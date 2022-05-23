新盛力強鎖漲停 華盈成交量溫和放大

工商時報
23逐洞賽

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數5/20收盤價(元)5/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3520華盈20015.50 17.05 10.00 31.00
2405浩鑫7712.90 14.15 9.69 9.63
4414如興5804.96 5.15 3.83 11.02
2359所羅門4025.30 26.00 2.77 2.80
3499環天科10020.15 20.50 1.74 3.50
　　　　　5.79 57.95

投組表現：

華盈（3520）表現最佳，股價23日漲停，成交量溫和放大，研判仍有續攻的可能性。

環天科（3499）表現最差，儘管股價23日開高走低、回檔整理，惟收盤價目前仍力守於月、季線之上，後市反彈可期。

盤勢預測

美股20日四大指數漲跌互見，台股23日則是出現開高走低狀況，最低一度翻黑、下探至16,125.45點，終場小漲11.56點，以16,156.41點作收。

展望後市，台股大盤23日上攻觸及月線後，隨即遭受到反壓，終場仍收在月線之下；不過，反觀櫃買指數則是已連四日牢牢站穩於月線之上，本波反彈是否結束仍須觀察美股近期表現。

選股方面，航運股及解封概念股將是當前熱點；另外，根據華盈、浩鑫23日亮燈漲停的表現可發現，中小型營收增長股，也將是一時之選。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數5/20收盤價(元)5/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4931新盛力8042.05 46.25 9.99 33.60
1524耿鼎16019.35 20.10 3.88 12.00
2929淘帝-KY9012.90 13.40 3.88 4.50
3499環天科5020.15 20.50 1.74 1.75
3141晶宏8169.00 163.50 -3.25 -4.40
　　　　　4.75 47.45

投組表現：

新盛力（4931）表現最佳，股價23日開高強鎖漲停，且委買量高達5.13萬張，只要量價不失控，並守穩5、10日線，預期後市仍有強彈機會。

晶宏（3141）表現最差，即便股價23日震盪收小黑，惟在產業前景持續看好下，後續只要守穩10日、月線不破，則後市仍有望續揚。

盤勢預測：

台股23日開高震盪收紅，終場上漲11.56點，漲幅0.07％，收在16,156.41點；OTC櫃買指數則是震盪小跌0.62點，跌幅0.31％，收在197.04點；三大法人進出方面，外資續買20.27億元，投信續買26.84億元，自營商轉賣7.34億元，惟外資法人於台指期轉賣1,550口多單，累計淨多單部位為4,048口，外資心態轉趨偏多，內資正向偏多不變。

台股加權指數觸底反彈以來，市場始終抱持著戒慎恐懼的心態，從近期成交量始終無法有效放大、融資餘額下降就可以看出。而市場觀望氣氛濃厚，主要原因除烏俄戰事膠著，推升油價及原物料價格。

展望後市，在指數震盪築底過程中，仍有不少個股搶先反彈大漲，如創意、耿鼎、華盈、邑昇、晟銘電、浩鑫、亞矽、新復興、凱崴、凱鈺、普誠、旭軟、致振、新盛力、高力、大億、橙的、倉佑、堤維西等中小型股，都表現相當亮眼；甚至貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，也同步強漲，顯見隨著內外資買盤同步轉多下，後市仍有作價續彈機會。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號公司張數5/20收盤價(元)5/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3665貿聯-KY5311.00 316.50 1.77 2.75
4551智伸科13147.00 147.00 0.00 0.00
5351鈺創4868.10 68.00 -0.15 -0.48
6756威鋒電子5306.50 305.00 -0.49 -0.75
3532台勝科7243.00 237.00 -2.47 -4.20
　　　　　-0.27 -2.68

投組表現：

貿聯-KY（3665）表現最佳，短期均線陷入糾結，待股價突破下降壓力後將再挑戰前波高點。

台勝科（3532）表現最差，缺乏上攻量能，橫盤震盪鎖定月線轉折買點。

盤勢預測：

美國三大指數尚未出現月線翻揚的條件，因此台股要恢復到2,500億元以上的多方掌控量仍需時間，然美股頻繁震盪過程跌幅逐步遞減，且美元指數周線收黑不如之前市場恐慌，資金不斷往債市與美元投入，研判美股未來跌幅是否進一步舒緩並產生多方反攻轉折，應視美元指數何時跌落100以下。

台股23日漲點關鍵性不大，若要攻得遠，唯有量能放大才有機會。大盤盤整期間，個股輪動明顯，上周跌到超賣區的航運族群就在浮額退出後快速拉起，但反彈壓力下應注意勿追價，半導體及IC設計族群暫時休息，資金輪到時將會再繼續領先大盤走出主流發展，至於面板相關的驅動IC確實產業空間有限，可以排除在參考之外，盡量多研究電動車與高速傳輸IC股。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數5/20收盤價(元)5/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4915致伸3159.30 60.00 1.18 2.17
3552同致11171.50 173.50 1.17 2.20
3596智易9121.50 121.00 -0.41 -0.45
2313華通3548.80 48.05 -1.54 -2.63
3324雙鴻9189.50 183.50 -3.17 -5.40
2497怡利電2184.20 81.00 -3.80 -6.72
　　　　　-1.08 -10.83

投組表現：

致伸（4915）表現最佳，首季獲利創同期新高，全年營運展望樂觀，股價突破前波高點，後勢可期。

怡利電（2497）表現最差，受惠2D擴增實境抬頭顯示器等產品出貨順暢，首季稅後盈餘年增5.58倍，股價沿著5日線緩步上升。

盤勢預測：

美股四大指數20日漲跌互見，盤中標普指數一度跌進熊市，所幸尾盤急拉，回到平盤附近，反觀台股23日早盤一度大漲104點，開高後震盪走低，市場關注航運超級股東會即將登場，貨櫃三雄在高配息題材加持下，領漲指數，終場大盤上漲11點，收在16,156點，惟量能低迷，挑戰月線失利。

從資金流向觀察，航運類股成交比重來到近30％，反觀電子成交比重降至41.19％，呼應在量能不足情況下，市場資金容易出現排擠效應；外資23日買超20.27億元，投信亦買超26.84億元。整體而言，大盤反彈架構不變，但成交量能明顯不足，直接上攻機率偏低，近期仍以類股輪彈為主。

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工商時報 柯宗沅

證券組