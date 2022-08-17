華新夯 晶心科低檔量增價漲 法人卡位16檔

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2468 華經 201 14.90 18.10 21.48 64.32 5475 德宏 204 12.30 14.20 15.45 38.76 3694 海華 195 20.55 22.15 7.79 31.20 8040 九暘 5 48.05 50.30 4.68 1.13 6174 安碁 8 29.10 29.60 1.72 0.40 13.58 135.81

投組表現：

華經（2468）表現最佳，股價17日上漲0.84％、量縮整理，月季線仍呈現多頭排列，預期後市仍有上漲空間。

安碁（6174）表現最差，股價17日下跌0.34％，惟成交量極度萎縮，反彈仍可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數16日漲跌互見，台股大盤17日平開後持續狹幅區間震盪，高低點落差仍僅85.05點，終場上漲44.88點，收在15,165.15點。

展望後市，加權指數已連續三日站穩於季線之上，若後續月線及季線進一步出現黃金交叉，則指數將有機會由「反彈行情」往「回升」行情邁進，此外，美國聯準會（Fed）即將公布7月會議紀要，將有助於市場投資人推測Fed在9月的升息幅度。

選股方面，生技醫療、鋼鐵、IC設計、元宇宙及遊戲NFT相關族群，均可逢低布局。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6533 晶心科 10 293.50 324.00 10.39 30.50 2028 威致 80 25.20 27.50 9.13 18.40 3694 海華 100 20.55 22.15 7.79 16.00 1477 聚陽 12 184.00 183.50 -0.27 -0.60 8255 朋程 4 188.00 186.00 -1.06 -0.80 6.35 63.50

投組表現：

晶心科（6533）表現最佳，低檔量增價漲、趨勢走多，只要量價不失控、並守穩10日線不破，預期後市仍有持續上漲機會。

朋程（8255）表現最差，雖短線呈現高檔震盪整理格局，惟在產業前景持續看好下，預期後市仍有望作價續彈。

盤勢預測：

台股17日開平震盪走高，終場上漲44.88點作收，漲幅0.29％，收在15,465.45點；櫃買指數亦同步震盪走高，上漲0.92點，漲幅0.48％，收在191.32點；三大法人進出方面，外資續賣19.26億元，投信續買10.75億元，自營商續賣7.34億元，惟外資法人於台指期續買558口多單，累計淨多單部位為10,222口，內外資同步偏多不變。

台股加權指數已連三日穩穩站在季線之上，主因除了國安基金的加持外，也受惠於先前諸多利空均已提前反應完畢，隨著慣性改變、政策面力挺偏多、內外資買盤可望陸續回籠，後市行情仍可望持續震盪往上，指數在站穩月、季線後，短線反彈可先看「萬六」。

選股方面，包括金橋、統新、創威、家登、泰茂、李洲、高力、巨庭、東哥遊艇、宏達電、建達、揚明光、佰研、美時、寶齡富錦、大學光等強勢上漲，且先前跌幅較深的電子股也出現跌深反彈走勢，力旺、M31、晶心科、世芯-KY、智原、聚積、正崴、耀登、台表科、強茂、台半、朋程、台勝科、中美晶、環球晶、合晶等，也同步止穩，都顯示市場法人買盤已陸續回歸，後市行情將不容小覷。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6533 晶心科 5 293.50 324.00 10.39 15.25 3527 聚積 12 119.00 129.00 8.40 12.00 3694 海華 69 20.55 22.15 7.79 11.04 3346 麗清 38 37.35 39.60 6.02 8.55 2383 台光電 8 171.00 176.00 2.92 4.00 2027 大成鋼 36 39.15 39.55 1.02 1.44 6509 聚和 33 43.80 43.75 -0.11 -0.16 5.21 52.12

投組表現：

晶心科（6533）表現最佳，技術面相對強勢，惟股價來到5月份的套牢區，顯示短線可能稍事休息再蓄勢前進。

聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。

盤勢預測：

美國零售業龍頭沃爾瑪16日盤前公布財報，上季度營收與獲利皆優於預期，顯示高通膨緩和後消費力道看到曙光。美股道瓊指數和標普500指數受此激勵紛紛收漲，台股17日適逢台指期結算，散戶觀望氣氛重，呈現在平盤附近狹幅震盪，終場上漲44點，以15,465點作收，預期反彈走勢仍將持續進行，可望攻克5月份的低點15,616點。

同時，沃爾瑪優異的財報卻也顯示，通膨的確影響消費模式，除在必需品上的支出增加，中、高收入的顧客來店率提高，在庫存情況明顯改善後，高層相信最糟的狀況已過。此外，國際油價回檔三成，俄烏戰爭沒有再惡化擴大，聯準會未來升息的速度及幅度可望放緩，道瓊指數與標普500指數已來到4月底以來最高指位置，凡此種種均有利於股市中期走勢。

◎ 華冠投顧分析師劉炯德

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1605 華新 55 34.40 38.10 10.76 20.35 2498 宏達電 30 63.20 65.50 3.64 6.90 5371 中光電 30 65.50 66.80 1.98 3.90 1513 中興電 30 63.10 62.00 -1.74 -3.30 2388 威盛 24 81.20 78.50 -3.33 -6.48 2.14 21.37

投組表現：

華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。

威盛（2388）表現最差，回測10日線不破，股價將再次轉強。

盤勢預測：

台股17日在平盤震盪，藉由台積電拉尾盤、台指期拉高結算，終場上漲44點，收在15,465點，呈現價漲量增帶上下影小紅K線，短線走勢看回不回符合先前預估。大盤站穩季線三日，融資不增反減的同時，融券卻在逐漸增加，未來1～2周季線仍是扣抵高檔，除非量增價漲扭轉季線，否則大盤近期再大漲的概率相對偏低；反之，目前短期均線上揚也已形成支撐，若無大量賣壓短線不易下跌，預期指數將在季線上下作狹幅區間震盪。

選股方面，隨著中美對抗態勢主要在先進高階晶片，各地緣區域內主要國家紛紛興建半導體晶圓廠，先進製程需求持續強勁，以家登為首的設備股可多加留意外，上海元宇宙大會即將登場，蘋果AR/VR頭戴設備相關主要供應商玉晶光近期回測量縮在次形成支撐，同樣可留意後勢發展。