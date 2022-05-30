報復性反彈要來了？3達人都買「這一檔」
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|51
|38.80
|42.65
|9.92
|19.64
|3390
|旭軟
|188
|21.30
|23.40
|9.86
|39.48
|3499
|環天科
|28
|18.95
|19.25
|1.58
|0.84
|2483
|百容
|117
|25.60
|25.85
|0.98
|2.93
|2359
|所羅門
|18
|27.25
|27.00
|-0.92
|-0.45
|6.24
|62.43
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，股價30日漲停，委買量仍有1.05萬張，預估後市仍有持攻機會。
所羅門（2359）表現最差，股價30日量縮回檔整理、下挫0.92％，惟月季線依舊呈現多頭排列，後續反彈仍可期。
盤勢預測 ：
美股27日四大指數全面走揚，費半指數上漲4.03％，帶動台股大盤30日跳空開高走高，終場大漲344.4點，收在全日最高點16,610.62點，漲幅2.12％，成交量放大至2,500億元之上。
展望後市，加權指數經過30日大漲後，已連兩日穩居月線之上，且月線也已正式翻揚、轉為支撐，就短線技術線型研判，多頭氛圍越趨濃厚，短線壓力區則落在16,800點至季線16,872點附近。而後續台股能走多遠，則仍需關注美股連假後行情發展情形。
至於選股方面，則建議投資人可特別關注電動車、半導體、航運類股，以及疫後新生活相關受惠題材股。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|50
|38.80
|42.65
|9.92
|19.25
|8261
|富鼎
|15
|117.00
|128.50
|9.83
|17.25
|3141
|晶宏
|10
|177.00
|177.00
|0.00
|0.00
|2609
|陽明
|20
|128.00
|127.00
|-0.78
|-2.00
|1539
|巨庭
|60
|32.80
|32.50
|-0.91
|-1.80
|3.27
|32.70
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，產品持續供不應求、營運看俏，只要量價不失控，並守穩5、10日線關鍵不破，則預期後市仍有報復性反彈可期。
巨庭（1539）表現最差，即便股價30日高檔震盪整理，惟隨業績看旺、趨勢維持在多方、內外資法人心態偏多下，只要量價不失控，守穩5日線或10日線關鍵不破，預期後市仍有強彈續漲的機會可期。
盤勢預測：
台股30日開高震盪走高，終場上漲344.4點，漲幅2.12％，收在16,610.62點；櫃買指數亦同步上漲4.21點，漲幅2.14％，收在201.12點；三大法人進出方面，外資續買275.82億元，投信轉買29.9億元，自營商續買33.39億元，惟外資法人於台指期轉賣2,220口多單，累計淨多單部位為6,992口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。
台股加權指數表現強勢，而選股方面，則建議投資人可留意「三大重點」，首先，受惠邊境解封行情即將開跑，雖山富、五福、富野、雄獅、鳳凰、易遊網及東哥遊艇等，股價表現相當亮眼，惟多數偏向反應題材層面居多，在策略上僅宜短打為之。
第二，受惠於大陸解封後車市大舉復甦，包括強茂、朋程、德微、漢磊、嘉晶、富鼎、華孚，及相關車用概念股等，均值得留意。
第三，在中美角力、疫情等衝擊下，大陸近幾年半導體產業邁入前所未有的高速發展期，晶片產能需求也迅速膨脹，即便本土晶圓廠產能持續擴產，仍難以彌補巨大的產能缺口，環球晶、台勝科、合晶、力旺、創意、世芯-KY、欣興、景碩、三福化等，將帶來莫大助益。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6217
|中探針
|34
|61.60
|64.00
|3.90
|8.16
|4958
|臻鼎-KY
|17
|114.50
|118.50
|3.49
|6.80
|8183
|精星
|30
|65.60
|67.10
|2.29
|4.50
|6290
|良維
|35
|55.80
|56.90
|1.97
|3.85
|4915
|致伸
|33
|61.10
|61.00
|-0.16
|-0.33
|2.30
|22.98
投組表現：
中探針（6217）表現最佳，短線技術線型強勢，後勢可期。
致伸（4915）表現最差，短線震盪，惟公司積極優化產品組合，全年營運可期，外資、投信持續加碼。
盤勢預測：
美國個人消費支出物價指數（PCE）4月數據年增4.9％，創下今年新低，顯示通膨有放緩跡象，激勵美股四大指數齊揚，亦帶動台股30日成功延續反彈力道，電子權值股領軍上攻，並在觀光、風電、金融類股接力下，指數跳空開高走高，終場上漲344點，收在16,610點，量能亦擴增至2,560億元，突破月均量。
另在美元指數轉弱，新台幣匯率30日升值來到29.144元，創下一個月來新高，有利資金行情推動。從籌碼面觀察，外資延續買盤力道，單日再度敲進275.8億元，投信買超29.9億元，助攻台股30日站回16,316點，扭轉短線空方架構，雖稍有緩解市場悲觀氛圍，惟上方仍有中長線反壓，指數不易一次上攻。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/27收盤價(元)
|5/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5272
|笙科
|52
|38.80
|42.65
|9.92
|20.02
|6756
|威鋒電子
|10
|314.50
|331.50
|5.41
|17.00
|3665
|貿聯-KY
|4
|304.50
|315.00
|3.45
|4.20
|1560
|中砂
|10
|152.50
|156.50
|2.62
|4.00
|5351
|鈺創
|30
|68.30
|68.60
|0.44
|0.90
|4.61
|46.12
投組表現：
笙科（5272）表現最佳，Q1毛利率創近25季以來新高，成為股價挑戰波段高點的主要依靠。
鈺創（5351）表現最差，股價在季線扣抵高檔過程正好震盪調整指標，有利未來突破後的底部對稱空間。
盤勢預測：
美股費半指數27日向季線作挑戰，其中伺服器、邏輯晶片及高速傳輸晶片相關股票大漲，相比道瓊指數上周同樣挑戰季線卻沒增量，國際盤顯示大陸封控壓力期逐漸過去，短線上台股突破月線並向季線靠攏已成必然目標，其中消費與生產遞延的IC設計、車用電子等個股30日都成為法人買超指標。
第三季不只是歐美旺季前的準備期，更是上市櫃個股季營收與獲利成長的高峰時間，大盤季線將難構成壓力，唯獨大盤30日攻擊量約2,560億元，本周若沒有再進一步放大，考量下彎的季線，第一次突破通常仍有震盪，因此除領先大盤的強勢股要持續追蹤外，落後在季線之下低檔補漲的個股如晶豪科、松翰，康普、強茂等的公司也可多加留意。
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