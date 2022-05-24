空頭溫水煮青蛙 分析師傳授防套技巧
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/24收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2405
|浩鑫
|77
|12.90
|13.50
|4.65
|4.62
|3520
|華盈
|200
|15.50
|16.00
|3.23
|10.00
|4414
|如興
|580
|4.96
|4.96
|0.00
|0.00
|2359
|所羅門
|40
|25.30
|25.00
|-1.19
|-1.20
|3499
|環天科
|100
|20.15
|19.85
|-1.49
|-3.00
|1.04
|10.42
投組表現：
浩鑫（2405）表現最佳，股價24日開高走低，惟在季線獲得支撐，後市仍有反彈機會。
環天科（3499）表現最差，股價24日隨大盤回檔整理，收盤仍力守於月、季線之上，投資人可暫時持股觀望。
盤勢預測 ：
美股四大指數23日全數上漲，台股大盤24日則是在開高後，最高一度衝上16,219.8點，惟隨後卻遇上大量湧出的賣壓，導致加權指數翻黑向下，收盤下跌192.78點，以15,963.63點作收，再度失守「萬六」大關；櫃買指數更是重挫2.26％，跌幅遠遠超過集中市場。
台股大盤此波反彈未能突破18日的前波高點16,316.58點，連兩天都在觸及月線後遭到壓回，連兩天的月線都得而復失，空頭更是試圖以溫水煮青蛙的方式，消磨多頭的反攻氣焰。
在操作方面，台股大盤震盪向下的趨勢未改變，投資人持股部位須嚴控在3成左右，並且嚴格執行停損，切勿掉入空頭誘敵深入的陷阱而產生大量套牢。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/24收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1524
|耿鼎
|160
|19.35
|19.95
|3.10
|9.60
|4931
|新盛力
|80
|42.05
|43.10
|2.50
|8.40
|2929
|淘帝-KY
|90
|12.90
|13.00
|0.78
|0.90
|3499
|環天科
|50
|20.15
|19.85
|-1.49
|-1.50
|3141
|晶宏
|8
|169.00
|160.00
|-5.33
|-7.20
|1.02
|10.20
投組表現：
耿鼎（1524）表現最佳，股價23日創下21.25元逾16年新高後，雖遭遇獲利調節賣壓，股價高檔震盪，惟在趨勢走多、內外資仍偏多下，只要量價不失控並守穩5、10日線不破，則後市仍有續漲機會。
晶宏（3141）表現最差，即便股價連兩日震盪回檔，惟產業前景持續看好，且股價仍站穩於月線之上，預期後市仍有機會持續上漲。
盤勢預測：
台股24日震盪拉回整理，終場下跌192.78點，跌幅1.19％，收在15,963.63點；櫃買指數亦同步下挫4.46點，跌幅2.26％，收在192.58點；三大法人進出方面，外資轉賣80.61億元，投信續買17.36億元，自營商轉賣31.86億元，惟外資法人於台指期轉買983口多單，累計淨多單部位為5,024口，外資心態轉趨中性偏多，內資正向偏多不變。
俄烏戰事持續膠著，且大陸初步解封後，台商大本營相關電子供應鏈與物流，能否重回正常軌道仍未可知，加上美國聯準會（Fed）資金緊縮程度也牽動全球股匯市的脈動，導致市場現階段恐慌不安氣氛依舊濃厚。
台股24日追價買氣仍薄弱，高價股信驊、矽力-KY、力旺、世芯-KY、亞信、愛普*、新唐、創惟、台勝科、環球晶、欣興、景碩、南電、貿聯-KY、世界先進等指標股再度回落。
選股方面，除部分消費性電子產品概念股受需求持續疲弱影響，建議投資人在產業結構尚未獲出現轉變，即便有反彈均不宜貿然搶進；不過，反觀隨電動車、智慧車逐漸成為新趨勢，連帶推升相關零組件需求，相關概念股都將是法人聚焦的主軸，投資人可多加留意。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/24收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4915
|致伸
|31
|59.30
|60.80
|2.53
|4.65
|2313
|華通
|35
|48.80
|47.95
|-1.74
|-2.97
|3596
|智易
|9
|121.50
|118.00
|-2.88
|-3.15
|3552
|同致
|11
|171.50
|166.00
|-3.21
|-6.05
|2497
|怡利電
|21
|84.20
|78.80
|-6.41
|-11.34
|3324
|雙鴻
|9
|189.50
|175.00
|-7.65
|-13.05
|-3.19
|-31.92
投組表現：
致伸（4915）表現最佳，技術面持續強勢，股價創短期新高，後勢可期。
雙鴻（3324）表現最差，盤勢不佳，惟市場看好公司5、6月營收有望增溫，且下半年受惠新款顯卡、伺服器市場需求熱絡，營運不看淡。
盤勢預測：
台股24日早盤隨美股反彈上漲，但因缺乏電子權值股拉抬，指數震盪翻黑，並在電子股賣壓出籠後，跌幅一路擴大，終場下跌192點，收在15,963點，月線挑戰再度失利，甚至跌破萬六大關與短期均線。
盤面資金23日明顯流入航運族群，貨櫃三雄24日走勢相對抗跌，長榮、萬海、陽明開高後拉回至平盤附近，跌幅約1.22～1.57％，航運類股成交比重下降至19％，反觀電子成交比重回到50.92％。近日新台幣由眨轉升，外資24日轉賣80.61億元，投信則買超17.36億元，目前台股面臨最大的問題仍是成交量能低迷，指數失守短期均線後架構偏弱，短線震盪機率偏高，操作上謹慎為宜。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/24收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4551
|智伸科
|13
|147.00
|150.00
|2.04
|3.90
|5351
|鈺創
|48
|68.10
|65.80
|-3.38
|-11.04
|3665
|貿聯-KY
|5
|311.00
|300.00
|-3.54
|-5.50
|6756
|威鋒電子
|5
|306.50
|293.00
|-4.40
|-6.75
|3532
|台勝科
|7
|243.00
|221.50
|-8.85
|-15.05
|-3.44
|-34.44
投組表現：
智伸科（4551）表現最佳，受惠汽車零組件旺季提前，股價突破近3個月高點後，化解壓力換手震盪。
台勝科（3532）表現最差，若未來2日內守住本月上升趨勢線，將是回測完成的訊號。
盤勢預測：
美國23日上漲過程量能卻無法同步增長，對照台股也有相同的量縮盤底情況，不過美股本波中期修正已有穩定跡象，歷經21周回檔後，聯準會6月縮表的利空出盡，以及美元指數轉向、債券市場平和，都將是美股與台股多方重新振作的關鍵，因此指數本周若能保持低點不破，經驗上將可改變空方壓力的慣性，資金將回流股市促使技術面重回月線之上發展。
台股24日下跌192點，成交量沒有比前日增加，雖稍有跌破10日均線，但以量縮的角度，指數是在等待月線壓力的化解，台股目前屬於壓低並換手調整主流，強勢股以大陸汽車零組件廠為主，航運族群短線持續反彈，接近技術面的上檔壓力區則要注意潛在風險。
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