金融股賣壓湧現，航運股回神也未能救市，終場加權指數下跌132點，跌幅0.79％。外資終止連3日買超，轉賣100.95億元，投信買超7.48億元、自營商賣超8.19億元。
台股短線雖面臨季線上檔壓力，以及端午長假前的獲利了結賣壓，不過部分個股回檔已深，開始產生補漲行情，強勢股紘康、飛宏、正基、晶豪科、松翰都屬於月線翻揚的公司，投資人循此技術面補漲軌跡，可向基本面展望較佳的產業尋找標的布局；此外，權王台積電1日轉跌1.96％，這是權重調整後的必然反應，股價只要維持在月線上方，多方掌控力道將會越來越強。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|6/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|51
|38.80
|45.10
|16.24
|32.13
|3390
|旭軟
|188
|21.30
|22.65
|6.34
|25.38
|3499
|環天科
|28
|18.95
|19.65
|3.69
|1.96
|2483
|百容
|117
|25.60
|26.30
|2.73
|8.19
|2359
|所羅門
|18
|27.25
|26.70
|-2.02
|-0.99
|6.67
|66.67
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，股價1日續漲2.38％，惟留長上影線，2日若未能突破1日盤中最高點48.3元，則建議投資人獲利了結。
所羅門（2359）表現最差，股價1日持續下挫，2日收盤不可跌破1日收盤價26.7元。
盤勢預測：
美股四大指數31日全數小幅下跌，台積電ADR則是逆勢上漲1.63％，台股大盤1日開盤後上下震盪，加權指數終場下跌132.68點，以16,675.09點作收，成交量再度大幅萎縮。
台股1日面臨16,800關鍵點位及季線下彎的雙重壓力，賣壓出籠而造成股價回檔整理，結束了連續三日上漲，且累計漲幅超過800點的強勢多頭走勢。不過，休息是為了走更長遠的路，若台股能回測月線支撐16,200附近，將會是絕佳買點。
展望後市，端午連假即將到來，期間又適逢美股將公布美國5月失業率數據，建議投資人在連假前夕先降低持股，並於節後視美股情形再行操作。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|6/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8261
|富鼎
|15
|117.00
|142.00
|21.37
|37.50
|5272
|笙科
|50
|38.80
|45.10
|16.24
|31.50
|3141
|晶宏
|10
|177.00
|178.50
|0.85
|1.50
|1539
|巨庭
|60
|32.80
|32.30
|-1.52
|-3.00
|2609
|陽明
|20
|128.00
|126.00
|-1.56
|-4.00
|6.35
|63.50
投組表現：
富鼎（8261）表現最佳，兩大集團加持、前景展望看旺，只要量價不失控，並守穩5、10日線關鍵不破，則後市仍有續漲機會。
陽明（2609）表現最差，即便在法人逢高調節壓抑下，導致股價於130元附近反覆震盪，惟隨大陸報復性出貨搶運潮、旺季需求來臨，運價仍持續看漲，預期後市仍有望持續上攻。
盤勢預測：
台股1日開低震盪拉回，終場下跌132.68點，跌幅0.79％，收在16,675.09點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲1.09點，漲幅0.54％，收在203.57點；三大法人進出方面，外資轉賣100.93億元，投信續買7.49億元，自營商續賣8.19億元，惟外資法人於台指期續賣567口多單，累計淨多單部位為7,434口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。
台股加權指數1日雖回吐前日部分漲幅，惟隨上海解封、美國聯準會（Fed）論調由鷹轉鴿、有利市場熱錢回流等三重利多加持下，再搭配季底法人、集團作帳行情開跑，技術面又有10日線及月線等短中期均線翻揚利多，都將有利於後市多頭行情延續。
Fed風向轉變，市場預估其可望在9月放緩或暫停緊縮循環，美元指數也自高點回落，有利市場資金持續回流亞洲新興市場，同時科技股也可望「減壓」，加上大陸全面解封，對部分台商供應鏈營運可謂一大助力，再接續下半年旺季需求。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|6/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4958
|臻鼎-KY
|17
|114.50
|119.00
|3.93
|7.65
|6290
|良維
|35
|55.80
|57.10
|2.33
|4.55
|6217
|中探針
|34
|61.60
|62.80
|1.95
|4.08
|4915
|致伸
|33
|61.10
|62.00
|1.47
|2.97
|8183
|精星
|30
|65.60
|65.80
|0.30
|0.60
|1.99
|19.85
投組表現：
臻鼎-KY（4958）表現最佳，除技術面、籌碼面佳外，公司全年營運展望樂觀，後勢可期。
精星（8183）表現最差，集團股作帳行情啟動，加上庫藏股加持，量縮稍作整理後有望再啟攻勢。
盤勢預測：
美股四大指數5月31日同步收黑，道瓊指數及標普500指數月線持平，結束動盪5月後，台股1日在鴻家軍帶領下盤中一度翻紅，惟電子股普遍走跌及金融股續弱下，航運股撐盤有限，終場大盤下跌132點，收在16,675點，跌破16,700點整數關卡。
新台幣匯率1日結束連日升勢，轉升為貶，外資亦終結連3日買超，轉賣100.95億元，不過從外資期貨未平倉口數觀察，未平倉淨多單尚有7,434口，且近期電子成交比重逐漸增溫，顯示電子族群人氣回籠，由中小型股進行輪彈機會高，然台股面對季線上檔壓力，成交量能未明顯擴增下，預期將進入震盪格局。
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