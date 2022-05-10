亞矽漲停委買量逾8千張 明基醫短線轉弱
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6113
|亞矽
|212
|14.30
|17.25
|20.63
|62.54
|6578
|達邦蛋白
|153
|23.00
|22.90
|-0.43
|-1.53
|5210
|寶碩
|20
|21.80
|19.80
|-9.17
|-4.00
|6508
|惠光
|8
|55.70
|50.30
|-9.69
|-4.32
|4133
|亞諾法
|40
|63.80
|54.20
|-15.05
|-38.40
|1.43
|14.29
投組表現：
亞矽（6113）表現最佳，股價10日亮燈漲停，委買量有8,397張，預估11日將有續攻機會。
亞諾法（4133）表現最差，股價10日跌停，惟本土單日確診人數飆破五萬人，建議投資人可先持股觀望11日股價是否反彈。
盤勢預測：
美股四大指數9日仍舊開低走低，費半指數大跌5.13％、跌幅最為沉重，台積電ADR也下跌4.73％，連帶使得台股大盤10日開盤後，一度大跌超過300點，來到15,734.44點，所幸尾盤跌勢收斂、逆勢翻紅，終場小漲12.78點、以16,061.7點坐收。
展望後市，台股大盤10日「先跌後漲」、留下長下影線，並站上「萬六」整數關卡，研判若後續美股不再重挫，則台股短線將可望迎來有跌深反彈的契機，而反彈的壓力區則落在16,200點附近。
選股方面，投資人則需關注上市櫃企業陸續公布的第一季季報，以及4月營收，業績大幅成長的個股為可留意焦點，例如10日率先發動反攻的IC設計族群，就可作為優先選擇的標的。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8928
|鉅明
|50
|41.10
|44.85
|9.12
|18.75
|6446
|藥華藥
|6
|363.50
|368.50
|1.38
|3.00
|2603
|長榮
|20
|154.00
|149.00
|-3.25
|-10.00
|4931
|新盛力
|24
|37.40
|33.85
|-9.49
|-8.52
|4116
|明基醫
|30
|58.70
|52.20
|-11.07
|-19.50
|-1.63
|-16.27
投組表現：
鉅明（8928）表現最佳，今年首季EPS 2.02元，優於市場預期，只要守穩10日線不破，預期後市仍有續漲機會。
明基醫（4116）表現最差，股價10日下殺跌停，短線上隱約有轉弱跡象，惟所幸短中長期均線仍呈現多頭排列，投資人可待短線反彈再逢高順勢出脫、換股操作。
盤勢預測：
台股10日開低震盪走高，終場上漲12.78點，漲幅0.08％，收在16,061.70點；櫃買指數亦同步上漲1.35點，漲幅0.71％，收在192.34點；三大法人進出方面，外資續賣16.11億元，投信續買1.7億元，自營商轉買11.24億元，惟外資法人於台指期轉賣4,702口多單，累計淨空單部位為12,886口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。
即便台股目前仍持續壟罩在大陸封城引發斷鏈危機、通膨走升、消費性電子產品需求疲弱等「三大利空」漩渦之中，惟加權指數10日盤中一度下探至15,734.44低點後，仍能夠迅速收腳止穩，顯見初步止跌契機已浮現，且去年5月17日因疫情所寫下的15,159.86點也將提供強力支撐，預估台股反彈行情近期有望出現。
選股方面，在利空淬煉、震盪築底過程中，包括創意、世芯-KY、新唐、聚積、晶宏、神準、博智、台半、嘉晶、漢磊、亞矽、晶彩科等，以及傳產績優股鉅明、東哥遊艇與貨櫃三雄等個股，都紛紛出現凌厲漲勢，預期後市仍將有眾多好股票可望陸續止穩強彈。
◎ 證券分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3017
|奇鋐
|20
|105.50
|105.50
|0.00
|0.00
|6770
|力積電
|39
|53.80
|53.20
|-1.12
|-2.34
|2454
|聯發科
|2
|834.00
|820.00
|-1.68
|-2.80
|3665
|貿聯-KY
|6
|335.00
|318.50
|-4.93
|-9.90
|5351
|鈺創
|31
|66.80
|62.00
|-7.19
|-14.88
|-2.99
|-29.92
投組表現：
鈺創（5351）表現最佳，股價領先大盤站上5日、10日均線，惟量尚未形成攻擊量，持續等待旺季營收佳音。
泰詠（6266）表現最差，季線反壓未能一鼓作氣帶量化解，回補多方缺口後，後續將端看5日線是否翻揚轉強。
盤勢預測：
美股9日持續大跌，加上多家電子股4月營收受到大陸封城影響，市場擔憂恐出現衰退利空，台股大盤10日開盤爆量，惟卻在出現融資被迫斷頭的現象後，出現走高態勢，研判短線本土恐慌壓力有重新換手跡象。
台股生技快篩題材概念股10日跌幅頗為沉重，且跌勢已把人氣炒作氣氛全部改變，經驗上應是染疫人數接近高峰所致。
展望後市，有鑑於大陸目前為止解封速度較台灣緩慢，故預期台灣將可望早一步在歐美市場旺季前解封，搶攻歐美後疫情商機。台股近期正在經歷疫情解封的陣痛期，不過，當市場撐過陣痛期後，則電子供應鏈就有機會吃下大單。
選股方面，台股電子族群也在領先大盤下跌後，反而短期均線壓力較大盤輕，建議投資人本周可持續關注電子股的轉變，等待訊號發動多頭攻勢。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|5/6收盤價(元)
|5/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6541
|泰福-KY
|51
|58.90
|59.30
|0.68
|2.04
|2618
|長榮航
|50
|36.20
|35.70
|-1.38
|-2.50
|4162
|智擎
|25
|84.60
|80.90
|-4.37
|-9.25
|6461
|益得
|68
|22.55
|21.10
|-6.43
|-9.86
|4148
|全宇生技-KY
|19
|80.90
|68.20
|-15.70
|-24.13
|-4.37
|-43.70
投組表現：
泰福-KY（6541）表現最佳，雙藥證題材等待開花結果，在大盤不穩之際，股價仍力守於所有均線之上，後市持續看好。
全宇生技-KY（4148）表現最差，股價10日下挫逾6％，惟4月營收3.26億元，年增59.96％，第二季為傳統旺季，全年獲利可期。
盤勢預測：
美元指數9日一舉衝破104大關，來到20年來高點，VIX恐慌指數亦走高，美股四大指數同步收黑，其中費半指數更是大跌5.13％，導致台股10日一開盤就在權王台積電（2330）領跌重挫逾300點。
不過，所幸盤中有低接買盤出現，電子族群強勢翻揚後，再加上航運、光電、金融族群同步回神，領軍大盤開低走高、逆勢翻紅，盤中高低點價差達到337點，終場小漲12.78點，收在16,061.7點，「萬六」大關失而復得。
而新台幣也轉貶為升，即便外資仍持續賣超台股，近期連三日賣超463.16億元，惟10日賣超16.11億，賣超有收斂跡象，後續仍需持續觀察外資動向及新台幣匯率走勢。
展望後市，雖國際間尚無其他重大利空，惟由於市場不安情緒已導致大盤破底，且技術架構也偏空，在大盤10日破底收腳後，短線止跌訊號浮現，研判後續台股反覆打底機會較高。
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