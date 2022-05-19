連宇來頡續攻可期 現金為王是最佳策略？

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/19收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2482 連宇 135 14.75 20.15 36.61 72.90 8096 擎亞 266 13.50 15.20 12.59 45.22 6470 宇智 16 60.70 65.90 8.57 8.32 4133 亞諾法 31 47.25 47.25 0.00 0.00 3176 基亞 40 49.25 47.20 -4.16 -8.20 11.82 118.24

投組表現：

連宇（2482）表現最佳，股價19日再度亮燈漲停，成交量溫和放大，委買量仍有4,587張，續攻可能性高。

基亞（3176）表現最差，股價19日下跌2.18％，月、季線呈現死亡交叉，建議賣出為宜。

盤勢預測 ：

美股四大指數18日重挫，費半指數下跌5.17％，台積電ADR下跌2.99％，受美股重挫影響，台股19日開低後，最低一度下跌逾400點，所幸尾盤跌勢收斂，終場以16,020.32點作收。

展望後市，美股是否持續重挫，對台股後續發展有重大影響，投資人需特別關注近兩日美股能否止跌，而加權指數19日盤中跌破16,000點重要關卡後，目前市場多頭信心不足，雖有520象徵性的利多，惟短時間內已無法進一步激勵台股大幅上揚，「現金為王」、靜待落底仍是當前最佳策略。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/19收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6799 來頡 12 167.50 214.00 27.76 55.80 8096 擎亞 125 13.50 15.20 12.59 21.25 3093 港建 9 114.00 124.00 8.77 9.00 3532 台勝科 8 229.00 245.50 7.21 13.20 8114 振樺電 30 114.50 119.50 4.37 15.00 11.43 114.25

投組表現：

來頡（6799）表現最佳，股價19日續揚7％，只要量價不失控、守穩10日線，則預期後市仍有續彈機會。

振樺電（8114）表現最差，在大盤重挫下殺拉回之際，股價19日仍能力挺收紅，並站穩於10日線及月線之上，研判在內外資法人力挺下，只要量價不失控，將有望持續上攻。

盤勢預測：

台股19日開低震盪拉回，終場下跌276.54點，跌幅1.69％，收在16,020.32點；櫃買指數亦同步下跌0.63點作收，跌幅0.32％，收在197.11點；三大法人進出方面，外資轉賣136.22億元，投信轉賣9.71億元，自營商續賣26.69億元，惟外資法人於台指期轉賣1,377口多單，累計淨多單部位為400口，外資心態轉趨謹慎，內資正向偏多不變。

受大型零售商目標百貨上季獲利腰斬、業績出現警訊影響，市場投資人擔憂經濟恐陷入衰退，美股賣壓不斷加重，道瓊指數18日在終場暴跌逾千點，連帶使得台股加權指數19日跟著開低重挫，甚至盤中一度重挫逾400點。

不過，加權指數本波自18,619點一路回檔修正，直至近期低點15,616點為止，期間許多個股都已「跌到骨折」，而現階段「跌深就是最大的利多」，許多價值遭到低估的好股票，將有機會孕育一波嶄新契機的。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/19收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1795 美時 10 117.50 131.50 11.91 14.00 6104 創惟 12 197.00 213.50 8.38 19.80 3532 台勝科 9 229.00 245.50 7.21 14.85 6770 力積電 36 56.50 59.00 4.42 9.00 4919 新唐 14 166.50 173.50 4.20 9.80 6.75 67.45

投組表現：

美時（1795）表現最佳，多頭氣勢明顯，投信持續著墨，股價往前波高點挺進。

新唐（4919）表現最差，股價處在所有均線之上，且基本面無虞，後勢仍可期待。

盤勢預測：

美國大型零售商財報及財測出現警訊，市場擔憂經濟衰退，美股18日賣壓回籠，除道瓊指數狂殺超過1,164點外，費半指數也暴跌5.17％，雙雙衝擊亞股與台股19日的反彈氣勢，大盤終場下跌276點，收在16,020點，雖守住萬六大關，但八大類股全盤皆墨，尤其金融族群跌幅2.45％最高。

雖政府頻頻出面喊話，但成交量能持續萎縮，顯示市場信心仍顯不足，股匯雙殺局面19日再度出現。從資金流向觀察，電子成交比重跌破六成，外資及投信分別轉賣136.22億元、9.71億元。目前台股仍受國際情勢及本土疫情干擾，多有震盪，操作上以短打為主，選擇基本面強勁且跌深的電子族群，選股不選市。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/19收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5351 鈺創 32 61.90 70.00 13.09 25.92 3532 台勝科 15 229.00 245.50 7.21 24.75 3017 奇鋐 20 105.00 111.00 5.71 12.00 2454 聯發科 1 843.00 845.00 0.24 0.20 3665 貿聯-KY 5 318.00 310.50 -2.36 -3.75 5.91 59.12

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，歐盟統一Type-C的接口規格，股價逐步站穩月線。

貿聯-KY（3665）表現最差，量縮價揚，短線整理期有進入尾聲的跡象。

盤勢預測：

美股道瓊指數在反彈過程量能遲未放大，技術面邊回測邊往上挑戰前波高點的期待落空，加上美國大型零售商Target受到燃料與運輸等成本大增影響，上季度獲利不如預期，股價單日大跌近25％，拖累道瓊指數18日出現大幅度回檔，反觀科技股跌深後，對於美國聯準會（Fed）打擊通膨的消息反應淡化，費半指數成功守在短期均線。

台股19日雖受美股重挫影響，本月期貨結算後新開倉就大跌壓回，但量縮的台股相對有5日均線的防守，若本周IC設計與半導體股順利止穩，有利外資6月在台股期貨低檔偏多操作。綜合觀察，加權指數若能面對利空守住10日均線，將是未來多方逐步掌盤的先決條件。