張志誠︱鈺創有望成為蘋果鏈

台股上周暫時止跌回穩，周線終止連三黑，全周反彈312點，收在16,144點，鴻光投顧分析師張志誠認為，美股回檔壓力與本土疫情延燒成為台股當前反彈的兩大絆腳石，指數短線將持續盤底，個股表現；本周投資組合前兩大為鈺創（5351）、智伸科（4551），再選入台勝科（3532）、貿聯-KY（3665）與威鋒電子（6756）。

美股道瓊指數與那斯達克指數都還在低點附近掙扎，唯獨費半指數上周一度站回月線，後因周末壓力勉強守在5日線附近，美股技術面若沒有重回月線上發展，市場只要有一點升息或大型公司成本上升的利空聲音，指數就如驚弓之鳥而下壓，然目前下跌主要以反映公司面財報為主，假如美元指數本周繼續下探100，投資人對台股就可以不用過度悲觀。

類股方面，IC設計股中上周以Type-C概念股較為強勢外，半導體龍頭股台積電、聯電、力積電也領先大盤站上月線；另外中小型強勢股以連結大陸汽車零組件的公司漲勢較為集中，不過近日市場傳出大陸汽車下鄉的補貼應屬消息面的炒作，實際上後裝（AM）需求在歐美與日本因新車遞延因素成長明顯，反倒是新能源車的充電椿建置已在十四五規劃中，充電樁的興建加速下鄉反倒具有可信度。

至於上周弱勢族群以觀光、紡織、航空等族群為主，觀光與航空族群因本土疫情逐步邁入高鋒期，相對有壓，紡織族群則受到美國零售業發布獲利預警，預期紡織業營運轉好的時間點恐要向後遞延。

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