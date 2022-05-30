報復性反彈要來了？3達人都買「這一檔」

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 51 38.80 42.65 9.92 19.64 3390 旭軟 188 21.30 23.40 9.86 39.48 3499 環天科 28 18.95 19.25 1.58 0.84 2483 百容 117 25.60 25.85 0.98 2.93 2359 所羅門 18 27.25 27.00 -0.92 -0.45 6.24 62.43

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，股價30日漲停，委買量仍有1.05萬張，預估後市仍有持攻機會。

所羅門（2359）表現最差，股價30日量縮回檔整理、下挫0.92％，惟月季線依舊呈現多頭排列，後續反彈仍可期。

盤勢預測 ：

美股27日四大指數全面走揚，費半指數上漲4.03％，帶動台股大盤30日跳空開高走高，終場大漲344.4點，收在全日最高點16,610.62點，漲幅2.12％，成交量放大至2,500億元之上。

展望後市，加權指數經過30日大漲後，已連兩日穩居月線之上，且月線也已正式翻揚、轉為支撐，就短線技術線型研判，多頭氛圍越趨濃厚，短線壓力區則落在16,800點至季線16,872點附近。而後續台股能走多遠，則仍需關注美股連假後行情發展情形。

至於選股方面，則建議投資人可特別關注電動車、半導體、航運類股，以及疫後新生活相關受惠題材股。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 50 38.80 42.65 9.92 19.25 8261 富鼎 15 117.00 128.50 9.83 17.25 3141 晶宏 10 177.00 177.00 0.00 0.00 2609 陽明 20 128.00 127.00 -0.78 -2.00 1539 巨庭 60 32.80 32.50 -0.91 -1.80 3.27 32.70

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，產品持續供不應求、營運看俏，只要量價不失控，並守穩5、10日線關鍵不破，則預期後市仍有報復性反彈可期。

巨庭（1539）表現最差，即便股價30日高檔震盪整理，惟隨業績看旺、趨勢維持在多方、內外資法人心態偏多下，只要量價不失控，守穩5日線或10日線關鍵不破，預期後市仍有強彈續漲的機會可期。

盤勢預測：

台股30日開高震盪走高，終場上漲344.4點，漲幅2.12％，收在16,610.62點；櫃買指數亦同步上漲4.21點，漲幅2.14％，收在201.12點；三大法人進出方面，外資續買275.82億元，投信轉買29.9億元，自營商續買33.39億元，惟外資法人於台指期轉賣2,220口多單，累計淨多單部位為6,992口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

台股加權指數表現強勢，而選股方面，則建議投資人可留意「三大重點」，首先，受惠邊境解封行情即將開跑，雖山富、五福、富野、雄獅、鳳凰、易遊網及東哥遊艇等，股價表現相當亮眼，惟多數偏向反應題材層面居多，在策略上僅宜短打為之。

第二，受惠於大陸解封後車市大舉復甦，包括強茂、朋程、德微、漢磊、嘉晶、富鼎、華孚，及相關車用概念股等，均值得留意。

第三，在中美角力、疫情等衝擊下，大陸近幾年半導體產業邁入前所未有的高速發展期，晶片產能需求也迅速膨脹，即便本土晶圓廠產能持續擴產，仍難以彌補巨大的產能缺口，環球晶、台勝科、合晶、力旺、創意、世芯-KY、欣興、景碩、三福化等，將帶來莫大助益。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6217 中探針 34 61.60 64.00 3.90 8.16 4958 臻鼎-KY 17 114.50 118.50 3.49 6.80 8183 精星 30 65.60 67.10 2.29 4.50 6290 良維 35 55.80 56.90 1.97 3.85 4915 致伸 33 61.10 61.00 -0.16 -0.33 2.30 22.98

投組表現：

中探針（6217）表現最佳，短線技術線型強勢，後勢可期。

致伸（4915）表現最差，短線震盪，惟公司積極優化產品組合，全年營運可期，外資、投信持續加碼。

盤勢預測：

美國個人消費支出物價指數（PCE）4月數據年增4.9％，創下今年新低，顯示通膨有放緩跡象，激勵美股四大指數齊揚，亦帶動台股30日成功延續反彈力道，電子權值股領軍上攻，並在觀光、風電、金融類股接力下，指數跳空開高走高，終場上漲344點，收在16,610點，量能亦擴增至2,560億元，突破月均量。



另在美元指數轉弱，新台幣匯率30日升值來到29.144元，創下一個月來新高，有利資金行情推動。從籌碼面觀察，外資延續買盤力道，單日再度敲進275.8億元，投信買超29.9億元，助攻台股30日站回16,316點，扭轉短線空方架構，雖稍有緩解市場悲觀氛圍，惟上方仍有中長線反壓，指數不易一次上攻。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/27收盤價(元) 5/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5272 笙科 52 38.80 42.65 9.92 20.02 6756 威鋒電子 10 314.50 331.50 5.41 17.00 3665 貿聯-KY 4 304.50 315.00 3.45 4.20 1560 中砂 10 152.50 156.50 2.62 4.00 5351 鈺創 30 68.30 68.60 0.44 0.90 4.61 46.12

投組表現：

笙科（5272）表現最佳，Q1毛利率創近25季以來新高，成為股價挑戰波段高點的主要依靠。

鈺創（5351）表現最差，股價在季線扣抵高檔過程正好震盪調整指標，有利未來突破後的底部對稱空間。

盤勢預測：

美股費半指數27日向季線作挑戰，其中伺服器、邏輯晶片及高速傳輸晶片相關股票大漲，相比道瓊指數上周同樣挑戰季線卻沒增量，國際盤顯示大陸封控壓力期逐漸過去，短線上台股突破月線並向季線靠攏已成必然目標，其中消費與生產遞延的IC設計、車用電子等個股30日都成為法人買超指標。

第三季不只是歐美旺季前的準備期，更是上市櫃個股季營收與獲利成長的高峰時間，大盤季線將難構成壓力，唯獨大盤30日攻擊量約2,560億元，本周若沒有再進一步放大，考量下彎的季線，第一次突破通常仍有震盪，因此除領先大盤的強勢股要持續追蹤外，落後在季線之下低檔補漲的個股如晶豪科、松翰，康普、強茂等的公司也可多加留意。