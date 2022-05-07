陳學進︱長榮首季獲利創高 藥華藥4月營收亮眼

台股6日受美股重挫拖累出現大跌走勢，倫元投顧分析師陳學進指出，將於11日公布的美國4月消費者物價指數（CPI）指數，為重要觀察指標，而在大盤震盪之際，農金、生技、航運以及部分績優電子股，仍將是投資人逢低可留意之焦點。本周投資組合前兩大為長榮（2603）、藥華藥（6446），再選入鉅明（8928）、明基醫（4116）與新盛力（4931）。



美股四大指數5日遭到「血洗」，道瓊指數狂瀉逾千點，主要仍是受到通膨驟升，市場投資人擔憂美國聯準會（Fed）強力升息縮表的動作，可能會造成消費力及購買力減退，出現停滯性通膨的隱憂。



因此，美國勞工部將在11日盤後公告的4月CPI增幅情況就至關重要，若CPI指數增幅較3月低，則美股就有機會在通膨可望獲得緩解下，出現反彈走勢，並帶動台股本周「風雲再起」。



台股震盪反彈初期，由於市場信心不足、消費性電子產品需求疲弱、新一波砍單潮蔓延至PC、NB與智慧型手機供應鏈，加上外資一路調節動作不斷，高價電子股及趨勢轉弱之個股均受到沉重打擊，連帶也會對大盤反彈氣勢形成壓抑。



不過，選股方面，在面對利空淬煉、震盪築底的過程中，內資、官股行庫仍持續力挺，市場資金總會找到出路，農金概念股達邦蛋白、惠光、東鹼，及生技股藥華藥、明基醫等仍是市場強勢主軸。而創意、金麗科、新唐、凌通、九齊、耿鼎等近期表現也相對強勢，均為投資人可留意之族群。

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