IC設計表現強強滾 3達人續捧這檔

工商時報

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數5/27收盤價(元)5/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5272笙科5138.80 44.05 13.53 26.78
3390旭軟18821.30 23.15 8.69 34.78
2483百容11725.60 26.50 3.52 10.53
3499環天科2818.95 19.50 2.90 1.54
2359所羅門1827.25 27.30 0.18 0.09
　　　　　7.37 73.71

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價31日上漲3.28％，成交量溫和放大，若後續能再向上攻克2021年4月締造的前波高點46.1元，則將有進一步上漲空間。

所羅門（2359）表現最差，股價31日沖高後回落，不過，就技術面觀察，月季線即將出現黃金交叉，預計後續將有一波漲幅。

盤勢預測

美股30日休市，台股加權指數31日開低走高，權王台積電尾盤翻紅急拉逾2％，助攻大盤收盤大漲197.15點，站上16,800點大關，以16,807.77點作收，成交量則是暴增至近4千億元。

展望後市，台股大盤已連三日上漲，並站穩於月線之上，目前已接近上檔季線16,853.79點附近的壓力區，惟由於季線即將走平向上，預估對台股大盤將有助攻的作用。台股正面臨多空轉折點，多空關鍵仍取決於美股近期的走勢。

選股方面，半導體族群中的IC設計類股，股價在跌深後，近期表現最為強勢，值得投資人特別關注。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號公司張數5/27收盤價(元)5/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5272笙科5238.80 44.05 13.53 27.30
6756威鋒電子10314.50 339.00 7.79 24.50
1560中砂10152.50 156.50 2.62 4.00
3665貿聯-KY4304.50 311.50 2.30 2.80
5351鈺創3068.30 68.90 0.88 1.80
　　　　　6.04 60.40

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價沿上升趨勢進攻，持續逼近歷史高點。

鈺創（5351）表現最差，股價橫盤震盪約10個交易日，出量突破季線將是挑戰前波高點的起手式。

盤勢預測：

台股連漲2日後，受美股休市影響，外資並無需要被動買超的連結性，因此外資31日早盤壓低刻意讓短線者下車，隨後拉高指數取得籌碼，避免指標拉高過程產生技術性背離等阻力。

展望後市，多方短線主要目標是突破前波高點16,783點，屆時將代表本次回檔波的空方慣性都已克服，當此點突破並挑戰季線後，大盤才會有休息的時間。類股方面，晶圓代工、IC設計、矽晶圓、車用零組件等族群作為領漲股，未達季線的公司留意補漲機會，反之則不必特意追價；綜觀而言，台股端午節前先完成挑戰季線的任務應是在節奏當中。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數5/27收盤價(元)5/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5272笙科5038.80 44.05 13.53 26.25
8261富鼎15117.00 129.50 10.68 18.75
3141晶宏10177.00 176.00 -0.56 -1.00
2609陽明20128.00 124.50 -2.73 -7.00
1539巨庭6032.80 31.80 -3.05 -6.00
　　　　　3.10 31.00

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價持續上漲，在趨勢仍在多方、低檔量增、內外資法人心態偏多下，只要量價不失控，並守穩5日、10日線，預期後市仍有強彈機會。

巨庭（1539）表現最差，雖在股價漲多後，連兩日呈現高檔震盪走勢，惟在業績持續看旺下，只要量價不失控，則後市仍有望續漲。

盤勢預測：

台股31日開低震盪走高，終場上漲197.15點，漲幅1.19％，收在16,807.77點；櫃買指數亦同步上漲1.36點，漲幅0.68％，收在202.48點；三大法人進出方面，外資續買232.47億元，投信續買9.59億元，自營商轉賣10.23億元，惟外資法人於台指期續賣725口多單，累計淨多單部位為7,991口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

隨著慣性改變、10日線及月線低檔扭轉、外資買盤回籠、季底法人作帳行情開跑的推波助瀾，台股加權指數31日早盤開低後一路走高，後市行情仍可望持續震盪上攻，只要大盤守穩10日線及月線關卡不破，後市先看「萬七」、再戰「萬八」。

值得注意的是，美國4月核心個人消費支出物價指數（PCE）增幅減速，通膨美國聯準會（Fed）風向轉變，市場預期9月Fed可望放緩或暫停緊縮循環，導致美元轉趨疲軟，將有利資金持續回流亞洲新興市場。

選股方面，電動車、5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興應用的快速成長，帶動包括半導體、第三代半導體等強勁需求，台勝科、環球晶、欣興、景碩、創意、世芯-KY、鈺創，及電動車概念股德微、台半、強茂、朋程、新唐、富鼎、中碳，甚至是其他題材股包括電子標籤晶宏、低軌道衛星概念股昇達科等，逢低均值得留意。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數5/27收盤價(元)5/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4958臻鼎-KY17114.50 121.00 5.68 11.05
6217中探針3461.60 64.10 4.06 8.50
6290良維3555.80 57.40 2.87 5.60
4915致伸3361.10 61.80 1.15 2.31
8183精星3065.60 66.00 0.61 1.20
　　　　　2.87 28.66

投組表現：

臻鼎-KY（4958）表現最佳，技術面呈現強勢多頭格局，投信持續力挺。

精星（8183）表現最差，短線漲多休息，惟公司30日公告買回庫藏股，雖張數不多，但宣示意味濃，後勢可期。

盤勢預測：

美股30日因陣亡將士紀念日休市，台股31日早盤短線賣壓出籠，指數一度下挫超過百點，惟低接買盤進場，跌幅隨即收斂翻紅，適逢MSCI季度調整，部份個股出現爆量，其中權王台積電由黑翻紅，漲幅2.38％，貢獻大盤111點，帶領加權指數終場上漲197點，收在16,807點，月線強勢收紅。

外資連三日大幅買超台股，31日買超232.45億，助攻新台幣匯率強勁升值，再度突破29元整數關卡，投信亦買超9.59億元。從新台幣匯率及外資動向觀察，目前皆往有利台股的方向發展，至於大盤接下來能否挑戰季線16,857點，仍需視後續量能表現，若無攻擊量出現，不排除指數在月線及季線區間來回震盪。

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工商時報 柯宗沅

證券組