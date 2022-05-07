張志誠︱奇鋐伺服器市場旺 力積電產能持續滿載

美股上周走勢如同大怒神，連帶台股上竄下跳，全周下跌183點，收在16,408點，證券分析師張志誠認為，美股再跌空間有限，投資人面對中期調整過程應忍耐度過，在財報利空告段落後，伺機布局未來的主流族群；本周投資組合前兩大為奇鋐（3017）、力積電（6770），再選入鈺創（5351）、貿聯-KY（3665）與聯發科（2454）。



美股5日的大逃殺走勢被市場解讀成美國聯準會（Fed）「鷹」氣猶在，未來打壓通膨的力道仍不明確，但美元指數並未因股市崩跌連動大漲，反而漲勢鈍化外，美股三大指數也留出下影線守穩低點，加上近期轉強的臉書、AMD均守住短期均線，屬於多方短線回測，跌破短期均線的特斯拉也持續化解月線向下扣低的反壓，研判美股再壓低的空間有限。



台股6日反映美股崩跌，開低震盪，整體量能較前一日的上漲量小，說明短線上外資面對美股的大跌已不再大幅抽離資金，不過在國際股市盤整完成轉向多方發展前，盤面仍將透過本土法人買超的傳產、農糧、散裝航運、跌深的生技股零星表現作為支撐。



此外，電子高價集團面對首季財報公布後的高本益比壓力首當其衝，矽力-KY、力旺、世芯-KY等公司大幅修正外，其餘電子股則未面臨同樣壓力，甚至車用半導體相關個股仍保持在10日均線之上，因此選股上優先以跌深的高殖利率車用IC股為主，在第一季財報利空出盡後，伺機而動，低檔布局等待旺季來臨。

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