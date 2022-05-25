投機股退位航海王來了 這檔蓄勢報復反彈
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2929
|淘帝-KY
|90
|12.90
|14.30
|10.85
|12.60
|4931
|新盛力
|80
|42.05
|44.30
|5.35
|18.00
|1524
|耿鼎
|160
|19.35
|19.60
|1.29
|4.00
|3141
|晶宏
|8
|169.00
|170.00
|0.59
|0.80
|3499
|環天科
|50
|20.15
|19.75
|-1.99
|-2.00
|3.34
|33.40
投組表現：
淘帝-KY（2929）表現最佳，首季轉虧為盈，股價先前嚴重超跌，只要量價不失控，且守穩5、10日線關鍵不破，則預期後市仍有報復性反彈機會。
環天科（3499）表現最差，股價苦吞連二黑，惟目前10日線及月線仍舊呈現多頭排列，且低檔量增、法人心態持續偏多，只要守穩10日線，後市就有機會迎來反彈。
盤勢預測 ：
台股25日開高震盪走高，終場上漲140.4點，漲幅0.88％，收在16,104.03點；櫃買指數亦同步揚升2.1點，漲幅1.09％，收在194.68點；三大法人進出方面，外資轉買50.78億元，投信轉賣3.49億元，自營商轉買34.67億元，惟外資法人於台指期續買374口多單，累計淨多單部位為5,399口，外資心態轉趨中性偏多，內資正向偏多不變。
台股24日才重措失守「萬六」，惟就在市場處於極度恐慌氛圍之際，台股大盤25日隨即收復前日失土，並再度站穩於10日線之上。
此外，值得注意的是，投機股也退位，取而代之的是創意、來頡、晶宏、昇陽半導體、中砂、嘉聯益、欣興、奇鋐、中探針、漢磊、特昇-KY、明揚、鉅明、明安、華新，以及貨櫃股長榮、陽明與航空雙雄，顯見在內資法人持續力挺、外資買盤有望逐步回籠下，台股近期可望上演一波精彩好戲。
展望後市，現階段眾多股票均已「殺過頭」，股價物超所值，研判加權指數在跌深後，只要能夠突破並站穩於月線之上轉強，很快就會有再向上挑戰季線的機會。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2405
|浩鑫
|77
|12.90
|13.70
|6.20
|6.16
|3520
|華盈
|200
|15.50
|16.20
|4.52
|14.00
|2359
|所羅門
|40
|25.30
|26.20
|3.56
|3.60
|4414
|如興
|580
|4.96
|4.98
|0.40
|1.16
|3499
|環天科
|100
|20.15
|19.75
|-1.99
|-4.00
|2.09
|20.92
投組表現：
浩鑫（2405）表現最佳，股價25日持續上漲，站穩於月、季線之上，且均線呈現多頭排列，研判仍有上攻的可能性。
環天科（3499）表現最差，股價25日沖高回落、留長上影線，所幸仍收在季線之上，若後續跌破季線則建議投資人先行賣出。
盤勢預測：
美股四大指數24日全數下跌，費半指數下跌2.46％，惟台股加權指數25日開盤卻不甩美股頹勢、逆勢上漲，盤中更一度大漲逾200點，最高攻上16,169.18點，終場上漲140.4點，以16,104.03點作收。
展望後市，台股25日一反美股下跌走勢逆勢上漲，雖暫時緩解了24日跌破「萬六」大關的下挫危機，惟反彈仍無法站上月線16,184.66點以及前高24日高點16,219.8點，技術面仍處於弱勢格局，投資人現階段還不可追高大量買入，僅能於大盤下跌之際，以少數資金買進回檔整理完成且營收增長之個股。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4551
|智伸科
|13
|147.00
|155.00
|5.44
|10.40
|5351
|鈺創
|48
|68.10
|67.80
|-0.44
|-1.44
|6756
|威鋒電子
|5
|306.50
|302.00
|-1.47
|-2.25
|3665
|貿聯-KY
|5
|311.00
|300.00
|-3.54
|-5.50
|3532
|台勝科
|7
|243.00
|229.50
|-5.56
|-9.45
|-0.82
|-8.24
投組表現：
智伸科（4551）表現最佳，短期技術面尚未背離，震盪換手後仍有機會挑戰中期性高點。
台勝科（3532）表現最差，回測月線後增量反彈，若能越過下降壓力線將能再啟攻勢。
盤勢預測：
台股從元月高點18,619點下來近5個月時間，儘管大盤25日上漲140點，卻沒有改變本波回檔的空方慣性，反彈過程皆未完全回補前波的空方缺口，不過長時間的區間震盪，卻也符合打底的先決條件，因此單從指數的角度，當金融股反應產險理賠利空告段落後，新台幣貶值趨勢帶來的利多將會逐漸顯現。
此外，近期最關鍵的還是IC設計公司舉行股東會或法說會，譬如4月營收保持高峰的創意、晶宏等IC股，挾營運利多在季線之上發展，越接近5月營收出爐的時間，車用與高速IC股憑藉殖利率與第三季的成長性，高機率還是未來的主流。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/25收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4915
|致伸
|31
|59.30
|60.60
|2.19
|4.03
|3552
|同致
|11
|171.50
|173.00
|0.87
|1.65
|2313
|華通
|35
|48.80
|48.60
|-0.41
|-0.70
|3596
|智易
|9
|121.50
|119.50
|-1.65
|-1.80
|3324
|雙鴻
|9
|189.50
|180.00
|-5.01
|-8.55
|2497
|怡利電
|21
|84.20
|79.10
|-6.06
|-10.71
|-1.61
|-16.08
投組表現：
致伸（4915）表現最佳，技術面呈現多頭格局，投信連5日買超，後勢可期。
怡利電（2497 ）表現最差，隨大陸逐漸解封，公司的三大主軸產品HUD、ADAS、車載成長可期，營運不看淡。
盤勢預測：
台股25日再度由電子股點火領軍擺脫頹勢，盤中一度大漲逾200點，終場漲點收斂至140點，以16,104點作收，順利站回萬六大關，且同時收復5日、10日均線，惟成交量能持續低迷，市場觀望氣氛濃。
新台幣25日升破29.6元來到29.556元，顯示匯市稍有穩定趨勢，股匯齊揚；從籌碼面觀察，外資買超50.78億元，投信則終結連3買，轉賣3.49億元，然在成交量能持續萎縮下，類股輪彈速度快，只有車用族群短線漲勢較為集中，市場若無其他重大利空，維持震盪機率較高。
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