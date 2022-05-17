鈺創啖Type-C商機 基亞月、季線死亡交叉

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6799 來頡 12 167.50 186.00 11.04 22.20 3532 台勝科 8 229.00 249.00 8.73 16.00 3093 港建 9 114.00 121.00 6.14 6.30 8096 擎亞 125 13.50 14.15 4.81 8.13 8114 振樺電 30 114.50 117.50 2.62 9.00 6.16 61.63

投組表現：

來頡（6799）表現最佳，成功打入美系網通大廠供應鏈，營運看旺，股價17日持續強勢上攻，只要量價不失控並守穩10日線，預期後市仍有強彈機會。

振樺電（8114）表現最差，首季獲利2.26億元，年增4.8倍，今年營運可望逐季成長，隨股價17日突破站穩於10日線上、法人持續力挺，預期後市仍有望續漲。

盤勢預測 ：

台股17日開高震盪走高，終場上漲155.05點，漲幅0.98％，收在16,056.09點；櫃買指數亦同步上漲3.18點，漲幅1.65％，收在195.99點；三大法人進出方面，外資續賣8.58億元，投信轉賣3.49億元，自營商轉買14.29億元，惟外資法人於台指期續買2,633口多單，累計淨空單部位為91口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

台股進入震盪反彈第三天走勢，即便加權指數大漲逾155點，惟就量價結構、融資餘額角度觀察，成交量卻是持續萎縮，而融資餘額則是連15日遞減，顯見市場追價買氣仍相當保守。而主因就是技術面仍呈弱勢格局，加權指數目前受制於10日、月、季線等短中期均線蓋頭反壓，導致投資人遲遲不敢有所行動。

不過，展望後市，隨大陸緊鑼密鼓展開復工計畫，產業斷鏈危機可望逐步化解，相關供應鏈5、6月營收就可望逐漸回溫，再接續第三季的電子業旺季需求，上市櫃公司營運可望大舉攀升，台股後市表現仍可期。

◎ 鴻光投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5351 鈺創 32 61.90 68.30 10.34 20.48 3532 台勝科 15 229.00 249.00 8.73 30.00 3017 奇鋐 20 105.00 105.00 0.00 0.00 2454 聯發科 1 843.00 841.00 -0.24 -0.20 3665 貿聯-KY 5 318.00 316.00 -0.63 -1.00 4.93 49.28

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，歐盟統一Type-C提案通過，iPhone將轉換充電接口，相關概念股有望大啖商機。

貿聯-KY（3665）表現最差，前波強勢股歷經補跌回測後，靜待5日均線重啟漲勢。

盤勢預測：

股經過財報季與聯準會（Fed）確定不會有一次升息3碼的舉動後，短線利空逐步出盡，惟反彈過程成交量無法有效放大，現階段仍在形成盤底區間，研判美股應從費半指數作為領先指標，後由那斯達克與道瓊指數依序轉強，若能全數實現，美股與台股中期修正後的大轉折方可出現，投資人可優先關注低檔形成月線翻揚的產業。

加權指數17日成交值僅2,067億元，不過大盤10日線下周將會扣抵低檔，加上融券空單餘額增加比融資餘額快，這是緩步墊高的養空結構，只要半導體與車用IC股維持在月線上走強，大盤就有機會在16,500點站穩後，產生較強的軋空行情，此前量能若無法放大，還是領先指標族群表現，保持區間震盪。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3532 台勝科 9 229.00 249.00 8.73 18.00 6104 創惟 12 197.00 212.00 7.61 18.00 4919 新唐 14 166.50 171.50 3.00 7.00 6770 力積電 36 56.50 57.80 2.30 4.68 1795 美時 10 117.50 117.50 0.00 0.00 4.77 47.68

投組表現：

台勝科（3532）表現最佳，產能已看至2026年，基本面續旺，後勢可期。

美時（1795）表現最差，投信連續著墨，全年展望無虞。

盤勢預測：

台股17日跟著亞股走強，在電子權值股領軍下，指數開高震盪，惟金融、航運仍未擺脫頹勢，終場漲幅無法擴大，收在16,056點，上漲155點，成功站回萬六大關。

從資金流向觀察，近期跌深的電子股持續回溫，成交比重增加至56.36％，然外資則連2日賣超，投信亦結束連23日買超，轉賣3.49億元，整體量能再度萎縮至2,067億元，顯示市場追價意願低迷。儘管台股連3日反彈，但架構上仍屬弱勢，且成交量無法有效放大下，短期震盪機率居高，後勢若要出現像樣的反攻，仍需攻擊量能配合。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/13收盤價(元) 5/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2482 連宇 135 14.75 16.70 13.22 26.33 8096 擎亞 266 13.50 14.15 4.81 17.29 6470 宇智 16 60.70 62.20 2.47 2.40 4133 亞諾法 31 47.25 47.90 1.38 2.02 3176 基亞 40 49.25 47.75 -3.05 -6.00 4.20 42.03

投組表現：

連宇（2482）表現最佳，股價17日上漲3.09％，成交量放大，後續仍有上攻機會。

基亞（3176）表現最差，股價17日下跌1.95％，月、季線呈現死亡交叉，技術面轉弱，建議投資人先行賣出。

盤勢預測：

美股16日四大指數漲跌互見，費半指數下跌1.69％，台積電ADR小跌0.6％，不過，台股加權數17日則是隨亞股同步走高，終場上漲155.05點，收在16,056.09點，成交量萎縮。

展望後市，台股大盤17日站穩16,000點後，短線壓力來到16,200點，若後續能克服壓力區，就有機會來到16,800點，惟技術面月、季線仍呈現蓋頭反壓，因此研判台股尚不到大舉回升的時機，建議投資人持股比例不宜超過五成。

而台灣時間18日凌晨美國聯準會（Fed）主席鮑爾將接受華爾街日報專訪，美股在專訪後的變化將是市場關注重點。