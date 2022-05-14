陳學進︱振樺電獲利靚 來頡營運拚逐季高

台股大盤上周雖受美股拖累重挫，13日卻出現強勢反彈走勢，倫元投顧分析師陳學進指出，大盤正在加速趕底過程中，加上融資也有效減肥，若本周加權指數能站穩於10日線之上，則將有報復性反彈行情可期。本周投資組合前兩大為振樺電（8114）、來頡（6799），再選入台勝科（3532）、擎亞（8096）與港建（3093）。

台股大盤目前仍持續受到大陸封控、美國聯準會（Fed）加速升息縮表等利空衝擊，在大陸政府堅持「動態清零」政策下，重創台資科技廠，多家電子廠4月營收大跳水。

此外，受到通膨壓力及零組件缺料兩大因素衝擊，全球智慧手機市場需求正處於疲軟階段，加上美國11日公布的4月消費者物價指數（CPI）比去年同期增加8.3％，雖低於3月的年增8.5％，惟仍高於市場原先預期的8.1％。

市場擔憂美國聯準會（Fed）恐將加速緊縮力道，導致台美兩地股市聯袂下殺，台股加權指數甚至在12日下探至15,616.68點，再創今年新低點，市場信心大減、看空聲浪不斷。

不過台股13日展開反彈，本周若能再迅速站穩於10日線之上，則可望迎來報復性反彈行情，將是投資人把握的機會。

選股方面，上周包括台勝科、環球晶、華通、嘉澤、AES-KY、振樺電、上緯投控及眾多中小型轉機股，股價都出現持續走揚態勢。當市場法人聚焦個股能夠有所表現，就顯示市場主力回歸，而後續若外資買盤也能陸續歸隊、回補持股，就可望走出多頭行情。

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