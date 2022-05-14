張志誠︱台勝科擴廠效應顯現

台股上周再度破底，淨值回測近一年低點，全周重挫575點，收在15,832點，鴻光投顧分析師張志誠認為，本周盤勢若由半導體股持續領漲，投資人對高殖利率股的投資比重將能逐步增加；本周投資組合前兩大為台勝科（3532）、奇鋐（3017），再選入鈺創（5351）、貿聯-KY（3665）與聯發科（2454）。

在車用IC與半導體股帶動反攻氣勢下，台股13日上漲215點，卻未能帶量吞噬12日增量的日黑K棒，進而產生V型反攻，當前結構為融資餘額速減後的多方止穩，若要確立反轉條件，短線高點15,943點需放量站穩方能達成。

另外，本周將迎來台指期結算，因此盤面雖有晶圓代工、矽晶圓、IC設計、電動車及儲能股短線轉強，但指數壓力仍待消化，本周周K線若能收紅，代表本波國際利空也將告一段落。

加權指數要從谷底翻揚，仍需仰賴龍頭股跌深後先行走強，受惠電動車晶片供不應求，且需求並未出現調整的疑慮，近期車用IC股幾乎都在月線附近徘徊，相比大盤頻破底更顯強勢，相關個股成為短線選股的第一方向。

此外，IC設計股淡季渡過後，就算交投清淡，最多也是持續打底，但若量能放大則可翻轉月線，進而挑戰季線位置，這也是晶豪科、鈺創、聯發科率先打底的原因。指數回檔近5個月時間，IC設計股卻已修正近7個月，預期最快將在本月落底，亦或盤底到下個月再做轉折。

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