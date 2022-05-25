投機股退位航海王來了 這檔蓄勢報復反彈

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2929 淘帝-KY 90 12.90 14.30 10.85 12.60 4931 新盛力 80 42.05 44.30 5.35 18.00 1524 耿鼎 160 19.35 19.60 1.29 4.00 3141 晶宏 8 169.00 170.00 0.59 0.80 3499 環天科 50 20.15 19.75 -1.99 -2.00 3.34 33.40

投組表現：

淘帝-KY（2929）表現最佳，首季轉虧為盈，股價先前嚴重超跌，只要量價不失控，且守穩5、10日線關鍵不破，則預期後市仍有報復性反彈機會。

環天科（3499）表現最差，股價苦吞連二黑，惟目前10日線及月線仍舊呈現多頭排列，且低檔量增、法人心態持續偏多，只要守穩10日線，後市就有機會迎來反彈。

盤勢預測 ：

台股25日開高震盪走高，終場上漲140.4點，漲幅0.88％，收在16,104.03點；櫃買指數亦同步揚升2.1點，漲幅1.09％，收在194.68點；三大法人進出方面，外資轉買50.78億元，投信轉賣3.49億元，自營商轉買34.67億元，惟外資法人於台指期續買374口多單，累計淨多單部位為5,399口，外資心態轉趨中性偏多，內資正向偏多不變。

台股24日才重措失守「萬六」，惟就在市場處於極度恐慌氛圍之際，台股大盤25日隨即收復前日失土，並再度站穩於10日線之上。

此外，值得注意的是，投機股也退位，取而代之的是創意、來頡、晶宏、昇陽半導體、中砂、嘉聯益、欣興、奇鋐、中探針、漢磊、特昇-KY、明揚、鉅明、明安、華新，以及貨櫃股長榮、陽明與航空雙雄，顯見在內資法人持續力挺、外資買盤有望逐步回籠下，台股近期可望上演一波精彩好戲。

展望後市，現階段眾多股票均已「殺過頭」，股價物超所值，研判加權指數在跌深後，只要能夠突破並站穩於月線之上轉強，很快就會有再向上挑戰季線的機會。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2405 浩鑫 77 12.90 13.70 6.20 6.16 3520 華盈 200 15.50 16.20 4.52 14.00 2359 所羅門 40 25.30 26.20 3.56 3.60 4414 如興 580 4.96 4.98 0.40 1.16 3499 環天科 100 20.15 19.75 -1.99 -4.00 2.09 20.92

投組表現：

浩鑫（2405）表現最佳，股價25日持續上漲，站穩於月、季線之上，且均線呈現多頭排列，研判仍有上攻的可能性。

環天科（3499）表現最差，股價25日沖高回落、留長上影線，所幸仍收在季線之上，若後續跌破季線則建議投資人先行賣出。

盤勢預測：

美股四大指數24日全數下跌，費半指數下跌2.46％，惟台股加權指數25日開盤卻不甩美股頹勢、逆勢上漲，盤中更一度大漲逾200點，最高攻上16,169.18點，終場上漲140.4點，以16,104.03點作收。

展望後市，台股25日一反美股下跌走勢逆勢上漲，雖暫時緩解了24日跌破「萬六」大關的下挫危機，惟反彈仍無法站上月線16,184.66點以及前高24日高點16,219.8點，技術面仍處於弱勢格局，投資人現階段還不可追高大量買入，僅能於大盤下跌之際，以少數資金買進回檔整理完成且營收增長之個股。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4551 智伸科 13 147.00 155.00 5.44 10.40 5351 鈺創 48 68.10 67.80 -0.44 -1.44 6756 威鋒電子 5 306.50 302.00 -1.47 -2.25 3665 貿聯-KY 5 311.00 300.00 -3.54 -5.50 3532 台勝科 7 243.00 229.50 -5.56 -9.45 -0.82 -8.24

投組表現：

智伸科（4551）表現最佳，短期技術面尚未背離，震盪換手後仍有機會挑戰中期性高點。

台勝科（3532）表現最差，回測月線後增量反彈，若能越過下降壓力線將能再啟攻勢。

盤勢預測：

台股從元月高點18,619點下來近5個月時間，儘管大盤25日上漲140點，卻沒有改變本波回檔的空方慣性，反彈過程皆未完全回補前波的空方缺口，不過長時間的區間震盪，卻也符合打底的先決條件，因此單從指數的角度，當金融股反應產險理賠利空告段落後，新台幣貶值趨勢帶來的利多將會逐漸顯現。

此外，近期最關鍵的還是IC設計公司舉行股東會或法說會，譬如4月營收保持高峰的創意、晶宏等IC股，挾營運利多在季線之上發展，越接近5月營收出爐的時間，車用與高速IC股憑藉殖利率與第三季的成長性，高機率還是未來的主流。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4915 致伸 31 59.30 60.60 2.19 4.03 3552 同致 11 171.50 173.00 0.87 1.65 2313 華通 35 48.80 48.60 -0.41 -0.70 3596 智易 9 121.50 119.50 -1.65 -1.80 3324 雙鴻 9 189.50 180.00 -5.01 -8.55 2497 怡利電 21 84.20 79.10 -6.06 -10.71 -1.61 -16.08

投組表現：

致伸（4915）表現最佳，技術面呈現多頭格局，投信連5日買超，後勢可期。

怡利電（2497 ）表現最差，隨大陸逐漸解封，公司的三大主軸產品HUD、ADAS、車載成長可期，營運不看淡。

盤勢預測：

台股25日再度由電子股點火領軍擺脫頹勢，盤中一度大漲逾200點，終場漲點收斂至140點，以16,104點作收，順利站回萬六大關，且同時收復5日、10日均線，惟成交量能持續低迷，市場觀望氣氛濃。

新台幣25日升破29.6元來到29.556元，顯示匯市稍有穩定趨勢，股匯齊揚；從籌碼面觀察，外資買超50.78億元，投信則終結連3買，轉賣3.49億元，然在成交量能持續萎縮下，類股輪彈速度快，只有車用族群短線漲勢較為集中，市場若無其他重大利空，維持震盪機率較高。