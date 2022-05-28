張志誠︱威鋒電子產業前景俏

台股周K線連兩周收紅，全周反彈121點，收在16,266點，鴻光投顧分析師張志誠認為，本周若要產生大盤周K連3紅的多方反轉架構，除IC設計指數繼續走高外，預期電動車零件股也將有接棒的機會；本周投資組合前兩大為威鋒電子（6756）、鈺創（5351），再選入笙科（5272）、中砂（1560）與貿聯-KY（3665）。

美國聯準會（Fed）雖有部分成員釋出6、7月各升息2碼後，秋季可能就暫不升息的訊息，但真正判讀Fed真實意向的還是要靠美元指數跌落100以下來確認升息減緩與否。

至於台股從元月以來的空方缺口雖還未完全回補，但指數5月時卻已創造今年以來最久的盤底時間，屬於多方重整旗鼓的訊號，可是大盤要走出波段行情，最終仍要把前波下跌的空方缺口16,689點完全克服，才能引起外資對於產業旺季預期的資金回流。

從美國近期主要成交量放大的公司觀察，IC上游與電動車則為主導多方反攻的主流，尤其近期又有台北COMPUTEX展帶動，排除特高價IC設計股因去年基期太高而部分拖累IC設計指數，IC設計股經過5～7個月下跌後，普遍跌到去年本益比10倍以下，進而產生高殖利率配息前的布局機會。

此外，大陸當地封管措施已有放鬆前兆，以特斯拉為例，2022年來上海幾乎每月都以交付5萬輛汽車的成長，4月交車量卻減少到1萬量不到，故電動車只要大陸封管露出曙光，整個遞延的產品零件將會快速拉升，也是短期值得關注的產業成長機會。

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