鈺創啖Type-C商機 基亞月、季線死亡交叉
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6799
|來頡
|12
|167.50
|186.00
|11.04
|22.20
|3532
|台勝科
|8
|229.00
|249.00
|8.73
|16.00
|3093
|港建
|9
|114.00
|121.00
|6.14
|6.30
|8096
|擎亞
|125
|13.50
|14.15
|4.81
|8.13
|8114
|振樺電
|30
|114.50
|117.50
|2.62
|9.00
|6.16
|61.63
投組表現：
來頡（6799）表現最佳，成功打入美系網通大廠供應鏈，營運看旺，股價17日持續強勢上攻，只要量價不失控並守穩10日線，預期後市仍有強彈機會。
振樺電（8114）表現最差，首季獲利2.26億元，年增4.8倍，今年營運可望逐季成長，隨股價17日突破站穩於10日線上、法人持續力挺，預期後市仍有望續漲。
盤勢預測 ：
台股17日開高震盪走高，終場上漲155.05點，漲幅0.98％，收在16,056.09點；櫃買指數亦同步上漲3.18點，漲幅1.65％，收在195.99點；三大法人進出方面，外資續賣8.58億元，投信轉賣3.49億元，自營商轉買14.29億元，惟外資法人於台指期續買2,633口多單，累計淨空單部位為91口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。
台股進入震盪反彈第三天走勢，即便加權指數大漲逾155點，惟就量價結構、融資餘額角度觀察，成交量卻是持續萎縮，而融資餘額則是連15日遞減，顯見市場追價買氣仍相當保守。而主因就是技術面仍呈弱勢格局，加權指數目前受制於10日、月、季線等短中期均線蓋頭反壓，導致投資人遲遲不敢有所行動。
不過，展望後市，隨大陸緊鑼密鼓展開復工計畫，產業斷鏈危機可望逐步化解，相關供應鏈5、6月營收就可望逐漸回溫，再接續第三季的電子業旺季需求，上市櫃公司營運可望大舉攀升，台股後市表現仍可期。
◎ 鴻光投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5351
|鈺創
|32
|61.90
|68.30
|10.34
|20.48
|3532
|台勝科
|15
|229.00
|249.00
|8.73
|30.00
|3017
|奇鋐
|20
|105.00
|105.00
|0.00
|0.00
|2454
|聯發科
|1
|843.00
|841.00
|-0.24
|-0.20
|3665
|貿聯-KY
|5
|318.00
|316.00
|-0.63
|-1.00
|4.93
|49.28
投組表現：
鈺創（5351）表現最佳，歐盟統一Type-C提案通過，iPhone將轉換充電接口，相關概念股有望大啖商機。
貿聯-KY（3665）表現最差，前波強勢股歷經補跌回測後，靜待5日均線重啟漲勢。
盤勢預測：
股經過財報季與聯準會（Fed）確定不會有一次升息3碼的舉動後，短線利空逐步出盡，惟反彈過程成交量無法有效放大，現階段仍在形成盤底區間，研判美股應從費半指數作為領先指標，後由那斯達克與道瓊指數依序轉強，若能全數實現，美股與台股中期修正後的大轉折方可出現，投資人可優先關注低檔形成月線翻揚的產業。
加權指數17日成交值僅2,067億元，不過大盤10日線下周將會扣抵低檔，加上融券空單餘額增加比融資餘額快，這是緩步墊高的養空結構，只要半導體與車用IC股維持在月線上走強，大盤就有機會在16,500點站穩後，產生較強的軋空行情，此前量能若無法放大，還是領先指標族群表現，保持區間震盪。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3532
|台勝科
|9
|229.00
|249.00
|8.73
|18.00
|6104
|創惟
|12
|197.00
|212.00
|7.61
|18.00
|4919
|新唐
|14
|166.50
|171.50
|3.00
|7.00
|6770
|力積電
|36
|56.50
|57.80
|2.30
|4.68
|1795
|美時
|10
|117.50
|117.50
|0.00
|0.00
|4.77
|47.68
投組表現：
台勝科（3532）表現最佳，產能已看至2026年，基本面續旺，後勢可期。
美時（1795）表現最差，投信連續著墨，全年展望無虞。
盤勢預測：
台股17日跟著亞股走強，在電子權值股領軍下，指數開高震盪，惟金融、航運仍未擺脫頹勢，終場漲幅無法擴大，收在16,056點，上漲155點，成功站回萬六大關。
從資金流向觀察，近期跌深的電子股持續回溫，成交比重增加至56.36％，然外資則連2日賣超，投信亦結束連23日買超，轉賣3.49億元，整體量能再度萎縮至2,067億元，顯示市場追價意願低迷。儘管台股連3日反彈，但架構上仍屬弱勢，且成交量無法有效放大下，短期震盪機率居高，後勢若要出現像樣的反攻，仍需攻擊量能配合。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/13收盤價(元)
|5/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2482
|連宇
|135
|14.75
|16.70
|13.22
|26.33
|8096
|擎亞
|266
|13.50
|14.15
|4.81
|17.29
|6470
|宇智
|16
|60.70
|62.20
|2.47
|2.40
|4133
|亞諾法
|31
|47.25
|47.90
|1.38
|2.02
|3176
|基亞
|40
|49.25
|47.75
|-3.05
|-6.00
|4.20
|42.03
投組表現：
連宇（2482）表現最佳，股價17日上漲3.09％，成交量放大，後續仍有上攻機會。
基亞（3176）表現最差，股價17日下跌1.95％，月、季線呈現死亡交叉，技術面轉弱，建議投資人先行賣出。
盤勢預測：
美股16日四大指數漲跌互見，費半指數下跌1.69％，台積電ADR小跌0.6％，不過，台股加權數17日則是隨亞股同步走高，終場上漲155.05點，收在16,056.09點，成交量萎縮。
展望後市，台股大盤17日站穩16,000點後，短線壓力來到16,200點，若後續能克服壓力區，就有機會來到16,800點，惟技術面月、季線仍呈現蓋頭反壓，因此研判台股尚不到大舉回升的時機，建議投資人持股比例不宜超過五成。
而台灣時間18日凌晨美國聯準會（Fed）主席鮑爾將接受華爾街日報專訪，美股在專訪後的變化將是市場關注重點。
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