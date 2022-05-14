第5洞︱萬六攻防 達人鎖定跌深電子股

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率高於市場預期，美股持續走低，台股也慘遭拖累、加權指數上周失守「萬六」，即便護國神山台積電（2330）4月營收再創新高仍難挽回頹勢，全體上市公司總市值單周蒸發1.7兆元。

法人指出，台股中長期均線負乖離已大、波段修正幅度超過前波、日技術指標低檔背離，研判大盤於「萬六」大關上下，醞釀跌深技術性反彈機率升高，惟台股近期走勢仍與美股密切相關，尤其美股科技股後市發展，仍將是台股後續重要觀察指標。

華冠投顧分析師陳秀芳本周投組轉向布局績優電子股，選入USB控制IC廠創惟、微控制器（MCU）廠新唐、矽晶圓廠台勝科、晶圓代工力積電，再加入一檔生技股，學名藥廠美時。

鴻光投顧分析師張志誠也持續看好龍頭型跌深股，以及前景持續看好的車用IC股，選入矽晶圓廠台勝科、散熱模組廠奇鋐、利基型DRAM廠鈺創、連接器龍頭廠貿聯-KY、IC設計龍頭聯發科。

倫元投顧分析師陳學進本周則選入多檔百元以上之高價股，包括POS品牌廠振樺電、上周甫自興櫃轉上市的電源管理IC設計廠來頡、矽晶圓廠台勝科、半導體零組件通路商擎亞、PCB設備代理商港建。

啟發投顧分析師趙彭博本周仍以生技股為主軸，並輔部分題材電子股，續留上周股價跌深、13日啟動反彈的亞諾法，再加入擎亞、視訊會議及數位監控產品製造商連宇、高端疫苗大股東基亞、網通廠宇智。

台股大盤重挫下殺、再創今年新低，四位達人表現也慘遭波及，不過，趙彭博單周績效仍逆勢飆上3.47％，奪下個人本循環首座冠軍；張志誠、陳學進也分別繳出-1.41％、-2.2％報酬率，也繳出優於大盤的表現，拿下第二、三名，陳秀芳則以-11.55％位居第四名。

達人上周投組方面，趙彭博投組中的歐美半導體零件的專業代理商亞矽，4月營收2.81億元，月增23.9％、年增76.1％，連兩月營收繳出年月雙增成績，股價單周大漲37.76％，並自6日起出現連四日漲停，12日最高價20.3元刷新逾11年新高。

此外，傳產績優股上周也取得一席之地，陳學進上周投組中的高爾夫球桿頭代工廠鉅明，今年首季每股盈餘（EPS）達2.02元，創2015年來最強第一季，同時亦為單季歷史第三高，疫情所帶動的全球高球熱延燒，市場預估成長氛圍可望延續至第二季。

逐洞賽上周冠軍由趙彭博奪得，目前陳學進坐擁兩洞冠軍，而張志誠、趙彭博也各擁有一洞冠軍；累計績效則仍是陳學進以5.8％暫居領先地位。

延伸閱讀

趙彭博︱擎亞技術面強勢 連宇營收亮眼

陳學進︱振樺電獲利靚 來頡營運拚逐季高

張志誠︱台勝科擴廠效應顯現

陳秀芳︱創惟獲利暴增 新唐車用需求強勁