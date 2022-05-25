投機股退位航海王來了 這檔蓄勢報復反彈

工商時報

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數5/20收盤價(元)5/25收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2929淘帝-KY9012.90 14.30 10.85 12.60
4931新盛力8042.05 44.30 5.35 18.00
1524耿鼎16019.35 19.60 1.29 4.00
3141晶宏8169.00 170.00 0.59 0.80
3499環天科5020.15 19.75 -1.99 -2.00
　　　　　3.34 33.40

投組表現：

淘帝-KY（2929）表現最佳，首季轉虧為盈，股價先前嚴重超跌，只要量價不失控，且守穩5、10日線關鍵不破，則預期後市仍有報復性反彈機會。

環天科（3499）表現最差，股價苦吞連二黑，惟目前10日線及月線仍舊呈現多頭排列，且低檔量增、法人心態持續偏多，只要守穩10日線，後市就有機會迎來反彈。

盤勢預測

台股25日開高震盪走高，終場上漲140.4點，漲幅0.88％，收在16,104.03點；櫃買指數亦同步揚升2.1點，漲幅1.09％，收在194.68點；三大法人進出方面，外資轉買50.78億元，投信轉賣3.49億元，自營商轉買34.67億元，惟外資法人於台指期續買374口多單，累計淨多單部位為5,399口，外資心態轉趨中性偏多，內資正向偏多不變。

台股24日才重措失守「萬六」，惟就在市場處於極度恐慌氛圍之際，台股大盤25日隨即收復前日失土，並再度站穩於10日線之上。

此外，值得注意的是，投機股也退位，取而代之的是創意、來頡、晶宏、昇陽半導體、中砂、嘉聯益、欣興、奇鋐、中探針、漢磊、特昇-KY、明揚、鉅明、明安、華新，以及貨櫃股長榮、陽明與航空雙雄，顯見在內資法人持續力挺、外資買盤有望逐步回籠下，台股近期可望上演一波精彩好戲。

展望後市，現階段眾多股票均已「殺過頭」，股價物超所值，研判加權指數在跌深後，只要能夠突破並站穩於月線之上轉強，很快就會有再向上挑戰季線的機會。

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數5/20收盤價(元)5/25收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2405浩鑫7712.90 13.70 6.20 6.16
3520華盈20015.50 16.20 4.52 14.00
2359所羅門4025.30 26.20 3.56 3.60
4414如興5804.96 4.98 0.40 1.16
3499環天科10020.15 19.75 -1.99 -4.00
　　　　　2.09 20.92

投組表現：

浩鑫（2405）表現最佳，股價25日持續上漲，站穩於月、季線之上，且均線呈現多頭排列，研判仍有上攻的可能性。

環天科（3499）表現最差，股價25日沖高回落、留長上影線，所幸仍收在季線之上，若後續跌破季線則建議投資人先行賣出。

盤勢預測：

美股四大指數24日全數下跌，費半指數下跌2.46％，惟台股加權指數25日開盤卻不甩美股頹勢、逆勢上漲，盤中更一度大漲逾200點，最高攻上16,169.18點，終場上漲140.4點，以16,104.03點作收。

展望後市，台股25日一反美股下跌走勢逆勢上漲，雖暫時緩解了24日跌破「萬六」大關的下挫危機，惟反彈仍無法站上月線16,184.66點以及前高24日高點16,219.8點，技術面仍處於弱勢格局，投資人現階段還不可追高大量買入，僅能於大盤下跌之際，以少數資金買進回檔整理完成且營收增長之個股。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號公司張數5/20收盤價(元)5/25收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4551智伸科13147.00 155.00 5.44 10.40
5351鈺創4868.10 67.80 -0.44 -1.44
6756威鋒電子5306.50 302.00 -1.47 -2.25
3665貿聯-KY5311.00 300.00 -3.54 -5.50
3532台勝科7243.00 229.50 -5.56 -9.45
　　　　　-0.82 -8.24

投組表現：

智伸科（4551）表現最佳，短期技術面尚未背離，震盪換手後仍有機會挑戰中期性高點。

台勝科（3532）表現最差，回測月線後增量反彈，若能越過下降壓力線將能再啟攻勢。

盤勢預測：

台股從元月高點18,619點下來近5個月時間，儘管大盤25日上漲140點，卻沒有改變本波回檔的空方慣性，反彈過程皆未完全回補前波的空方缺口，不過長時間的區間震盪，卻也符合打底的先決條件，因此單從指數的角度，當金融股反應產險理賠利空告段落後，新台幣貶值趨勢帶來的利多將會逐漸顯現。

此外，近期最關鍵的還是IC設計公司舉行股東會或法說會，譬如4月營收保持高峰的創意、晶宏等IC股，挾營運利多在季線之上發展，越接近5月營收出爐的時間，車用與高速IC股憑藉殖利率與第三季的成長性，高機率還是未來的主流。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數5/20收盤價(元)5/25收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4915致伸3159.30 60.60 2.19 4.03
3552同致11171.50 173.00 0.87 1.65
2313華通3548.80 48.60 -0.41 -0.70
3596智易9121.50 119.50 -1.65 -1.80
3324雙鴻9189.50 180.00 -5.01 -8.55
2497怡利電2184.20 79.10 -6.06 -10.71
　　　　　-1.61 -16.08

投組表現：

致伸（4915）表現最佳，技術面呈現多頭格局，投信連5日買超，後勢可期。

怡利電（2497 ）表現最差，隨大陸逐漸解封，公司的三大主軸產品HUD、ADAS、車載成長可期，營運不看淡。

盤勢預測：

台股25日再度由電子股點火領軍擺脫頹勢，盤中一度大漲逾200點，終場漲點收斂至140點，以16,104點作收，順利站回萬六大關，且同時收復5日、10日均線，惟成交量能持續低迷，市場觀望氣氛濃。

新台幣25日升破29.6元來到29.556元，顯示匯市稍有穩定趨勢，股匯齊揚；從籌碼面觀察，外資買超50.78億元，投信則終結連3買，轉賣3.49億元，然在成交量能持續萎縮下，類股輪彈速度快，只有車用族群短線漲勢較為集中，市場若無其他重大利空，維持震盪機率較高。

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工商時報 柯宗沅

證券組