華新夯 晶心科低檔量增價漲 法人卡位16檔
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2468
|華經
|201
|14.90
|18.10
|21.48
|64.32
|5475
|德宏
|204
|12.30
|14.20
|15.45
|38.76
|3694
|海華
|195
|20.55
|22.15
|7.79
|31.20
|8040
|九暘
|5
|48.05
|50.30
|4.68
|1.13
|6174
|安碁
|8
|29.10
|29.60
|1.72
|0.40
|13.58
|135.81
投組表現：
華經（2468）表現最佳，股價17日上漲0.84％、量縮整理，月季線仍呈現多頭排列，預期後市仍有上漲空間。
安碁（6174）表現最差，股價17日下跌0.34％，惟成交量極度萎縮，反彈仍可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數16日漲跌互見，台股大盤17日平開後持續狹幅區間震盪，高低點落差仍僅85.05點，終場上漲44.88點，收在15,165.15點。
展望後市，加權指數已連續三日站穩於季線之上，若後續月線及季線進一步出現黃金交叉，則指數將有機會由「反彈行情」往「回升」行情邁進，此外，美國聯準會（Fed）即將公布7月會議紀要，將有助於市場投資人推測Fed在9月的升息幅度。
選股方面，生技醫療、鋼鐵、IC設計、元宇宙及遊戲NFT相關族群，均可逢低布局。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6533
|晶心科
|10
|293.50
|324.00
|10.39
|30.50
|2028
|威致
|80
|25.20
|27.50
|9.13
|18.40
|3694
|海華
|100
|20.55
|22.15
|7.79
|16.00
|1477
|聚陽
|12
|184.00
|183.50
|-0.27
|-0.60
|8255
|朋程
|4
|188.00
|186.00
|-1.06
|-0.80
|6.35
|63.50
投組表現：
晶心科（6533）表現最佳，低檔量增價漲、趨勢走多，只要量價不失控、並守穩10日線不破，預期後市仍有持續上漲機會。
朋程（8255）表現最差，雖短線呈現高檔震盪整理格局，惟在產業前景持續看好下，預期後市仍有望作價續彈。
盤勢預測：
台股17日開平震盪走高，終場上漲44.88點作收，漲幅0.29％，收在15,465.45點；櫃買指數亦同步震盪走高，上漲0.92點，漲幅0.48％，收在191.32點；三大法人進出方面，外資續賣19.26億元，投信續買10.75億元，自營商續賣7.34億元，惟外資法人於台指期續買558口多單，累計淨多單部位為10,222口，內外資同步偏多不變。
台股加權指數已連三日穩穩站在季線之上，主因除了國安基金的加持外，也受惠於先前諸多利空均已提前反應完畢，隨著慣性改變、政策面力挺偏多、內外資買盤可望陸續回籠，後市行情仍可望持續震盪往上，指數在站穩月、季線後，短線反彈可先看「萬六」。
選股方面，包括金橋、統新、創威、家登、泰茂、李洲、高力、巨庭、東哥遊艇、宏達電、建達、揚明光、佰研、美時、寶齡富錦、大學光等強勢上漲，且先前跌幅較深的電子股也出現跌深反彈走勢，力旺、M31、晶心科、世芯-KY、智原、聚積、正崴、耀登、台表科、強茂、台半、朋程、台勝科、中美晶、環球晶、合晶等，也同步止穩，都顯示市場法人買盤已陸續回歸，後市行情將不容小覷。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6533
|晶心科
|5
|293.50
|324.00
|10.39
|15.25
|3527
|聚積
|12
|119.00
|129.00
|8.40
|12.00
|3694
|海華
|69
|20.55
|22.15
|7.79
|11.04
|3346
|麗清
|38
|37.35
|39.60
|6.02
|8.55
|2383
|台光電
|8
|171.00
|176.00
|2.92
|4.00
|2027
|大成鋼
|36
|39.15
|39.55
|1.02
|1.44
|6509
|聚和
|33
|43.80
|43.75
|-0.11
|-0.16
|5.21
|52.12
投組表現：
晶心科（6533）表現最佳，技術面相對強勢，惟股價來到5月份的套牢區，顯示短線可能稍事休息再蓄勢前進。
聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。
盤勢預測：
美國零售業龍頭沃爾瑪16日盤前公布財報，上季度營收與獲利皆優於預期，顯示高通膨緩和後消費力道看到曙光。美股道瓊指數和標普500指數受此激勵紛紛收漲，台股17日適逢台指期結算，散戶觀望氣氛重，呈現在平盤附近狹幅震盪，終場上漲44點，以15,465點作收，預期反彈走勢仍將持續進行，可望攻克5月份的低點15,616點。
同時，沃爾瑪優異的財報卻也顯示，通膨的確影響消費模式，除在必需品上的支出增加，中、高收入的顧客來店率提高，在庫存情況明顯改善後，高層相信最糟的狀況已過。此外，國際油價回檔三成，俄烏戰爭沒有再惡化擴大，聯準會未來升息的速度及幅度可望放緩，道瓊指數與標普500指數已來到4月底以來最高指位置，凡此種種均有利於股市中期走勢。
◎ 華冠投顧分析師劉炯德
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1605
|華新
|55
|34.40
|38.10
|10.76
|20.35
|2498
|宏達電
|30
|63.20
|65.50
|3.64
|6.90
|5371
|中光電
|30
|65.50
|66.80
|1.98
|3.90
|1513
|中興電
|30
|63.10
|62.00
|-1.74
|-3.30
|2388
|威盛
|24
|81.20
|78.50
|-3.33
|-6.48
|2.14
|21.37
投組表現：
華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。
威盛（2388）表現最差，回測10日線不破，股價將再次轉強。
盤勢預測：
台股17日在平盤震盪，藉由台積電拉尾盤、台指期拉高結算，終場上漲44點，收在15,465點，呈現價漲量增帶上下影小紅K線，短線走勢看回不回符合先前預估。大盤站穩季線三日，融資不增反減的同時，融券卻在逐漸增加，未來1～2周季線仍是扣抵高檔，除非量增價漲扭轉季線，否則大盤近期再大漲的概率相對偏低；反之，目前短期均線上揚也已形成支撐，若無大量賣壓短線不易下跌，預期指數將在季線上下作狹幅區間震盪。
選股方面，隨著中美對抗態勢主要在先進高階晶片，各地緣區域內主要國家紛紛興建半導體晶圓廠，先進製程需求持續強勁，以家登為首的設備股可多加留意外，上海元宇宙大會即將登場，蘋果AR/VR頭戴設備相關主要供應商玉晶光近期回測量縮在次形成支撐，同樣可留意後勢發展。
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