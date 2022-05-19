連宇來頡續攻可期 現金為王是最佳策略？
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/19收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2482
|連宇
|135
|14.75
|20.15
|36.61
|72.90
|8096
|擎亞
|266
|13.50
|15.20
|12.59
|45.22
|6470
|宇智
|16
|60.70
|65.90
|8.57
|8.32
|4133
|亞諾法
|31
|47.25
|47.25
|0.00
|0.00
|3176
|基亞
|40
|49.25
|47.20
|-4.16
|-8.20
|11.82
|118.24
投組表現：
連宇（2482）表現最佳，股價19日再度亮燈漲停，成交量溫和放大，委買量仍有4,587張，續攻可能性高。
基亞（3176）表現最差，股價19日下跌2.18％，月、季線呈現死亡交叉，建議賣出為宜。
盤勢預測 ：
美股四大指數18日重挫，費半指數下跌5.17％，台積電ADR下跌2.99％，受美股重挫影響，台股19日開低後，最低一度下跌逾400點，所幸尾盤跌勢收斂，終場以16,020.32點作收。
展望後市，美股是否持續重挫，對台股後續發展有重大影響，投資人需特別關注近兩日美股能否止跌，而加權指數19日盤中跌破16,000點重要關卡後，目前市場多頭信心不足，雖有520象徵性的利多，惟短時間內已無法進一步激勵台股大幅上揚，「現金為王」、靜待落底仍是當前最佳策略。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/19收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6799
|來頡
|12
|167.50
|214.00
|27.76
|55.80
|8096
|擎亞
|125
|13.50
|15.20
|12.59
|21.25
|3093
|港建
|9
|114.00
|124.00
|8.77
|9.00
|3532
|台勝科
|8
|229.00
|245.50
|7.21
|13.20
|8114
|振樺電
|30
|114.50
|119.50
|4.37
|15.00
|11.43
|114.25
投組表現：
來頡（6799）表現最佳，股價19日續揚7％，只要量價不失控、守穩10日線，則預期後市仍有續彈機會。
振樺電（8114）表現最差，在大盤重挫下殺拉回之際，股價19日仍能力挺收紅，並站穩於10日線及月線之上，研判在內外資法人力挺下，只要量價不失控，將有望持續上攻。
盤勢預測：
台股19日開低震盪拉回，終場下跌276.54點，跌幅1.69％，收在16,020.32點；櫃買指數亦同步下跌0.63點作收，跌幅0.32％，收在197.11點；三大法人進出方面，外資轉賣136.22億元，投信轉賣9.71億元，自營商續賣26.69億元，惟外資法人於台指期轉賣1,377口多單，累計淨多單部位為400口，外資心態轉趨謹慎，內資正向偏多不變。
受大型零售商目標百貨上季獲利腰斬、業績出現警訊影響，市場投資人擔憂經濟恐陷入衰退，美股賣壓不斷加重，道瓊指數18日在終場暴跌逾千點，連帶使得台股加權指數19日跟著開低重挫，甚至盤中一度重挫逾400點。
不過，加權指數本波自18,619點一路回檔修正，直至近期低點15,616點為止，期間許多個股都已「跌到骨折」，而現階段「跌深就是最大的利多」，許多價值遭到低估的好股票，將有機會孕育一波嶄新契機的。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/19收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1795
|美時
|10
|117.50
|131.50
|11.91
|14.00
|6104
|創惟
|12
|197.00
|213.50
|8.38
|19.80
|3532
|台勝科
|9
|229.00
|245.50
|7.21
|14.85
|6770
|力積電
|36
|56.50
|59.00
|4.42
|9.00
|4919
|新唐
|14
|166.50
|173.50
|4.20
|9.80
|6.75
|67.45
投組表現：
美時（1795）表現最佳，多頭氣勢明顯，投信持續著墨，股價往前波高點挺進。
新唐（4919）表現最差，股價處在所有均線之上，且基本面無虞，後勢仍可期待。
盤勢預測：
美國大型零售商財報及財測出現警訊，市場擔憂經濟衰退，美股18日賣壓回籠，除道瓊指數狂殺超過1,164點外，費半指數也暴跌5.17％，雙雙衝擊亞股與台股19日的反彈氣勢，大盤終場下跌276點，收在16,020點，雖守住萬六大關，但八大類股全盤皆墨，尤其金融族群跌幅2.45％最高。
雖政府頻頻出面喊話，但成交量能持續萎縮，顯示市場信心仍顯不足，股匯雙殺局面19日再度出現。從資金流向觀察，電子成交比重跌破六成，外資及投信分別轉賣136.22億元、9.71億元。目前台股仍受國際情勢及本土疫情干擾，多有震盪，操作上以短打為主，選擇基本面強勁且跌深的電子族群，選股不選市。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/19收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5351
|鈺創
|32
|61.90
|70.00
|13.09
|25.92
|3532
|台勝科
|15
|229.00
|245.50
|7.21
|24.75
|3017
|奇鋐
|20
|105.00
|111.00
|5.71
|12.00
|2454
|聯發科
|1
|843.00
|845.00
|0.24
|0.20
|3665
|貿聯-KY
|5
|318.00
|310.50
|-2.36
|-3.75
|5.91
|59.12
投組表現：
鈺創（5351）表現最佳，歐盟統一Type-C的接口規格，股價逐步站穩月線。
貿聯-KY（3665）表現最差，量縮價揚，短線整理期有進入尾聲的跡象。
盤勢預測：
美股道瓊指數在反彈過程量能遲未放大，技術面邊回測邊往上挑戰前波高點的期待落空，加上美國大型零售商Target受到燃料與運輸等成本大增影響，上季度獲利不如預期，股價單日大跌近25％，拖累道瓊指數18日出現大幅度回檔，反觀科技股跌深後，對於美國聯準會（Fed）打擊通膨的消息反應淡化，費半指數成功守在短期均線。
台股19日雖受美股重挫影響，本月期貨結算後新開倉就大跌壓回，但量縮的台股相對有5日均線的防守，若本周IC設計與半導體股順利止穩，有利外資6月在台股期貨低檔偏多操作。綜合觀察，加權指數若能面對利空守住10日均線，將是未來多方逐步掌盤的先決條件。
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