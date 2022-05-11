力積電衝破季線壓力 這檔連3天亮燈漲停
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6113
|亞矽
|212
|14.30
|18.95
|32.52
|98.58
|6578
|達邦蛋白
|153
|23.00
|25.15
|9.35
|32.90
|6508
|惠光
|8
|55.70
|48.90
|-12.21
|-5.44
|5210
|寶碩
|20
|21.80
|19.00
|-12.84
|-5.60
|4133
|亞諾法
|40
|63.80
|48.80
|-23.51
|-60.00
|6.04
|60.43
投組表現：
亞矽（6113）表現最佳，股價本周連三日亮燈漲停，11日漲停委買量仍高達2.37萬張，後市有望續攻。
亞諾法（4133）表現最差，11日再下殺跌停，已跌破季線支撐，股價12日必須反彈並重新站上季線，否則建議換股操作。
盤勢預測：
美股四大指數10日漲跌互見，而科技股則是在連三日下跌後迎來小幅反彈，惟台股加權指數11日開低後，即便尾盤跌幅收斂，仍以下跌55.45點作收，收在16,006.25點。
展望後市，加權指數已連兩日收在16,000點重要關卡之上，顯示市場現階段仍在靜待美股4月消費者物價指數（CPI）年增率的公布，市場觀望氣息濃厚，若美股四大指數後續未再重挫，則台股大盤有望再向上挑戰16,200點。
選股方面，建議投資人選擇4月營收較去年增長逾10％，且較前月增長個股做為首選。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8928
|鉅明
|50
|41.10
|44.30
|7.79
|16.00
|6446
|藥華藥
|6
|363.50
|390.00
|7.29
|15.90
|2603
|長榮
|20
|154.00
|144.50
|-6.17
|-19.00
|4931
|新盛力
|24
|37.40
|33.25
|-11.10
|-9.96
|4116
|明基醫
|30
|58.70
|51.40
|-12.44
|-21.90
|-1.90
|-18.96
投組表現：
鉅明（8928）表現最佳，即便股價11日高檔震盪整理，惟在產業前景看俏、趨勢走多、內外資法人力挺下，只要量價不失控，並守穩10日線，預期後市仍有續漲機會。
明基醫（4116）表現最差，股價短線隱約轉弱，惟短中長期均線仍呈現多頭排列，可待短線反彈再逢高順勢出脫。
盤勢預測：
台股11日開低震盪收小跌，終場下跌55.45點，跌幅0.35％，收在16,006.25點；櫃買指數亦同步下跌0.41點作收，跌幅0.21％，收在191.93點；三大法人進出方面，外資續賣150.92億元，投信續買1.54億元，自營商轉賣7.52億元，惟外資法人於台指期轉買3,729口多單，累計淨空單部位為9,158口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。
展望後市，隨加權指數10日盤中一度下探至15,734點後，能夠迅速收腳止跌，加上指數在去年5月17日低點15,159點起漲以來，在頸線位置區約15,550點附近具有強力支撐，只要台股近期可望拉出一根中長紅K棒、並突破站穩於10日線之上，則台股很快就會回穩上漲。
◎ 證券分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6770
|力積電
|39
|53.80
|54.40
|1.12
|2.34
|2454
|聯發科
|2
|834.00
|829.00
|-0.60
|-1.00
|3017
|奇鋐
|20
|105.50
|103.50
|-1.90
|-4.00
|3665
|貿聯-KY
|6
|335.00
|313.00
|-6.57
|-13.20
|5351
|鈺創
|31
|66.80
|59.90
|-10.33
|-21.39
|-3.73
|-37.25
投組表現：
力積電（6770）表現最佳，短期均線逐漸翻揚，並順利突破中期底部，股價11日衝破季線壓力。
鈺創（5351）表現最差，受月、季線反壓，股價未能一鼓作氣帶量化解，後續將端看5日線近期能否翻揚轉強。
盤勢預測：
美股道瓊、那斯達克、費半指數10日都與前一日黑K棒呈現等幅的包圍，經驗上這是空方短線告一段落的訊號，惟在美股5、10日均線尚未翻揚前，則台股能夠提前打底就是最佳訊號。
台股11日主要反彈功臣為半導體類股，上市半導體類股指數盤中也領先大盤挑戰10日線，主因應為台積電4月營收成長，以及公司決定幫員工出錢買股維護自身公司股價有關。
展望後市，台股12日半導體類股若能續強，則大盤有望重返5日線之上，若再搭配車用IC設計等公司的反彈，才有可能挑戰10日線。
不過，選股方面，當電子龍頭指標股開始有資金進駐之際，航運等傳產股資金就會轉弱，航運股也出現利多頻發、股價卻漲不動的狀態，建議投資人不可再過度追價。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/11收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6541
|泰福-KY
|51
|58.90
|58.00
|-1.53
|-4.59
|2618
|長榮航
|50
|36.20
|34.55
|-4.56
|-8.25
|6461
|益得
|68
|22.55
|21.45
|-4.88
|-7.48
|4162
|智擎
|25
|84.60
|79.50
|-6.03
|-12.75
|4148
|全宇生技-KY
|19
|80.90
|68.60
|-15.20
|-23.37
|-5.64
|-56.44
投組表現：
泰福-KY（6541）表現最佳，即便股價11日下跌2.19％，惟雙藥證題材等待開花結果，後市持續看好。
全宇生技-KY（4148）表現最差，股價11日震盪小漲，4月營收表現不俗，而除肥料需求旺以外，第二季亦為傳統旺季，全年獲利可期。
盤勢預測：
美股四大指數10日漲跌互見，費半指數上漲2.51％，台股11日則走勢震盪，然而則再台積電（2330）、聯發科（2454）奮力撐盤下，終場僅小跌55.45點，收在16,006.25點，雖力守力守「萬六」大關，惟收盤仍創下今年新低，量能也呈現萎縮。
就資金流向觀察，電子成交比重11日大舉攀升，大盤明顯由電子股撐盤，非金電族群則相對較弱。
展望後市，市場仍持續觀望美國將公布的4月消費者物價指數（CPI）數據，市場普遍認為，3月CPI的年增率8.5％將是高峰，預期4月CPI年增幅度將落在8.1％，不排除數據公告後，美股將以利空出盡反應，帶動台股跌深電子股啟動跌深反彈。
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