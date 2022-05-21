第6洞︱達人布局銅板、中小型電子股

美國聯準會（Fed）主席鮑爾喊話，將毫不猶豫地升息直至通膨降至合理水位，加上美國零售商獲利表現不佳，引發市場對停滯性通膨的擔憂，美股慘遭「血洗」。不過，台股則是在520行情護航下，周線終於收紅，終結周K連三黑頹勢。

法人指出，台股加權指數暫守「萬六」關卡，櫃買指數反彈型態也未遭破壞，520行情帶動台股走揚，短線有利於指數續往月線、先前頸線短壓攻擊，惟操作上仍須關注Fed言論對美股影響、台廠第二季業績受大陸封控影響，及本土疫情發展等變數。

華冠投顧分析師陳秀芳本周投組增為六檔，大舉鎖定車用電子、電動車題材股，選入汽車零組件廠同致、電聲元件大廠致伸、車用電子廠怡利電、HDI板大廠華通、散熱廠雙鴻、網通大廠智易。

鴻光投顧分析師張志誠也看好電子股，續留上周投組的Type-C概念股鈺創、矽晶圓廠台勝科、連接線束廠貿聯-KY外，同時新加入汽車零組件廠智伸科、高速傳輸介面廠威鋒電子。

倫元投顧分析師陳學進本周則鎖定多檔低價轉機股，包括工業電池模組廠新盛力、汽車零件製造耿鼎、電子貨架標籤（ESL）驅動IC廠晶宏、大陸童裝品牌商淘帝-KY、GPS模組廠環天科。

啟發投顧分析師趙彭博本周選入五檔個股全為銅板股，在大盤尚未完全回穩之際，鎖定低價、小股本及營收增長股搶短，選入華盈電子、牛仔褲廠如興、環天科、機器視覺研發廠所羅門、準系統廠浩鑫。

台股上周震盪劇烈，單周上漲312.31點，加權指數重返「萬六」大關之上，終結周線連三黑頹勢。類股方面，電子股大肆崛起，特別是先前因Fed升息、大陸封城衝擊供應鏈等因素影響而拉回的跌深電子股，更是展開「絕地大反攻」，上市電子類股指數勁揚2.81％。

逐洞賽達人表現也明顯回溫，四位達人上周全數繳出優於大盤的報酬率，趙彭博投組內中小型轉機電子股發威，單周報酬率衝上10.16％、連兩周奪冠，陳學進也報酬率也高達9.15％，取得第二名；陳秀芳、張志誠則以5.8％、4.66％名列第三、四名；目前陳學進、趙彭博各擁有兩洞冠軍，暫居領先地位，張志誠也有一洞冠軍。

達人上周投組方面，趙彭博投組中的連宇，4月營收大幅成長至1.3億元，月增1.26倍、年增93.9％，加上低價利多題材加持，股價單周狂漲36.27％。

此外，陳學進投組中的電源管理IC新兵來頡科技，除股票新上市、籌碼較輕的優勢外，IC設計大軍上周也漲勢強勁，周漲幅一舉衝上20％。

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