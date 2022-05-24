空頭溫水煮青蛙 分析師傳授防套技巧

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/24收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2405 浩鑫 77 12.90 13.50 4.65 4.62 3520 華盈 200 15.50 16.00 3.23 10.00 4414 如興 580 4.96 4.96 0.00 0.00 2359 所羅門 40 25.30 25.00 -1.19 -1.20 3499 環天科 100 20.15 19.85 -1.49 -3.00 1.04 10.42

投組表現：

浩鑫（2405）表現最佳，股價24日開高走低，惟在季線獲得支撐，後市仍有反彈機會。

環天科（3499）表現最差，股價24日隨大盤回檔整理，收盤仍力守於月、季線之上，投資人可暫時持股觀望。

盤勢預測 ：

美股四大指數23日全數上漲，台股大盤24日則是在開高後，最高一度衝上16,219.8點，惟隨後卻遇上大量湧出的賣壓，導致加權指數翻黑向下，收盤下跌192.78點，以15,963.63點作收，再度失守「萬六」大關；櫃買指數更是重挫2.26％，跌幅遠遠超過集中市場。

台股大盤此波反彈未能突破18日的前波高點16,316.58點，連兩天都在觸及月線後遭到壓回，連兩天的月線都得而復失，空頭更是試圖以溫水煮青蛙的方式，消磨多頭的反攻氣焰。

在操作方面，台股大盤震盪向下的趨勢未改變，投資人持股部位須嚴控在3成左右，並且嚴格執行停損，切勿掉入空頭誘敵深入的陷阱而產生大量套牢。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/24收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1524 耿鼎 160 19.35 19.95 3.10 9.60 4931 新盛力 80 42.05 43.10 2.50 8.40 2929 淘帝-KY 90 12.90 13.00 0.78 0.90 3499 環天科 50 20.15 19.85 -1.49 -1.50 3141 晶宏 8 169.00 160.00 -5.33 -7.20 1.02 10.20

投組表現：

耿鼎（1524）表現最佳，股價23日創下21.25元逾16年新高後，雖遭遇獲利調節賣壓，股價高檔震盪，惟在趨勢走多、內外資仍偏多下，只要量價不失控並守穩5、10日線不破，則後市仍有續漲機會。

晶宏（3141）表現最差，即便股價連兩日震盪回檔，惟產業前景持續看好，且股價仍站穩於月線之上，預期後市仍有機會持續上漲。

盤勢預測：

台股24日震盪拉回整理，終場下跌192.78點，跌幅1.19％，收在15,963.63點；櫃買指數亦同步下挫4.46點，跌幅2.26％，收在192.58點；三大法人進出方面，外資轉賣80.61億元，投信續買17.36億元，自營商轉賣31.86億元，惟外資法人於台指期轉買983口多單，累計淨多單部位為5,024口，外資心態轉趨中性偏多，內資正向偏多不變。

俄烏戰事持續膠著，且大陸初步解封後，台商大本營相關電子供應鏈與物流，能否重回正常軌道仍未可知，加上美國聯準會（Fed）資金緊縮程度也牽動全球股匯市的脈動，導致市場現階段恐慌不安氣氛依舊濃厚。

台股24日追價買氣仍薄弱，高價股信驊、矽力-KY、力旺、世芯-KY、亞信、愛普*、新唐、創惟、台勝科、環球晶、欣興、景碩、南電、貿聯-KY、世界先進等指標股再度回落。

選股方面，除部分消費性電子產品概念股受需求持續疲弱影響，建議投資人在產業結構尚未獲出現轉變，即便有反彈均不宜貿然搶進；不過，反觀隨電動車、智慧車逐漸成為新趨勢，連帶推升相關零組件需求，相關概念股都將是法人聚焦的主軸，投資人可多加留意。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/24收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4915 致伸 31 59.30 60.80 2.53 4.65 2313 華通 35 48.80 47.95 -1.74 -2.97 3596 智易 9 121.50 118.00 -2.88 -3.15 3552 同致 11 171.50 166.00 -3.21 -6.05 2497 怡利電 21 84.20 78.80 -6.41 -11.34 3324 雙鴻 9 189.50 175.00 -7.65 -13.05 -3.19 -31.92

投組表現：

致伸（4915）表現最佳，技術面持續強勢，股價創短期新高，後勢可期。

雙鴻（3324）表現最差，盤勢不佳，惟市場看好公司5、6月營收有望增溫，且下半年受惠新款顯卡、伺服器市場需求熱絡，營運不看淡。

盤勢預測：

台股24日早盤隨美股反彈上漲，但因缺乏電子權值股拉抬，指數震盪翻黑，並在電子股賣壓出籠後，跌幅一路擴大，終場下跌192點，收在15,963點，月線挑戰再度失利，甚至跌破萬六大關與短期均線。

盤面資金23日明顯流入航運族群，貨櫃三雄24日走勢相對抗跌，長榮、萬海、陽明開高後拉回至平盤附近，跌幅約1.22～1.57％，航運類股成交比重下降至19％，反觀電子成交比重回到50.92％。近日新台幣由眨轉升，外資24日轉賣80.61億元，投信則買超17.36億元，目前台股面臨最大的問題仍是成交量能低迷，指數失守短期均線後架構偏弱，短線震盪機率偏高，操作上謹慎為宜。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/24收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4551 智伸科 13 147.00 150.00 2.04 3.90 5351 鈺創 48 68.10 65.80 -3.38 -11.04 3665 貿聯-KY 5 311.00 300.00 -3.54 -5.50 6756 威鋒電子 5 306.50 293.00 -4.40 -6.75 3532 台勝科 7 243.00 221.50 -8.85 -15.05 -3.44 -34.44

投組表現：

智伸科（4551）表現最佳，受惠汽車零組件旺季提前，股價突破近3個月高點後，化解壓力換手震盪。

台勝科（3532）表現最差，若未來2日內守住本月上升趨勢線，將是回測完成的訊號。

盤勢預測：

美國23日上漲過程量能卻無法同步增長，對照台股也有相同的量縮盤底情況，不過美股本波中期修正已有穩定跡象，歷經21周回檔後，聯準會6月縮表的利空出盡，以及美元指數轉向、債券市場平和，都將是美股與台股多方重新振作的關鍵，因此指數本周若能保持低點不破，經驗上將可改變空方壓力的慣性，資金將回流股市促使技術面重回月線之上發展。

台股24日下跌192點，成交量沒有比前日增加，雖稍有跌破10日均線，但以量縮的角度，指數是在等待月線壓力的化解，台股目前屬於壓低並換手調整主流，強勢股以大陸汽車零組件廠為主，航運族群短線持續反彈，接近技術面的上檔壓力區則要注意潛在風險。