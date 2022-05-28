趙彭博︱旭軟技術面佳 百容股價衝高

台股上周震盪站上月線，啟發投顧分析師趙彭博指出，即便加權指數27日收盤正式站上月線壓力，惟成交量不足仍是隱憂，研判日成交量須突破3千億元，且指數連續三天收在月線之上，行情才有轉多之可能。本周投資組合前兩大為旭軟（3390）、百容（2483），再選入笙科（5272）、環天科（3499）與所羅門（2359）。

美國聯準會（Fed）25日公布的5月會議記錄顯示，多數官員支持延續5月的升息幅度，6、7月分別升息兩碼。而在25日該會議紀要出爐後，美股科技股受到正面激勵，費半指數、那斯達克指數上漲慶賀。

台股大盤行情則忽上忽下，無法邁開腳步作有規律及趨勢的運動。台股加權指數上周上漲121.37點，收在16,266.22點，克服月線重要關卡。類股方面，半導體上周有升溫跡象，台積電股價由剝而復，全周以平盤作收；金融類股則展開跌深反彈，表現遠勝大盤。

展望後市，台股大盤多次對月線展開上攻，直至27日收盤才成功站上，惟大盤成交量已連11日低於2,500億元，後續要判斷指數是否有效站上月線，日成交量須突破3千億元，且連續三天收盤站穩月線，行情才有轉多的可能性。

操作方面，現階段正是考驗投資人交易心理及資金管理能力的重要時刻，故在台股尚未真正站穩月線前，建議多頭持股部位不宜超過五成。

選股方面，可關注4月營收較去年同期及上月均增長、具有飆股體質個股，如明基醫、宇智、港建、建宇、耿鼎、金雨、精剛、亞矽、所羅門等。

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