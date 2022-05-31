IC設計表現強強滾 3達人續捧這檔
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|51
|38.80
|44.05
|13.53
|26.78
|3390
|旭軟
|188
|21.30
|23.15
|8.69
|34.78
|2483
|百容
|117
|25.60
|26.50
|3.52
|10.53
|3499
|環天科
|28
|18.95
|19.50
|2.90
|1.54
|2359
|所羅門
|18
|27.25
|27.30
|0.18
|0.09
|7.37
|73.71
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，股價31日上漲3.28％，成交量溫和放大，若後續能再向上攻克2021年4月締造的前波高點46.1元，則將有進一步上漲空間。
所羅門（2359）表現最差，股價31日沖高後回落，不過，就技術面觀察，月季線即將出現黃金交叉，預計後續將有一波漲幅。
盤勢預測 ：
美股30日休市，台股加權指數31日開低走高，權王台積電尾盤翻紅急拉逾2％，助攻大盤收盤大漲197.15點，站上16,800點大關，以16,807.77點作收，成交量則是暴增至近4千億元。
展望後市，台股大盤已連三日上漲，並站穩於月線之上，目前已接近上檔季線16,853.79點附近的壓力區，惟由於季線即將走平向上，預估對台股大盤將有助攻的作用。台股正面臨多空轉折點，多空關鍵仍取決於美股近期的走勢。
選股方面，半導體族群中的IC設計類股，股價在跌深後，近期表現最為強勢，值得投資人特別關注。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|52
|38.80
|44.05
|13.53
|27.30
|6756
|威鋒電子
|10
|314.50
|339.00
|7.79
|24.50
|1560
|中砂
|10
|152.50
|156.50
|2.62
|4.00
|3665
|貿聯-KY
|4
|304.50
|311.50
|2.30
|2.80
|5351
|鈺創
|30
|68.30
|68.90
|0.88
|1.80
|6.04
|60.40
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，股價沿上升趨勢進攻，持續逼近歷史高點。
鈺創（5351）表現最差，股價橫盤震盪約10個交易日，出量突破季線將是挑戰前波高點的起手式。
盤勢預測：
台股連漲2日後，受美股休市影響，外資並無需要被動買超的連結性，因此外資31日早盤壓低刻意讓短線者下車，隨後拉高指數取得籌碼，避免指標拉高過程產生技術性背離等阻力。
展望後市，多方短線主要目標是突破前波高點16,783點，屆時將代表本次回檔波的空方慣性都已克服，當此點突破並挑戰季線後，大盤才會有休息的時間。類股方面，晶圓代工、IC設計、矽晶圓、車用零組件等族群作為領漲股，未達季線的公司留意補漲機會，反之則不必特意追價；綜觀而言，台股端午節前先完成挑戰季線的任務應是在節奏當中。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|50
|38.80
|44.05
|13.53
|26.25
|8261
|富鼎
|15
|117.00
|129.50
|10.68
|18.75
|3141
|晶宏
|10
|177.00
|176.00
|-0.56
|-1.00
|2609
|陽明
|20
|128.00
|124.50
|-2.73
|-7.00
|1539
|巨庭
|60
|32.80
|31.80
|-3.05
|-6.00
|3.10
|31.00
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，股價持續上漲，在趨勢仍在多方、低檔量增、內外資法人心態偏多下，只要量價不失控，並守穩5日、10日線，預期後市仍有強彈機會。
巨庭（1539）表現最差，雖在股價漲多後，連兩日呈現高檔震盪走勢，惟在業績持續看旺下，只要量價不失控，則後市仍有望續漲。
盤勢預測：
台股31日開低震盪走高，終場上漲197.15點，漲幅1.19％，收在16,807.77點；櫃買指數亦同步上漲1.36點，漲幅0.68％，收在202.48點；三大法人進出方面，外資續買232.47億元，投信續買9.59億元，自營商轉賣10.23億元，惟外資法人於台指期續賣725口多單，累計淨多單部位為7,991口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。
隨著慣性改變、10日線及月線低檔扭轉、外資買盤回籠、季底法人作帳行情開跑的推波助瀾，台股加權指數31日早盤開低後一路走高，後市行情仍可望持續震盪上攻，只要大盤守穩10日線及月線關卡不破，後市先看「萬七」、再戰「萬八」。
值得注意的是，美國4月核心個人消費支出物價指數（PCE）增幅減速，通膨美國聯準會（Fed）風向轉變，市場預期9月Fed可望放緩或暫停緊縮循環，導致美元轉趨疲軟，將有利資金持續回流亞洲新興市場。
選股方面，電動車、5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興應用的快速成長，帶動包括半導體、第三代半導體等強勁需求，台勝科、環球晶、欣興、景碩、創意、世芯-KY、鈺創，及電動車概念股德微、台半、強茂、朋程、新唐、富鼎、中碳，甚至是其他題材股包括電子標籤晶宏、低軌道衛星概念股昇達科等，逢低均值得留意。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4958
|臻鼎-KY
|17
|114.50
|121.00
|5.68
|11.05
|6217
|中探針
|34
|61.60
|64.10
|4.06
|8.50
|6290
|良維
|35
|55.80
|57.40
|2.87
|5.60
|4915
|致伸
|33
|61.10
|61.80
|1.15
|2.31
|8183
|精星
|30
|65.60
|66.00
|0.61
|1.20
|2.87
|28.66
投組表現：
臻鼎-KY（4958）表現最佳，技術面呈現強勢多頭格局，投信持續力挺。
精星（8183）表現最差，短線漲多休息，惟公司30日公告買回庫藏股，雖張數不多，但宣示意味濃，後勢可期。
盤勢預測：
美股30日因陣亡將士紀念日休市，台股31日早盤短線賣壓出籠，指數一度下挫超過百點，惟低接買盤進場，跌幅隨即收斂翻紅，適逢MSCI季度調整，部份個股出現爆量，其中權王台積電由黑翻紅，漲幅2.38％，貢獻大盤111點，帶領加權指數終場上漲197點，收在16,807點，月線強勢收紅。
外資連三日大幅買超台股，31日買超232.45億，助攻新台幣匯率強勁升值，再度突破29元整數關卡，投信亦買超9.59億元。從新台幣匯率及外資動向觀察，目前皆往有利台股的方向發展，至於大盤接下來能否挑戰季線16,857點，仍需視後續量能表現，若無攻擊量出現，不排除指數在月線及季線區間來回震盪。
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