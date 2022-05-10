亞矽漲停委買量逾8千張 明基醫短線轉弱

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6113 亞矽 212 14.30 17.25 20.63 62.54 6578 達邦蛋白 153 23.00 22.90 -0.43 -1.53 5210 寶碩 20 21.80 19.80 -9.17 -4.00 6508 惠光 8 55.70 50.30 -9.69 -4.32 4133 亞諾法 40 63.80 54.20 -15.05 -38.40 1.43 14.29

投組表現：

亞矽（6113）表現最佳，股價10日亮燈漲停，委買量有8,397張，預估11日將有續攻機會。

亞諾法（4133）表現最差，股價10日跌停，惟本土單日確診人數飆破五萬人，建議投資人可先持股觀望11日股價是否反彈。

盤勢預測：

美股四大指數9日仍舊開低走低，費半指數大跌5.13％、跌幅最為沉重，台積電ADR也下跌4.73％，連帶使得台股大盤10日開盤後，一度大跌超過300點，來到15,734.44點，所幸尾盤跌勢收斂、逆勢翻紅，終場小漲12.78點、以16,061.7點坐收。

展望後市，台股大盤10日「先跌後漲」、留下長下影線，並站上「萬六」整數關卡，研判若後續美股不再重挫，則台股短線將可望迎來有跌深反彈的契機，而反彈的壓力區則落在16,200點附近。

選股方面，投資人則需關注上市櫃企業陸續公布的第一季季報，以及4月營收，業績大幅成長的個股為可留意焦點，例如10日率先發動反攻的IC設計族群，就可作為優先選擇的標的。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8928 鉅明 50 41.10 44.85 9.12 18.75 6446 藥華藥 6 363.50 368.50 1.38 3.00 2603 長榮 20 154.00 149.00 -3.25 -10.00 4931 新盛力 24 37.40 33.85 -9.49 -8.52 4116 明基醫 30 58.70 52.20 -11.07 -19.50 -1.63 -16.27

投組表現：

鉅明（8928）表現最佳，今年首季EPS 2.02元，優於市場預期，只要守穩10日線不破，預期後市仍有續漲機會。

明基醫（4116）表現最差，股價10日下殺跌停，短線上隱約有轉弱跡象，惟所幸短中長期均線仍呈現多頭排列，投資人可待短線反彈再逢高順勢出脫、換股操作。

盤勢預測：

台股10日開低震盪走高，終場上漲12.78點，漲幅0.08％，收在16,061.70點；櫃買指數亦同步上漲1.35點，漲幅0.71％，收在192.34點；三大法人進出方面，外資續賣16.11億元，投信續買1.7億元，自營商轉買11.24億元，惟外資法人於台指期轉賣4,702口多單，累計淨空單部位為12,886口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

即便台股目前仍持續壟罩在大陸封城引發斷鏈危機、通膨走升、消費性電子產品需求疲弱等「三大利空」漩渦之中，惟加權指數10日盤中一度下探至15,734.44低點後，仍能夠迅速收腳止穩，顯見初步止跌契機已浮現，且去年5月17日因疫情所寫下的15,159.86點也將提供強力支撐，預估台股反彈行情近期有望出現。

選股方面，在利空淬煉、震盪築底過程中，包括創意、世芯-KY、新唐、聚積、晶宏、神準、博智、台半、嘉晶、漢磊、亞矽、晶彩科等，以及傳產績優股鉅明、東哥遊艇與貨櫃三雄等個股，都紛紛出現凌厲漲勢，預期後市仍將有眾多好股票可望陸續止穩強彈。

◎ 證券分析師張志誠

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3017 奇鋐 20 105.50 105.50 0.00 0.00 6770 力積電 39 53.80 53.20 -1.12 -2.34 2454 聯發科 2 834.00 820.00 -1.68 -2.80 3665 貿聯-KY 6 335.00 318.50 -4.93 -9.90 5351 鈺創 31 66.80 62.00 -7.19 -14.88 -2.99 -29.92

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，股價領先大盤站上5日、10日均線，惟量尚未形成攻擊量，持續等待旺季營收佳音。

泰詠（6266）表現最差，季線反壓未能一鼓作氣帶量化解，回補多方缺口後，後續將端看5日線是否翻揚轉強。

盤勢預測：

美股9日持續大跌，加上多家電子股4月營收受到大陸封城影響，市場擔憂恐出現衰退利空，台股大盤10日開盤爆量，惟卻在出現融資被迫斷頭的現象後，出現走高態勢，研判短線本土恐慌壓力有重新換手跡象。

台股生技快篩題材概念股10日跌幅頗為沉重，且跌勢已把人氣炒作氣氛全部改變，經驗上應是染疫人數接近高峰所致。

展望後市，有鑑於大陸目前為止解封速度較台灣緩慢，故預期台灣將可望早一步在歐美市場旺季前解封，搶攻歐美後疫情商機。台股近期正在經歷疫情解封的陣痛期，不過，當市場撐過陣痛期後，則電子供應鏈就有機會吃下大單。

選股方面，台股電子族群也在領先大盤下跌後，反而短期均線壓力較大盤輕，建議投資人本周可持續關注電子股的轉變，等待訊號發動多頭攻勢。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 5/6收盤價(元) 5/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6541 泰福-KY 51 58.90 59.30 0.68 2.04 2618 長榮航 50 36.20 35.70 -1.38 -2.50 4162 智擎 25 84.60 80.90 -4.37 -9.25 6461 益得 68 22.55 21.10 -6.43 -9.86 4148 全宇生技-KY 19 80.90 68.20 -15.70 -24.13 -4.37 -43.70

投組表現：

泰福-KY（6541）表現最佳，雙藥證題材等待開花結果，在大盤不穩之際，股價仍力守於所有均線之上，後市持續看好。

全宇生技-KY（4148）表現最差，股價10日下挫逾6％，惟4月營收3.26億元，年增59.96％，第二季為傳統旺季，全年獲利可期。

盤勢預測：

美元指數9日一舉衝破104大關，來到20年來高點，VIX恐慌指數亦走高，美股四大指數同步收黑，其中費半指數更是大跌5.13％，導致台股10日一開盤就在權王台積電（2330）領跌重挫逾300點。

不過，所幸盤中有低接買盤出現，電子族群強勢翻揚後，再加上航運、光電、金融族群同步回神，領軍大盤開低走高、逆勢翻紅，盤中高低點價差達到337點，終場小漲12.78點，收在16,061.7點，「萬六」大關失而復得。

而新台幣也轉貶為升，即便外資仍持續賣超台股，近期連三日賣超463.16億元，惟10日賣超16.11億，賣超有收斂跡象，後續仍需持續觀察外資動向及新台幣匯率走勢。

展望後市，雖國際間尚無其他重大利空，惟由於市場不安情緒已導致大盤破底，且技術架構也偏空，在大盤10日破底收腳後，短線止跌訊號浮現，研判後續台股反覆打底機會較高。