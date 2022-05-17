鈺創啖Type-C商機 基亞月、季線死亡交叉

工商時報
17逐洞賽

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數5/13收盤價(元)5/17收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6799來頡12167.50 186.00 11.04 22.20
3532台勝科8229.00 249.00 8.73 16.00
3093港建9114.00 121.00 6.14 6.30
8096擎亞12513.50 14.15 4.81 8.13
8114振樺電30114.50 117.50 2.62 9.00
　　　　　6.16 61.63

投組表現：

來頡（6799）表現最佳，成功打入美系網通大廠供應鏈，營運看旺，股價17日持續強勢上攻，只要量價不失控並守穩10日線，預期後市仍有強彈機會。

振樺電（8114）表現最差，首季獲利2.26億元，年增4.8倍，今年營運可望逐季成長，隨股價17日突破站穩於10日線上、法人持續力挺，預期後市仍有望續漲。

盤勢預測

台股17日開高震盪走高，終場上漲155.05點，漲幅0.98％，收在16,056.09點；櫃買指數亦同步上漲3.18點，漲幅1.65％，收在195.99點；三大法人進出方面，外資續賣8.58億元，投信轉賣3.49億元，自營商轉買14.29億元，惟外資法人於台指期續買2,633口多單，累計淨空單部位為91口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

台股進入震盪反彈第三天走勢，即便加權指數大漲逾155點，惟就量價結構、融資餘額角度觀察，成交量卻是持續萎縮，而融資餘額則是連15日遞減，顯見市場追價買氣仍相當保守。而主因就是技術面仍呈弱勢格局，加權指數目前受制於10日、月、季線等短中期均線蓋頭反壓，導致投資人遲遲不敢有所行動。

不過，展望後市，隨大陸緊鑼密鼓展開復工計畫，產業斷鏈危機可望逐步化解，相關供應鏈5、6月營收就可望逐漸回溫，再接續第三季的電子業旺季需求，上市櫃公司營運可望大舉攀升，台股後市表現仍可期。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號公司張數5/13收盤價(元)5/17收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5351鈺創3261.90 68.30 10.34 20.48
3532台勝科15229.00 249.00 8.73 30.00
3017奇鋐20105.00 105.00 0.00 0.00
2454聯發科1843.00 841.00 -0.24 -0.20
3665貿聯-KY5318.00 316.00 -0.63 -1.00
　　　　　4.93 49.28

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，歐盟統一Type-C提案通過，iPhone將轉換充電接口，相關概念股有望大啖商機。

貿聯-KY（3665）表現最差，前波強勢股歷經補跌回測後，靜待5日均線重啟漲勢。

盤勢預測：

股經過財報季與聯準會（Fed）確定不會有一次升息3碼的舉動後，短線利空逐步出盡，惟反彈過程成交量無法有效放大，現階段仍在形成盤底區間，研判美股應從費半指數作為領先指標，後由那斯達克與道瓊指數依序轉強，若能全數實現，美股與台股中期修正後的大轉折方可出現，投資人可優先關注低檔形成月線翻揚的產業。

加權指數17日成交值僅2,067億元，不過大盤10日線下周將會扣抵低檔，加上融券空單餘額增加比融資餘額快，這是緩步墊高的養空結構，只要半導體與車用IC股維持在月線上走強，大盤就有機會在16,500點站穩後，產生較強的軋空行情，此前量能若無法放大，還是領先指標族群表現，保持區間震盪。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號公司張數5/13收盤價(元)5/17收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3532台勝科9229.00 249.00 8.73 18.00
6104創惟12197.00 212.00 7.61 18.00
4919新唐14166.50 171.50 3.00 7.00
6770力積電3656.50 57.80 2.30 4.68
1795美時10117.50 117.50 0.00 0.00
　　　　　4.77 47.68

投組表現：

台勝科（3532）表現最佳，產能已看至2026年，基本面續旺，後勢可期。

美時（1795）表現最差，投信連續著墨，全年展望無虞。

盤勢預測：

台股17日跟著亞股走強，在電子權值股領軍下，指數開高震盪，惟金融、航運仍未擺脫頹勢，終場漲幅無法擴大，收在16,056點，上漲155點，成功站回萬六大關。

從資金流向觀察，近期跌深的電子股持續回溫，成交比重增加至56.36％，然外資則連2日賣超，投信亦結束連23日買超，轉賣3.49億元，整體量能再度萎縮至2,067億元，顯示市場追價意願低迷。儘管台股連3日反彈，但架構上仍屬弱勢，且成交量無法有效放大下，短期震盪機率居高，後勢若要出現像樣的反攻，仍需攻擊量能配合。

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數5/13收盤價(元)5/17收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2482連宇13514.75 16.70 13.22 26.33
8096擎亞26613.50 14.15 4.81 17.29
6470宇智1660.70 62.20 2.47 2.40
4133亞諾法3147.25 47.90 1.38 2.02
3176基亞4049.25 47.75 -3.05 -6.00
　　　　　4.20 42.03

投組表現：

連宇（2482）表現最佳，股價17日上漲3.09％，成交量放大，後續仍有上攻機會。

基亞（3176）表現最差，股價17日下跌1.95％，月、季線呈現死亡交叉，技術面轉弱，建議投資人先行賣出。

盤勢預測：

美股16日四大指數漲跌互見，費半指數下跌1.69％，台積電ADR小跌0.6％，不過，台股加權數17日則是隨亞股同步走高，終場上漲155.05點，收在16,056.09點，成交量萎縮。

展望後市，台股大盤17日站穩16,000點後，短線壓力來到16,200點，若後續能克服壓力區，就有機會來到16,800點，惟技術面月、季線仍呈現蓋頭反壓，因此研判台股尚不到大舉回升的時機，建議投資人持股比例不宜超過五成。

而台灣時間18日凌晨美國聯準會（Fed）主席鮑爾將接受華爾街日報專訪，美股在專訪後的變化將是市場關注重點。

「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？

俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介

4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。

逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹

工商時報 柯宗沅

證券組