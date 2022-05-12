鉅明逆勢收紅 這檔短線先賣、落袋為安

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/12收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6113 亞矽 212 14.30 18.25 27.62 83.74 6578 達邦蛋白 153 23.00 25.00 8.70 30.60 5210 寶碩 20 21.80 19.20 -11.93 -5.20 6508 惠光 8 55.70 44.80 -19.57 -8.72 4133 亞諾法 40 63.80 46.55 -27.04 -69.00 3.14 31.42

投組表現：

亞矽（6113）表現最佳，股價12日開高走低、收在單日最低點，且成交量明顯放大，建議投資人短線先行賣出、落袋為安。

亞諾法（4133）表現最差，股價跌破季線後，12日仍反彈無力，建議投資人賣出為宜。

盤勢預測：

受美國11日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率高於市場預期衝擊，美股四大指數11日全數下跌，連帶台股大盤12日也在開盤摜破「萬六」後，賣壓奪門而出，終場加權指數重挫389.57 點，以15,616.68點作收，創下近一年來新低。

展望後市，在美國通膨問題未明顯改善，美股四大指數仍未有止跌跡象前，建議投資人務必降低做多持股比例，並善設停損點，避免被深套的風險，同時保存資金實力，等待多頭慣性回歸再全力買進。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/12收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8928 鉅明 50 41.10 44.70 8.76 18.00 6446 藥華藥 6 363.50 393.00 8.12 17.70 2603 長榮 20 154.00 139.00 -9.74 -30.00 4931 新盛力 24 37.40 33.15 -11.36 -10.20 4116 明基醫 30 58.70 46.40 -20.95 -36.90 -4.14 -41.40

投組表現：

鉅明（8928）表現最佳，在大盤12日重挫再破底之際，股價卻能夠力挺收紅，並持續力守於5、10日線之上，表現強勢，只要量價不失控，則預期後市仍有續漲機會。

明基醫（4116）表現最差，股價連四日下殺，短線已有轉弱跡象，雖下檔月線仍走揚，股價回測可望有撐，惟結構已遭受破壞，建議投資人逢反彈則可順勢出脫、換股操作。

盤勢預測：

台股12日開低下殺再破底，終場大跌389.57點，跌幅2.43％，收在15,616.68點；櫃買指數也下挫3.89點作收，跌幅2.03％，收在188.04點；三大法人進出方面，外資續賣103.21億元，投信續買2.26億元，自營商續賣59.98億元，惟外資法人於台指期續買1,193口多單，累計淨空單部位為6,639口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

台股目前最大風險仍來自大陸封城管制及美國聯準會（Fed）加速升息縮表的預期，特別是在大陸政府堅持「動態清零」政策下，重創台資科技廠4月營收，且大陸疫情、通膨雙重壓力，也導致全球智慧手機市場需求持續疲軟。

此外，美國11日公布的4月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，仍接近40年高點，高於市場預期，凸顯通膨問題仍嚴峻，恐將進一步加重消費者面臨的物價壓力、威脅美國經濟成長；此外，Fed為遏止通膨今年來已兩度升息，而CPI數字也揭示了Fed現階段仍有艱難任務須面對。

不過，展望後市，雖台股大盤短線震盪難免，惟上市櫃公司融資餘額持續大減，加上去年5月17日低點15,159點應具備強力支撐，都可望成為台股止穩利多。

◎ 證券分析師張志誠

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/12收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6770 力積電 39 53.80 54.00 0.37 0.78 2454 聯發科 2 834.00 820.00 -1.68 -2.80 3017 奇鋐 20 105.50 102.00 -3.32 -7.00 3665 貿聯-KY 6 335.00 310.00 -7.46 -15.00 5351 鈺創 31 66.80 59.00 -11.68 -24.18 -4.82 -48.20

投組表現：

力積電（6770）表現最佳，股價逆勢持穩，等待季線走平後的轉折時機。

鈺創（5351）表現最差，回測技術面第二隻腳，反攻進入倒數。

盤勢預測：

美國總統拜登鬆口將調降部分大陸關稅對抗通膨仍無法阻止美股跌勢，或與去年漲幅過大有關；至於4月消費者物價指數（CPI）年增率雖高居8.3％，卻較3月CPI減低，且排除大陸封城因素，實際CPI應該更低，故兩岸疫情高峰何時渡過，將是國際股市與台股多方再起的時機點。

台股12日續跌389點，但結構上已有轉變，近期半導體看空者眾，可股價一旦跌到合理價值，縱使通膨與疫情持續干擾後續訂單需求，在歐美6月的備料旺季前夕，個股也容易因跌深產生新的投資價值。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/12收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6541 泰福-KY 51 58.90 54.40 -7.64 -22.95 4162 智擎 25 84.60 74.80 -11.58 -24.50 6461 益得 68 22.55 19.45 -13.75 -21.08 2618 長榮航 50 36.20 31.15 -13.95 -25.25 4148 全宇生技-KY 19 80.90 63.50 -21.51 -33.06 -12.68 -126.84

投組表現：

泰福-KY（6541）表現最佳，雙藥證題材等待開花結果，後勢持續看好。

全宇生技-KY（4148）表現最差，4月營收雖創單月歷史次高，但受大盤重挫影響，股價跌破季線。

盤勢預測：

美國11日公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，雖較3月數據下滑，但仍高於市場預期的8.1％，美股四大指數聞訊重挫，那斯達克指數及費半指數跌幅均逾3％，拖累台股12日開盤失守萬六整數關卡，午盤後跌幅進一步擴大，終場下跌389.57點，收在15,616.68點，改寫今年以來新低。

另外新台幣12日同步貶值至29.823元，美元維持強勢不利資金行情推升，加上投信連21日買超台股仍不敵外資持續提款賣壓，加權指數持續破底，技術架構偏空，在成交量能低迷及指數還未出現落底跡象前，建議操作上謹慎為宜。