連宇來頡續攻可期 現金為王是最佳策略？

工商時報

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數5/13收盤價(元)5/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2482連宇13514.75 20.15 36.61 72.90
8096擎亞26613.50 15.20 12.59 45.22
6470宇智1660.70 65.90 8.57 8.32
4133亞諾法3147.25 47.25 0.00 0.00
3176基亞4049.25 47.20 -4.16 -8.20
　　　　　11.82 118.24

投組表現：

連宇（2482）表現最佳，股價19日再度亮燈漲停，成交量溫和放大，委買量仍有4,587張，續攻可能性高。

基亞（3176）表現最差，股價19日下跌2.18％，月、季線呈現死亡交叉，建議賣出為宜。

盤勢預測

美股四大指數18日重挫，費半指數下跌5.17％，台積電ADR下跌2.99％，受美股重挫影響，台股19日開低後，最低一度下跌逾400點，所幸尾盤跌勢收斂，終場以16,020.32點作收。

展望後市，美股是否持續重挫，對台股後續發展有重大影響，投資人需特別關注近兩日美股能否止跌，而加權指數19日盤中跌破16,000點重要關卡後，目前市場多頭信心不足，雖有520象徵性的利多，惟短時間內已無法進一步激勵台股大幅上揚，「現金為王」、靜待落底仍是當前最佳策略。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數5/13收盤價(元)5/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6799來頡12167.50 214.00 27.76 55.80
8096擎亞12513.50 15.20 12.59 21.25
3093港建9114.00 124.00 8.77 9.00
3532台勝科8229.00 245.50 7.21 13.20
8114振樺電30114.50 119.50 4.37 15.00
　　　　　11.43 114.25

投組表現：

來頡（6799）表現最佳，股價19日續揚7％，只要量價不失控、守穩10日線，則預期後市仍有續彈機會。

振樺電（8114）表現最差，在大盤重挫下殺拉回之際，股價19日仍能力挺收紅，並站穩於10日線及月線之上，研判在內外資法人力挺下，只要量價不失控，將有望持續上攻。

盤勢預測：

台股19日開低震盪拉回，終場下跌276.54點，跌幅1.69％，收在16,020.32點；櫃買指數亦同步下跌0.63點作收，跌幅0.32％，收在197.11點；三大法人進出方面，外資轉賣136.22億元，投信轉賣9.71億元，自營商續賣26.69億元，惟外資法人於台指期轉賣1,377口多單，累計淨多單部位為400口，外資心態轉趨謹慎，內資正向偏多不變。

受大型零售商目標百貨上季獲利腰斬、業績出現警訊影響，市場投資人擔憂經濟恐陷入衰退，美股賣壓不斷加重，道瓊指數18日在終場暴跌逾千點，連帶使得台股加權指數19日跟著開低重挫，甚至盤中一度重挫逾400點。

不過，加權指數本波自18,619點一路回檔修正，直至近期低點15,616點為止，期間許多個股都已「跌到骨折」，而現階段「跌深就是最大的利多」，許多價值遭到低估的好股票，將有機會孕育一波嶄新契機的。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數5/13收盤價(元)5/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1795美時10117.50 131.50 11.91 14.00
6104創惟12197.00 213.50 8.38 19.80
3532台勝科9229.00 245.50 7.21 14.85
6770力積電3656.50 59.00 4.42 9.00
4919新唐14166.50 173.50 4.20 9.80
　　　　　6.75 67.45

投組表現：

美時（1795）表現最佳，多頭氣勢明顯，投信持續著墨，股價往前波高點挺進。

新唐（4919）表現最差，股價處在所有均線之上，且基本面無虞，後勢仍可期待。

盤勢預測：

美國大型零售商財報及財測出現警訊，市場擔憂經濟衰退，美股18日賣壓回籠，除道瓊指數狂殺超過1,164點外，費半指數也暴跌5.17％，雙雙衝擊亞股與台股19日的反彈氣勢，大盤終場下跌276點，收在16,020點，雖守住萬六大關，但八大類股全盤皆墨，尤其金融族群跌幅2.45％最高。

雖政府頻頻出面喊話，但成交量能持續萎縮，顯示市場信心仍顯不足，股匯雙殺局面19日再度出現。從資金流向觀察，電子成交比重跌破六成，外資及投信分別轉賣136.22億元、9.71億元。目前台股仍受國際情勢及本土疫情干擾，多有震盪，操作上以短打為主，選擇基本面強勁且跌深的電子族群，選股不選市。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號公司張數5/13收盤價(元)5/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5351鈺創3261.90 70.00 13.09 25.92
3532台勝科15229.00 245.50 7.21 24.75
3017奇鋐20105.00 111.00 5.71 12.00
2454聯發科1843.00 845.00 0.24 0.20
3665貿聯-KY5318.00 310.50 -2.36 -3.75
　　　　　5.91 59.12

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，歐盟統一Type-C的接口規格，股價逐步站穩月線。

貿聯-KY（3665）表現最差，量縮價揚，短線整理期有進入尾聲的跡象。

盤勢預測：

美股道瓊指數在反彈過程量能遲未放大，技術面邊回測邊往上挑戰前波高點的期待落空，加上美國大型零售商Target受到燃料與運輸等成本大增影響，上季度獲利不如預期，股價單日大跌近25％，拖累道瓊指數18日出現大幅度回檔，反觀科技股跌深後，對於美國聯準會（Fed）打擊通膨的消息反應淡化，費半指數成功守在短期均線。

台股19日雖受美股重挫影響，本月期貨結算後新開倉就大跌壓回，但量縮的台股相對有5日均線的防守，若本周IC設計與半導體股順利止穩，有利外資6月在台股期貨低檔偏多操作。綜合觀察，加權指數若能面對利空守住10日均線，將是未來多方逐步掌盤的先決條件。

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工商時報 柯宗沅

證券組