趙彭博︱擎亞技術面強勢 連宇營收亮眼

台股上周持續下挫，啟發投顧分析師趙彭博指出，後市止跌關鍵仍要看美股臉色，長線投資人現階段可分批布局高獲利、高殖利股，短線者則須等待大盤止穩，再行買進業績成長股。本周投資組合前兩大為擎亞（8096）、連宇（2482），再選入基亞（3176）、亞諾法（4133）與宇智（6470）。

美國勞工部11日公布4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升8.3％，即便年增幅度低於3月，仍高於市場預期的8.1％，扣除能源及食品價格的核心CPI升幅則為6.2％，也高於預期的6％。

市場對4月CPI數據的解讀，是通膨長時間內都將維持在高檔水準，並預估Fed恐將繼續採取更積極平抑通膨的行動。

受美國科技股崩跌衝擊，台股單周重挫575.66點，跌幅3.51％，收在15,832.54點。儘管台積電4月營收再創新高，仍未能對大盤起到支撐作用，股價自高點688元下跌至上周低點505元，回檔幅度已逾26％，持續面臨500元關卡保衛戰。

展望後市，止跌關鍵仍美股後市發展，尤其那斯達克指數何時止跌更是至關重要，而其短線已具備跌深反彈的可能性，投資人目前要做的事情就是等待。

操作方面，長線投資人可採取定期定額存股方式，分批買進高獲利、高殖利率個股，降低買入平均成本，待價格回到成本之上即可賣出獲利；短線交易投資人，則需等待大盤止跌回穩、慣性向上，再尋找業績成長股，等待技術面呈現多頭格局再大舉買進。

延伸閱讀

第5洞︱萬六攻防 達人鎖定跌深電子股

張志誠︱台勝科擴廠效應顯現

陳學進︱振樺電獲利靚 來頡營運拚逐季高

陳秀芳︱創惟獲利暴增 新唐車用需求強勁