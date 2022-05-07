趙彭博︱達邦蛋白新廠明年完工 亞矽股價可望上攻

美國聯準會（Fed）升息「靴子落地」，俄烏戰爭、大陸疫情等利空逐漸緩和，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股仍須面對月線及「萬七」關卡壓力，研判回升行情尚未到來，投資人選股仍宜首選業績成長之跌深電子股。本周投資組合前兩大為達邦蛋白（6578）、亞矽（6113），再選入亞諾法（4133）、惠光（6508）與寶碩（5210）。



美國聯邦公開市場委員會（FOMC）5月宣布升息2碼，是2000年5月以來最大升息幅度，將利率調升至0.75％～1％區間。此外，Fed也宣布自6月1日起開始縮表，每月縮減最多475億美元，三個月後再擴大縮表幅度，美股四大指數4日受利空出盡的激勵，惟曇花一現的反彈並不能完全消除市場對經濟衰退及通膨惡化的憂慮，5日四大指數跌勢再起，那斯達克及費半指數重挫4.99％、5％。



台股大盤也受美股漲跌反覆拖累，單周下跌1.11％，收在16,408.2點，5、10日線得而復失，更澆熄了多頭反攻信心；櫃買指數則是表現優於大盤，單周上漲0.69％。



展望後市，美股超級財報周及升息不確定因素暫時化解，且俄烏紛爭與大陸疫情對供應鏈影響也有緩和跡象，惟加權指數上檔仍有月線及「萬七」整數壓力關卡，且所有均線皆呈下彎，研判真正回升行情尚未到來，短線仍應採取「遇壓即賣出、逢支撐即買入」之策略。選股方面，5月中旬上市櫃企業將公布4月營收，建議投資人首選業績成長、跌深反彈的中小型科技股。





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