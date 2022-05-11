力積電衝破季線壓力 這檔連3天亮燈漲停

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6113 亞矽 212 14.30 18.95 32.52 98.58 6578 達邦蛋白 153 23.00 25.15 9.35 32.90 6508 惠光 8 55.70 48.90 -12.21 -5.44 5210 寶碩 20 21.80 19.00 -12.84 -5.60 4133 亞諾法 40 63.80 48.80 -23.51 -60.00 6.04 60.43

投組表現：

亞矽（6113）表現最佳，股價本周連三日亮燈漲停，11日漲停委買量仍高達2.37萬張，後市有望續攻。

亞諾法（4133）表現最差，11日再下殺跌停，已跌破季線支撐，股價12日必須反彈並重新站上季線，否則建議換股操作。

盤勢預測：

美股四大指數10日漲跌互見，而科技股則是在連三日下跌後迎來小幅反彈，惟台股加權指數11日開低後，即便尾盤跌幅收斂，仍以下跌55.45點作收，收在16,006.25點。

展望後市，加權指數已連兩日收在16,000點重要關卡之上，顯示市場現階段仍在靜待美股4月消費者物價指數（CPI）年增率的公布，市場觀望氣息濃厚，若美股四大指數後續未再重挫，則台股大盤有望再向上挑戰16,200點。

選股方面，建議投資人選擇4月營收較去年增長逾10％，且較前月增長個股做為首選。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8928 鉅明 50 41.10 44.30 7.79 16.00 6446 藥華藥 6 363.50 390.00 7.29 15.90 2603 長榮 20 154.00 144.50 -6.17 -19.00 4931 新盛力 24 37.40 33.25 -11.10 -9.96 4116 明基醫 30 58.70 51.40 -12.44 -21.90 -1.90 -18.96

投組表現：

鉅明（8928）表現最佳，即便股價11日高檔震盪整理，惟在產業前景看俏、趨勢走多、內外資法人力挺下，只要量價不失控，並守穩10日線，預期後市仍有續漲機會。

明基醫（4116）表現最差，股價短線隱約轉弱，惟短中長期均線仍呈現多頭排列，可待短線反彈再逢高順勢出脫。

盤勢預測：

台股11日開低震盪收小跌，終場下跌55.45點，跌幅0.35％，收在16,006.25點；櫃買指數亦同步下跌0.41點作收，跌幅0.21％，收在191.93點；三大法人進出方面，外資續賣150.92億元，投信續買1.54億元，自營商轉賣7.52億元，惟外資法人於台指期轉買3,729口多單，累計淨空單部位為9,158口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

展望後市，隨加權指數10日盤中一度下探至15,734點後，能夠迅速收腳止跌，加上指數在去年5月17日低點15,159點起漲以來，在頸線位置區約15,550點附近具有強力支撐，只要台股近期可望拉出一根中長紅K棒、並突破站穩於10日線之上，則台股很快就會回穩上漲。

◎ 證券分析師張志誠

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6770 力積電 39 53.80 54.40 1.12 2.34 2454 聯發科 2 834.00 829.00 -0.60 -1.00 3017 奇鋐 20 105.50 103.50 -1.90 -4.00 3665 貿聯-KY 6 335.00 313.00 -6.57 -13.20 5351 鈺創 31 66.80 59.90 -10.33 -21.39 -3.73 -37.25

投組表現：

力積電（6770）表現最佳，短期均線逐漸翻揚，並順利突破中期底部，股價11日衝破季線壓力。

鈺創（5351）表現最差，受月、季線反壓，股價未能一鼓作氣帶量化解，後續將端看5日線近期能否翻揚轉強。

盤勢預測：

美股道瓊、那斯達克、費半指數10日都與前一日黑K棒呈現等幅的包圍，經驗上這是空方短線告一段落的訊號，惟在美股5、10日均線尚未翻揚前，則台股能夠提前打底就是最佳訊號。

台股11日主要反彈功臣為半導體類股，上市半導體類股指數盤中也領先大盤挑戰10日線，主因應為台積電4月營收成長，以及公司決定幫員工出錢買股維護自身公司股價有關。

展望後市，台股12日半導體類股若能續強，則大盤有望重返5日線之上，若再搭配車用IC設計等公司的反彈，才有可能挑戰10日線。

不過，選股方面，當電子龍頭指標股開始有資金進駐之際，航運等傳產股資金就會轉弱，航運股也出現利多頻發、股價卻漲不動的狀態，建議投資人不可再過度追價。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/11收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6541 泰福-KY 51 58.90 58.00 -1.53 -4.59 2618 長榮航 50 36.20 34.55 -4.56 -8.25 6461 益得 68 22.55 21.45 -4.88 -7.48 4162 智擎 25 84.60 79.50 -6.03 -12.75 4148 全宇生技-KY 19 80.90 68.60 -15.20 -23.37 -5.64 -56.44

投組表現：

泰福-KY（6541）表現最佳，即便股價11日下跌2.19％，惟雙藥證題材等待開花結果，後市持續看好。

全宇生技-KY（4148）表現最差，股價11日震盪小漲，4月營收表現不俗，而除肥料需求旺以外，第二季亦為傳統旺季，全年獲利可期。

盤勢預測：

美股四大指數10日漲跌互見，費半指數上漲2.51％，台股11日則走勢震盪，然而則再台積電（2330）、聯發科（2454）奮力撐盤下，終場僅小跌55.45點，收在16,006.25點，雖力守力守「萬六」大關，惟收盤仍創下今年新低，量能也呈現萎縮。

就資金流向觀察，電子成交比重11日大舉攀升，大盤明顯由電子股撐盤，非金電族群則相對較弱。

展望後市，市場仍持續觀望美國將公布的4月消費者物價指數（CPI）數據，市場普遍認為，3月CPI的年增率8.5％將是高峰，預期4月CPI年增幅度將落在8.1％，不排除數據公告後，美股將以利空出盡反應，帶動台股跌深電子股啟動跌深反彈。