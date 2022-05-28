陳秀芳︱中探針獲利靚 致伸優化產品組合

台股上周雖反彈121點，周K線連兩周收紅，不過整體交投依舊清淡，市場信心還未明確回籠，華冠投顧分析師陳秀芳指出，台股站回月線後，上方仍有多重反壓，整體架構偏弱，加上量能未明顯放大，不易出現強攻行情，短期在萬六關卡震盪機會偏高；本周投資組合前兩大為中探針（6217）、致伸（4915），再選入精星（8183）、良維（6290）與臻鼎-KY（4958）。

美股四大指數上周全面走強，激勵台股27日同步勁揚，電子權值股、高價股強勢表態，台積電尾盤漲勢放大，終場上漲16元，貢獻大盤138點，帶動加權指數上漲297點，收在16,266點，一口氣收復短期均線及月線反壓關卡。

電子、金融、傳產27日各有表現，電子成交比重回升至53.51％，台積電、聯電、聯發科等電子權值股成為盤面領漲關鍵，航運類股成交比重12.44％，貨櫃三雄漲幅約落在1.76～2.56％，金融族群也一掃陰霾。

新台幣轉貶為升，匯率來到29.350元，將有利後續資金行情的推動。從籌碼面觀察，外資及投信上周分別累計買超77.38億元、27.18億元，外資繼續從台股提款的態勢逐漸趨緩，上述匯率及外資動向等不利台股的二大因子，目前都朝向好的方向發展。

另外，進入上市櫃公司股東會旺季，除留意配股配息外，投資人也可留意高層對自家公司的營運展望。時序進入第二季季底，亦可以留意投信加持的個股，譬如致伸、臻鼎-KY等。

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