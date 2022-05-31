IC設計表現強強滾 3達人續捧這檔

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 51 38.80 44.05 13.53 26.78 3390 旭軟 188 21.30 23.15 8.69 34.78 2483 百容 117 25.60 26.50 3.52 10.53 3499 環天科 28 18.95 19.50 2.90 1.54 2359 所羅門 18 27.25 27.30 0.18 0.09 7.37 73.71

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價31日上漲3.28％，成交量溫和放大，若後續能再向上攻克2021年4月締造的前波高點46.1元，則將有進一步上漲空間。

所羅門（2359）表現最差，股價31日沖高後回落，不過，就技術面觀察，月季線即將出現黃金交叉，預計後續將有一波漲幅。

盤勢預測 ：

美股30日休市，台股加權指數31日開低走高，權王台積電尾盤翻紅急拉逾2％，助攻大盤收盤大漲197.15點，站上16,800點大關，以16,807.77點作收，成交量則是暴增至近4千億元。

展望後市，台股大盤已連三日上漲，並站穩於月線之上，目前已接近上檔季線16,853.79點附近的壓力區，惟由於季線即將走平向上，預估對台股大盤將有助攻的作用。台股正面臨多空轉折點，多空關鍵仍取決於美股近期的走勢。

選股方面，半導體族群中的IC設計類股，股價在跌深後，近期表現最為強勢，值得投資人特別關注。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 52 38.80 44.05 13.53 27.30 6756 威鋒電子 10 314.50 339.00 7.79 24.50 1560 中砂 10 152.50 156.50 2.62 4.00 3665 貿聯-KY 4 304.50 311.50 2.30 2.80 5351 鈺創 30 68.30 68.90 0.88 1.80 6.04 60.40

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價沿上升趨勢進攻，持續逼近歷史高點。

鈺創（5351）表現最差，股價橫盤震盪約10個交易日，出量突破季線將是挑戰前波高點的起手式。

盤勢預測：

台股連漲2日後，受美股休市影響，外資並無需要被動買超的連結性，因此外資31日早盤壓低刻意讓短線者下車，隨後拉高指數取得籌碼，避免指標拉高過程產生技術性背離等阻力。

展望後市，多方短線主要目標是突破前波高點16,783點，屆時將代表本次回檔波的空方慣性都已克服，當此點突破並挑戰季線後，大盤才會有休息的時間。類股方面，晶圓代工、IC設計、矽晶圓、車用零組件等族群作為領漲股，未達季線的公司留意補漲機會，反之則不必特意追價；綜觀而言，台股端午節前先完成挑戰季線的任務應是在節奏當中。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 50 38.80 44.05 13.53 26.25 8261 富鼎 15 117.00 129.50 10.68 18.75 3141 晶宏 10 177.00 176.00 -0.56 -1.00 2609 陽明 20 128.00 124.50 -2.73 -7.00 1539 巨庭 60 32.80 31.80 -3.05 -6.00 3.10 31.00

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價持續上漲，在趨勢仍在多方、低檔量增、內外資法人心態偏多下，只要量價不失控，並守穩5日、10日線，預期後市仍有強彈機會。

巨庭（1539）表現最差，雖在股價漲多後，連兩日呈現高檔震盪走勢，惟在業績持續看旺下，只要量價不失控，則後市仍有望續漲。

盤勢預測：

台股31日開低震盪走高，終場上漲197.15點，漲幅1.19％，收在16,807.77點；櫃買指數亦同步上漲1.36點，漲幅0.68％，收在202.48點；三大法人進出方面，外資續買232.47億元，投信續買9.59億元，自營商轉賣10.23億元，惟外資法人於台指期續賣725口多單，累計淨多單部位為7,991口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

隨著慣性改變、10日線及月線低檔扭轉、外資買盤回籠、季底法人作帳行情開跑的推波助瀾，台股加權指數31日早盤開低後一路走高，後市行情仍可望持續震盪上攻，只要大盤守穩10日線及月線關卡不破，後市先看「萬七」、再戰「萬八」。

值得注意的是，美國4月核心個人消費支出物價指數（PCE）增幅減速，通膨美國聯準會（Fed）風向轉變，市場預期9月Fed可望放緩或暫停緊縮循環，導致美元轉趨疲軟，將有利資金持續回流亞洲新興市場。

選股方面，電動車、5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興應用的快速成長，帶動包括半導體、第三代半導體等強勁需求，台勝科、環球晶、欣興、景碩、創意、世芯-KY、鈺創，及電動車概念股德微、台半、強茂、朋程、新唐、富鼎、中碳，甚至是其他題材股包括電子標籤晶宏、低軌道衛星概念股昇達科等，逢低均值得留意。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4958 臻鼎-KY 17 114.50 121.00 5.68 11.05 6217 中探針 34 61.60 64.10 4.06 8.50 6290 良維 35 55.80 57.40 2.87 5.60 4915 致伸 33 61.10 61.80 1.15 2.31 8183 精星 30 65.60 66.00 0.61 1.20 2.87 28.66

投組表現：

臻鼎-KY（4958）表現最佳，技術面呈現強勢多頭格局，投信持續力挺。

精星（8183）表現最差，短線漲多休息，惟公司30日公告買回庫藏股，雖張數不多，但宣示意味濃，後勢可期。

盤勢預測：

美股30日因陣亡將士紀念日休市，台股31日早盤短線賣壓出籠，指數一度下挫超過百點，惟低接買盤進場，跌幅隨即收斂翻紅，適逢MSCI季度調整，部份個股出現爆量，其中權王台積電由黑翻紅，漲幅2.38％，貢獻大盤111點，帶領加權指數終場上漲197點，收在16,807點，月線強勢收紅。

外資連三日大幅買超台股，31日買超232.45億，助攻新台幣匯率強勁升值，再度突破29元整數關卡，投信亦買超9.59億元。從新台幣匯率及外資動向觀察，目前皆往有利台股的方向發展，至於大盤接下來能否挑戰季線16,857點，仍需視後續量能表現，若無攻擊量出現，不排除指數在月線及季線區間來回震盪。