陳學進︱陽明搶運潮來了 巨庭訂單旺

台股27日正式站上月線，倫元投顧分析師陳學進指出，大陸解封後斷鏈危機可望化解，加上美國聯準會（Fed）透露鴿派訊息，美元指數及美國10年期公債殖利率回落，台股持續向上挑戰季線可期。本周投資組合前兩大為陽明（2609）、巨庭（1539），再選入笙科（5272）、晶宏（3141）與富鼎（8261）。

Fed部分官員釋出鴿派訊號，透露秋後可能暫停升息，帶動美股止穩反彈，連帶激勵台股27日開高大漲，並直接突破月線。權值股台積電、高價股信驊、矽力-KY及穩懋、全新等前波弱勢止穩上漲，當弱勢股不再破底、強勢股持續輪動上漲，暗示了台股慣性改變。

大陸在疫情摧殘後，經濟數據急速下滑，不少機構認為大陸全年國內生產毛額（GDP）成長率要達成5.5％目標十分艱難，大陸政府近期也密集推出各項政策，欲提振受疫情衝擊而疲軟的經濟。

隨大陸穩經濟火力全開，預估產業斷鏈危機可望逐步化解，第三季產業需求旺季也將來臨，加上Fed升息縮表腳步也可望放緩、美元指數及美國十年期公債殖利率雙雙自高點回落，市場在利空鈍化下，後續若再加上外資買盤回籠，則台股站穩月線後，可望續朝季線挑戰。

建議投資人鎖定具前景及成長性之個股，如貨櫃股長榮、陽明，受惠大陸逐步復工，下半年可望迎來報復性出貨及搶運潮，加上美國線長約新合約價於1日實施及美西罷工，訂單將提前至6、7月出貨，可望持續帶動公司營運成長。

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