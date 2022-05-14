陳秀芳︱創惟獲利暴增 新唐車用需求強勁

市場信心潰散，成交量能低迷，台股上周下跌575點，周線連3黑，華冠投顧分析師陳秀芳指出，雖大盤13日開高走高出現強勁的反彈行情，但整體技術架構偏空，短期內若能站回15,943點，指數才有望不再破底，並走出橫盤整理格局；本周投資組合前兩大為創惟（6104）、新唐（4919），再選入台勝科（3532）、力積電（6770）與美時（1795）。

美國公布4月生產者物價指數（PPI）年增11％，高於市場預期，法人擔憂居高不下的通膨將導致美國聯準會（Fed）祭出更激進的貨幣政策，但在Fed官員出面放鴿後，美股四大指數12日漲跌互見，帶動亞股集體轉強，台股13日開高走高，跌深電子股輪動表態，其中台積電、鴻海、聯發科漲幅介於1.19～2.8％，航運、紡織、生技族群也獲買盤進駐，終場大盤上漲215點，收在15,832點。

在Fed升息、通膨疑慮及地緣政治等因素影響下，國際股市本周震盪加劇，台股也無法倖免，但金管會出面信心喊話，強調台股基本面佳，再者，從4月進出口統計資料顯示，4月出口值416.6億美元，不僅連22紅，更創下歷年單月第三高，較去年同期增加22.3％，國發會公布的3月景氣燈號也為綠燈，顯示目前景氣穩定。

大盤持續下跌主因在於市場信心不足，並非景氣出現明顯翻轉，隨著跌深電子股領軍反彈，後續投資人可留意基本面強勁的跌深IC設計族群，譬如創惟、台勝科、力積電及新唐等個股。

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