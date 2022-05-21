陳秀芳︱同致昆山廠產能恢復中

台股上周雖然反彈312點，以16,144點作收，成功收復萬六大關，不過整體交投清淡，市場信心略顯不足，華冠投顧分析師陳秀芳指出，大盤近期攻勢僅能以反彈架構視之，還未完全進入回升行情，預期本周將持續進行震盪整理；本周投資組合前兩大為同致（3552）、致伸（4915），再選入怡利電（2497）、華通（2313）、雙鴻（3324）與智易（3596）。

亞股20日同步走揚，台股成功上演520行情，早盤由權王台積電領軍，汽車、金融、鋼鐵族群齊步走強，指數開高走高，終場在台積電貢獻大盤68點下，上漲124點，收在16,144點，收復5日、10日等短期均線，並終結周線連3黑，美中不足在於成交值僅2千億元出頭，呈現價漲量縮，顯示市場觀望氣氛濃厚。

近期美國公布的經濟數據欠佳，連帶市場對於未來的經濟成長趨緩憂慮漸濃，導致美股走勢較為動盪，代表市場當前信心脆弱，一有風吹草動，草木皆兵。台股是淺碟市場，更容易受到波動，從技術面觀察，指數20日站回短期均線，但整體技術架構偏弱，上方面臨多重壓力，且成交量能持續萎縮，短線上不易出現強攻行情，只要沒有其他新利空的情況下，反覆震盪機率居高。

類股方面，大陸疫情所採取封控措施嚴重衝擊企業正常運作，進而影響到製造業供應鏈，但在大陸逐漸復工後，電動車大廠特斯拉上海廠也將全面復工，接下來投資人可留意車用相關族群如致伸、同致、怡利電等個股。

延伸閱讀

第6洞︱達人布局銅板、中小型電子股

趙彭博︱華盈股價衝漲停 如興站上月線

陳學進︱新盛力營收靚 耿鼎雙利加持

張志誠︱鈺創有望成為蘋果鏈