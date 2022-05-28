第7洞︱迎上漲行情 達人精選轉機股

上周台股與月線激烈搏鬥，經歷四度觸及月線後回落，最終在美國聯準會（Fed）傳出鴿派聲浪，美元指數、美國10年期公債殖利率自高點回落，加上大陸各城陸續解封下，大盤27日大漲近300點、順利衝破月線壓力，周線連二紅。法人指出，台股月線即將翻揚，且距離上檔季線空間仍大，預期本波可望出現較大行情。

而本周「超級航運周」仍在延續，長榮、長榮航將召開股東會，還有聯發科、鴻海、信驊、華邦電、雙鴻、新唐等重量級電子公司召開股東會，能否發揮激勵效果也引發市場關注。

華冠投顧分析師陳秀芳本周投組恢復為五檔，投組中全為電動車概念股，持續看好大陸車市復甦帶動商機，續留聲元件大廠致伸，再納入連接端子廠中探針、PCBA廠精星、線材廠良維、軟板大廠臻鼎-KY。

鴻光投顧分析師張志誠也續留多檔上周投組的個股，包括高速傳輸介面廠威鋒電子、Type-C概念股鈺創、連接線束廠貿聯-KY，並加入射頻晶片廠笙科、台積電大聯盟成員中砂，看好車用、半導體類股。

倫元投顧分析師陳學進本周同時卡位傳產、電子族群，續留電子紙IC供應鏈晶宏，並新加入貨櫃航運陽明、木工機械廠巨庭、射頻晶片廠笙科、MOSFET廠富鼎，看好航運族群迎大陸解封後的「搶運潮」。

啟發投顧分析師趙彭博本周仍持續看好低價轉機股，除續留GPS模組廠環天科、機械手臂等自動化設備所羅門外，還加入軟板廠旭軟、沖壓件廠百容、射頻晶片廠笙科，投組五檔個股均為銅板股。

台股上周與月線壓力激烈拚戰，周間一度失守「萬六」大關，所幸在美股反彈、新台幣升值等利多激勵下，大盤27日狂漲近300點，推動加權指數一舉衝破月線反壓，終場收在當日最高點16,266.22點，周線寫下連二紅。

逐洞賽達人表現也不俗，趙彭博以6.44％的超高報酬率再度拔得頭籌，個人「三度連莊」，陳學進、張志誠表現也強過大盤，分別以2.82％、1.25％報酬率取得第二、三名成績；陳秀芳則以-1.15％位居第四。

統計本循環逐洞賽截至目前為止戰況，趙彭博個人坐擁三洞冠軍，暫居領先地位，陳學進也有兩洞冠軍，且累計績效17.77％，為四位達人中最高，同樣位處「前段班」；此外，張志誠也有一洞冠軍。

達人上周投組方面，趙彭博投組中的華盈以不到20元的超低價優勢，加上技術面短中長期均線呈多頭排列，股價單周兩度漲停，周漲幅高達20％；此外，同屬銅板股淘帝-KY、所羅門、浩鑫亦繳出不錯成績。

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