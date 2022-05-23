新盛力強鎖漲停 華盈成交量溫和放大
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3520
|華盈
|200
|15.50
|17.05
|10.00
|31.00
|2405
|浩鑫
|77
|12.90
|14.15
|9.69
|9.63
|4414
|如興
|580
|4.96
|5.15
|3.83
|11.02
|2359
|所羅門
|40
|25.30
|26.00
|2.77
|2.80
|3499
|環天科
|100
|20.15
|20.50
|1.74
|3.50
|5.79
|57.95
投組表現：
華盈（3520）表現最佳，股價23日漲停，成交量溫和放大，研判仍有續攻的可能性。
環天科（3499）表現最差，儘管股價23日開高走低、回檔整理，惟收盤價目前仍力守於月、季線之上，後市反彈可期。
盤勢預測 ：
美股20日四大指數漲跌互見，台股23日則是出現開高走低狀況，最低一度翻黑、下探至16,125.45點，終場小漲11.56點，以16,156.41點作收。
展望後市，台股大盤23日上攻觸及月線後，隨即遭受到反壓，終場仍收在月線之下；不過，反觀櫃買指數則是已連四日牢牢站穩於月線之上，本波反彈是否結束仍須觀察美股近期表現。
選股方面，航運股及解封概念股將是當前熱點；另外，根據華盈、浩鑫23日亮燈漲停的表現可發現，中小型營收增長股，也將是一時之選。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4931
|新盛力
|80
|42.05
|46.25
|9.99
|33.60
|1524
|耿鼎
|160
|19.35
|20.10
|3.88
|12.00
|2929
|淘帝-KY
|90
|12.90
|13.40
|3.88
|4.50
|3499
|環天科
|50
|20.15
|20.50
|1.74
|1.75
|3141
|晶宏
|8
|169.00
|163.50
|-3.25
|-4.40
|4.75
|47.45
投組表現：
新盛力（4931）表現最佳，股價23日開高強鎖漲停，且委買量高達5.13萬張，只要量價不失控，並守穩5、10日線，預期後市仍有強彈機會。
晶宏（3141）表現最差，即便股價23日震盪收小黑，惟在產業前景持續看好下，後續只要守穩10日、月線不破，則後市仍有望續揚。
盤勢預測：
台股23日開高震盪收紅，終場上漲11.56點，漲幅0.07％，收在16,156.41點；OTC櫃買指數則是震盪小跌0.62點，跌幅0.31％，收在197.04點；三大法人進出方面，外資續買20.27億元，投信續買26.84億元，自營商轉賣7.34億元，惟外資法人於台指期轉賣1,550口多單，累計淨多單部位為4,048口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。
台股加權指數觸底反彈以來，市場始終抱持著戒慎恐懼的心態，從近期成交量始終無法有效放大、融資餘額下降就可以看出。而市場觀望氣氛濃厚，主要原因除烏俄戰事膠著，推升油價及原物料價格。
展望後市，在指數震盪築底過程中，仍有不少個股搶先反彈大漲，如創意、耿鼎、華盈、邑昇、晟銘電、浩鑫、亞矽、新復興、凱崴、凱鈺、普誠、旭軟、致振、新盛力、高力、大億、橙的、倉佑、堤維西等中小型股，都表現相當亮眼；甚至貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，也同步強漲，顯見隨著內外資買盤同步轉多下，後市仍有作價續彈機會。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3665
|貿聯-KY
|5
|311.00
|316.50
|1.77
|2.75
|4551
|智伸科
|13
|147.00
|147.00
|0.00
|0.00
|5351
|鈺創
|48
|68.10
|68.00
|-0.15
|-0.48
|6756
|威鋒電子
|5
|306.50
|305.00
|-0.49
|-0.75
|3532
|台勝科
|7
|243.00
|237.00
|-2.47
|-4.20
|-0.27
|-2.68
投組表現：
貿聯-KY（3665）表現最佳，短期均線陷入糾結，待股價突破下降壓力後將再挑戰前波高點。
台勝科（3532）表現最差，缺乏上攻量能，橫盤震盪鎖定月線轉折買點。
盤勢預測：
美國三大指數尚未出現月線翻揚的條件，因此台股要恢復到2,500億元以上的多方掌控量仍需時間，然美股頻繁震盪過程跌幅逐步遞減，且美元指數周線收黑不如之前市場恐慌，資金不斷往債市與美元投入，研判美股未來跌幅是否進一步舒緩並產生多方反攻轉折，應視美元指數何時跌落100以下。
台股23日漲點關鍵性不大，若要攻得遠，唯有量能放大才有機會。大盤盤整期間，個股輪動明顯，上周跌到超賣區的航運族群就在浮額退出後快速拉起，但反彈壓力下應注意勿追價，半導體及IC設計族群暫時休息，資金輪到時將會再繼續領先大盤走出主流發展，至於面板相關的驅動IC確實產業空間有限，可以排除在參考之外，盡量多研究電動車與高速傳輸IC股。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/20收盤價(元)
|5/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4915
|致伸
|31
|59.30
|60.00
|1.18
|2.17
|3552
|同致
|11
|171.50
|173.50
|1.17
|2.20
|3596
|智易
|9
|121.50
|121.00
|-0.41
|-0.45
|2313
|華通
|35
|48.80
|48.05
|-1.54
|-2.63
|3324
|雙鴻
|9
|189.50
|183.50
|-3.17
|-5.40
|2497
|怡利電
|21
|84.20
|81.00
|-3.80
|-6.72
|-1.08
|-10.83
投組表現：
致伸（4915）表現最佳，首季獲利創同期新高，全年營運展望樂觀，股價突破前波高點，後勢可期。
怡利電（2497）表現最差，受惠2D擴增實境抬頭顯示器等產品出貨順暢，首季稅後盈餘年增5.58倍，股價沿著5日線緩步上升。
盤勢預測：
美股四大指數20日漲跌互見，盤中標普指數一度跌進熊市，所幸尾盤急拉，回到平盤附近，反觀台股23日早盤一度大漲104點，開高後震盪走低，市場關注航運超級股東會即將登場，貨櫃三雄在高配息題材加持下，領漲指數，終場大盤上漲11點，收在16,156點，惟量能低迷，挑戰月線失利。
從資金流向觀察，航運類股成交比重來到近30％，反觀電子成交比重降至41.19％，呼應在量能不足情況下，市場資金容易出現排擠效應；外資23日買超20.27億元，投信亦買超26.84億元。整體而言，大盤反彈架構不變，但成交量能明顯不足，直接上攻機率偏低，近期仍以類股輪彈為主。
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