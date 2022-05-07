陳秀芳︱泰福申請美藥證 智擎新藥H2挹注營收

台股上周下跌183點，收在16,408點，跌破16,500點關卡，周線連2黑，華冠投顧分析師陳秀芳指出，大盤雖未跌破前波低點，不過上有10日均線、月線等層層關卡反壓，成交量也持續低迷，指數空間不大，選股重於選市；本周投資組合前兩大為泰福-KY（6541）、智擎（4162），再選入長榮航（2618）、全宇生技-KY（4148）與益得（6461）。



美國聯準會（Fed）宣布5月升息2碼後，美股反彈曇花一現，市場仍擔憂Fed無法抑制通膨，導致VIX指數5日狂飆逾22％，美股四大指數同步暴跌，拖累台股6日表現，電子股淪為盤面重災區，台積電跌幅逾2.58％，金融、鋼鐵族群均無法倖免，反倒生技族群成為盤面避風港，藥華藥、浩鼎及檢測族群的亞諾法、寶齡富錦表現相對抗跌。



新台幣對美元匯價一度貶破29.6、29.7元兩個重要關卡，呈現股匯雙殺，從籌碼面觀察，外資上周賣超193.57億元、投信買超61.95億，投信累計已連17日買超大盤，然外資提款力道遠大於投信買盤力道。近期台股成交量能萎縮，常現「上漲無量、下跌有量」的情況，市場信心明顯不足，觀望氣氛濃厚。



此外，電子股成為殺盤重心，資金再次流向非金電族群，像是持續扮演撐盤要角的航運股，其中散裝航運的裕民、慧洋-KY皆獲買盤進駐，6日漲幅分別達1.07％、2.86％，另外相較電子族群基期較低的生技族群表現同樣抗跌，投資人可留意智擎、泰福-KY、益得等個股。

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