新盛力強鎖漲停 華盈成交量溫和放大

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3520 華盈 200 15.50 17.05 10.00 31.00 2405 浩鑫 77 12.90 14.15 9.69 9.63 4414 如興 580 4.96 5.15 3.83 11.02 2359 所羅門 40 25.30 26.00 2.77 2.80 3499 環天科 100 20.15 20.50 1.74 3.50 5.79 57.95

投組表現：

華盈（3520）表現最佳，股價23日漲停，成交量溫和放大，研判仍有續攻的可能性。

環天科（3499）表現最差，儘管股價23日開高走低、回檔整理，惟收盤價目前仍力守於月、季線之上，後市反彈可期。

盤勢預測 ：

美股20日四大指數漲跌互見，台股23日則是出現開高走低狀況，最低一度翻黑、下探至16,125.45點，終場小漲11.56點，以16,156.41點作收。

展望後市，台股大盤23日上攻觸及月線後，隨即遭受到反壓，終場仍收在月線之下；不過，反觀櫃買指數則是已連四日牢牢站穩於月線之上，本波反彈是否結束仍須觀察美股近期表現。

選股方面，航運股及解封概念股將是當前熱點；另外，根據華盈、浩鑫23日亮燈漲停的表現可發現，中小型營收增長股，也將是一時之選。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4931 新盛力 80 42.05 46.25 9.99 33.60 1524 耿鼎 160 19.35 20.10 3.88 12.00 2929 淘帝-KY 90 12.90 13.40 3.88 4.50 3499 環天科 50 20.15 20.50 1.74 1.75 3141 晶宏 8 169.00 163.50 -3.25 -4.40 4.75 47.45

投組表現：

新盛力（4931）表現最佳，股價23日開高強鎖漲停，且委買量高達5.13萬張，只要量價不失控，並守穩5、10日線，預期後市仍有強彈機會。

晶宏（3141）表現最差，即便股價23日震盪收小黑，惟在產業前景持續看好下，後續只要守穩10日、月線不破，則後市仍有望續揚。

盤勢預測：

台股23日開高震盪收紅，終場上漲11.56點，漲幅0.07％，收在16,156.41點；OTC櫃買指數則是震盪小跌0.62點，跌幅0.31％，收在197.04點；三大法人進出方面，外資續買20.27億元，投信續買26.84億元，自營商轉賣7.34億元，惟外資法人於台指期轉賣1,550口多單，累計淨多單部位為4,048口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

台股加權指數觸底反彈以來，市場始終抱持著戒慎恐懼的心態，從近期成交量始終無法有效放大、融資餘額下降就可以看出。而市場觀望氣氛濃厚，主要原因除烏俄戰事膠著，推升油價及原物料價格。

展望後市，在指數震盪築底過程中，仍有不少個股搶先反彈大漲，如創意、耿鼎、華盈、邑昇、晟銘電、浩鑫、亞矽、新復興、凱崴、凱鈺、普誠、旭軟、致振、新盛力、高力、大億、橙的、倉佑、堤維西等中小型股，都表現相當亮眼；甚至貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，也同步強漲，顯見隨著內外資買盤同步轉多下，後市仍有作價續彈機會。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3665 貿聯-KY 5 311.00 316.50 1.77 2.75 4551 智伸科 13 147.00 147.00 0.00 0.00 5351 鈺創 48 68.10 68.00 -0.15 -0.48 6756 威鋒電子 5 306.50 305.00 -0.49 -0.75 3532 台勝科 7 243.00 237.00 -2.47 -4.20 -0.27 -2.68

投組表現：

貿聯-KY（3665）表現最佳，短期均線陷入糾結，待股價突破下降壓力後將再挑戰前波高點。

台勝科（3532）表現最差，缺乏上攻量能，橫盤震盪鎖定月線轉折買點。

盤勢預測：

美國三大指數尚未出現月線翻揚的條件，因此台股要恢復到2,500億元以上的多方掌控量仍需時間，然美股頻繁震盪過程跌幅逐步遞減，且美元指數周線收黑不如之前市場恐慌，資金不斷往債市與美元投入，研判美股未來跌幅是否進一步舒緩並產生多方反攻轉折，應視美元指數何時跌落100以下。



台股23日漲點關鍵性不大，若要攻得遠，唯有量能放大才有機會。大盤盤整期間，個股輪動明顯，上周跌到超賣區的航運族群就在浮額退出後快速拉起，但反彈壓力下應注意勿追價，半導體及IC設計族群暫時休息，資金輪到時將會再繼續領先大盤走出主流發展，至於面板相關的驅動IC確實產業空間有限，可以排除在參考之外，盡量多研究電動車與高速傳輸IC股。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/20收盤價(元) 5/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4915 致伸 31 59.30 60.00 1.18 2.17 3552 同致 11 171.50 173.50 1.17 2.20 3596 智易 9 121.50 121.00 -0.41 -0.45 2313 華通 35 48.80 48.05 -1.54 -2.63 3324 雙鴻 9 189.50 183.50 -3.17 -5.40 2497 怡利電 21 84.20 81.00 -3.80 -6.72 -1.08 -10.83

投組表現：

致伸（4915）表現最佳，首季獲利創同期新高，全年營運展望樂觀，股價突破前波高點，後勢可期。

怡利電（2497）表現最差，受惠2D擴增實境抬頭顯示器等產品出貨順暢，首季稅後盈餘年增5.58倍，股價沿著5日線緩步上升。

盤勢預測：

美股四大指數20日漲跌互見，盤中標普指數一度跌進熊市，所幸尾盤急拉，回到平盤附近，反觀台股23日早盤一度大漲104點，開高後震盪走低，市場關注航運超級股東會即將登場，貨櫃三雄在高配息題材加持下，領漲指數，終場大盤上漲11點，收在16,156點，惟量能低迷，挑戰月線失利。

從資金流向觀察，航運類股成交比重來到近30％，反觀電子成交比重降至41.19％，呼應在量能不足情況下，市場資金容易出現排擠效應；外資23日買超20.27億元，投信亦買超26.84億元。整體而言，大盤反彈架構不變，但成交量能明顯不足，直接上攻機率偏低，近期仍以類股輪彈為主。