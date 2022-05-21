陳學進︱新盛力營收靚 耿鼎雙利加持

台股上周在520行情支撐下周線收紅，倫元投顧分析師陳學進指出，大陸近期戮力推進企業復工復產，且更祭出政策挽救受疫情衝擊的經濟，隨產業斷鏈危機逐步化解，將有利於台股後市行情回穩。本周投資組合前兩大為新盛力（4931）、耿鼎（1524），再選入晶宏（3141）、淘帝-KY（2929）與環天科（3499）。

受到美國大型零售商目標百貨上季獲利腰斬、業績出現警訊影響，在市場投資人擔憂經濟恐陷入衰退的陰霾下，使美股道瓊終場暴跌逾千點，連帶台股19日也跟著開低重挫下殺，並一度失守「萬六」大關。

不過，台股20日不畏美股的拉回、強勢開高大漲，並再度站上5、10日線位置區之上，代表下檔「萬六」關卡附近有「看不見的手」默默守護台股走勢；此外，在大盤震盪築底過程中，已有多檔績優股開始轉強。

其中，包括創意、耿鼎、力旺、世芯-KY、新唐、凌通、來頡、瑞昱、台勝科、環球晶、欣興、晶宏、元太、富鼎、大中、尼克森、鈺創、統振、昇陽半導體、晶彩科、堤維西等，都表現得相對強勢，顯見隨初步止跌契機浮現，若有拉回都是好買點。

大陸4月因疫情嚴峻實施封控，引發電子業斷鏈危機，供應鏈商營收「跳水式」下滑。不過，大陸目前也正積極展開復工計畫，政府更祭出各項政策，促使經濟快速回歸正常軌道。

展望後市，隨產業斷鏈危機可望逐步化解下，研判將有利於後市台股行情回穩。

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