第4洞︱攻守並進 達人布局營收亮眼股

美國聯準會（Fed）升息「靴子落地」，惟市場對經濟衰退及高漲通膨的擔憂，仍導致台美兩地股市多頭行情僅「曇花一現」，大盤6日重摔近300點，僅部分農糧、生技股零星抗跌。法人指出，台股上檔有壓且均線呈現下彎，目前仍應以跌深反彈視之，建議布局首季財報、4月營收亮眼股。



華冠投顧分析師陳秀芳本周續留生技股智擎、益得，以及上周投組表現最佳的長榮航，再新選入藥廠泰福-KY、複合肥料龍頭廠商全宇生技-KY，看好上周表現相對強勢的農金、生技概念股；整體持股比率100％。



證券分析師張志誠本周則持續看好跌深且績優的電子族群，續留利基型DRAM廠鈺創，再加入散熱廠奇鋐、晶圓代工廠力積電、連接線束大廠貿聯- KY、IC設計龍頭聯發科；整體持股比率為99.6％。



倫元投顧分析師陳學進則持續看好航運股，續留指標股長榮，再納入4月營收表現亮眼的藥華藥、明基醫，以及高球桿頭代工廠鉅明、電池模組廠新盛力，鎖定首季財報、4月營收亮眼個股；整體持股比率99.7％。



啟發投顧分析師趙彭博則是鎖定戰爭、疫情受惠的農糧與生技族群，續留檢測概念股亞諾法，再選入益生菌生物整合工程達邦蛋白、半導體零件代理商亞矽、植物保護劑廠惠光、系統軟體服務供應商寶碩；整體持股比率99.8％。



Fed宣布5月升息兩碼，股市也化解了一項不確定性因素，惟台美兩地股市只上演一日好戲，美股5日重挫也拖累台股6日走勢，加權指數單周仍下挫183.98點，電子股反彈氣焰「曇花一現」後再度腿軟，僅航運族群及部分生技族群表現相對有撐。



逐洞賽四位達人上周報酬均受大盤回檔衝擊，不過，張志誠仍繳出-0.08％報酬率、取得冠軍寶座，而趙彭博上周報酬率也達-0.29％，在大盤重挫回檔之際，兩位達人投資績效優於大盤；陳秀芳、陳學進上周績效則分別為-1.73％、-2.97％，位居第三、四名。



達人上周投組方面，趙彭博投組中的明基醫「獨占鰲頭」，受惠將與旗下小金雞康科特成立「明悅智醫」，搶攻上千億元的牙醫商機，加上4月營收衝上2.38億元，月增5.41％、年增1.5倍。利多消息不斷發酵下，明基醫單周四個交易日就有三日亮燈漲停、股價單周飆升28.73％，6日漲停價58.7元也創下近六年新高。



本循環逐洞賽目前已進行三周，陳學進坐擁兩洞冠軍，目前暫居領先位置，而張志誠上周也搶下一洞冠軍。

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