趙彭博︱華盈股價衝漲停 如興站上月線

台股上周隨美股「忽上忽下」，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股現階段多空轉換快速、行情掌握困難，建議投資人可利用少數資金，鎖定價格低、股本小及營收增長的個股進場搶短，其餘則須待大盤落底、長短期均線轉多後再行介入。本周投資組合前兩大為華盈（3520）、如興（4414），再選入環天科（3499）、所羅門（2359）與浩鑫（2405）。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日接受華爾街日報訪問時指出，Fed將持續升息，直到有明確證據顯示通貨膨脹回落為止，故Fed在6、7兩月會議預計都將升息2碼。此鷹派言論發出後，市場解讀Fed恐將執行比以前更為激進的貨幣緊縮政策，導致18日道瓊指數重挫逾千點，創下近兩年來最大日跌幅。

台股上周受美股忽上忽下衝擊，加權指數在連四日反彈後，19日盤中一度重挫逾400點，所幸520慶祝行情發酵，20日重回漲勢，單周上漲312.31點，漲幅1.97％。

展望後市，台股目前就像一輛沒有方向的失速列車，若觀察技術面，以均線研判，大盤現階段月線、季線斜率持續向下、形成蓋頭反壓，短線波段也仍處於空頭格局，惟加權指數本波自12日低點15,616點反彈，至18日最高點16,316點，也已上漲700點。

選股方面，台股目前多空轉換快速且震盪劇烈，行情掌握非常困難，建議波段交易投資人須耐心等待台股大盤真正落底、長短期均線多頭排列且明確站穩均線後，再跟隨主力部隊，勇敢買進作多。

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