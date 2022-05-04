長榮大反攻 長榮航獲投信連19日買超
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2603
|長榮
|14
|145.00
|151.50
|4.48
|9.10
|2609
|陽明
|15
|126.00
|130.00
|3.17
|6.00
|3037
|欣興
|8
|213.00
|217.50
|2.11
|3.60
|3221
|台嘉碩
|48
|38.05
|37.75
|-0.79
|-1.44
|6470
|宇智
|40
|63.30
|58.00
|-8.37
|-21.20
|-0.39
|-3.94
投組表現：
長榮（2603）表現最佳，大陸加緊啟動復工復產計畫，5月起首波市場需求湧現，貨櫃輪也將調漲運價，只要量價不失控並守穩10日線，預期後市仍有續漲機會。
宇智（6470）表現最差，股價4日漲多震盪拉回，惟在均線多頭排列向上、內外資心態偏多下，只要守穩10日線或月線，則仍有續漲機會。
盤勢預測 ：
台股4日開高收紅，終場上漲66.93點，漲幅0.41％，收在16,565.83點；櫃買指數則以平盤195.17點作收；三大法人進出方面，外資轉賣0.64億元，投信續買9.12億元，自營商續賣3.29億元，惟外資法人於台指期轉買1,010口多單，累計淨空單部位為8,866口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。
台股4月來受到俄烏戰爭、疫情、大陸封城管制引發斷鏈危機、美國聯準會（Fed）加速升息縮表、消費性電子產品需求疲弱等因素影響，使大盤連袂下殺。不過，隨大陸長三角一帶加速復工復產計畫啟動，相關電子供應鏈斷鏈危機也可望迎刃而解，配合官股行庫持續力挺，預期台股可望孕育出一波絕地大反攻行情。
展望後市，Fed將於台灣時間5日凌晨召開利率決策會議，市場對於升息兩碼已有共識，屆時隨Fed確定啟動升息後，將可望是市場最後的利空出盡。
◎ 證券分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5351
|鈺創
|20
|61.80
|63.00
|1.94
|2.40
|2454
|聯發科
|3
|830.00
|829.00
|-0.12
|-0.30
|2379
|瑞昱
|5
|407.50
|405.00
|-0.61
|-1.25
|6770
|力積電
|40
|53.60
|53.20
|-0.75
|-1.60
|6266
|泰詠
|82
|25.10
|23.15
|-7.77
|-15.99
|-1.67
|-16.74
投組表現：
鈺創（5351）表現最佳，股價領先大盤站上5日、10日均線，惟量尚未形成攻擊量，持續等待旺季營收佳音。
泰詠（6266）表現最差，季線反壓未能一鼓作氣帶量化解，回補多方缺口後，後續將端看5日線是否翻揚轉強。
盤勢預測：
台股4日小漲作收，惟量能仍萎縮在2千億元之下，這與美國聯準會（Fed）即將公布的利率決策有關，而不僅台股，連美國四大指數與新興市場國家，也都普遍量縮屏息以待Fed升息動向。
先前受到外資大舉抽資金影響，導致不論公司基本面是否有好消息，股價也都無動於衷，不過，近幾天美國臉書到超微（AMD）財報傳出利多後，股價都逐漸反映上漲，代表國際性「抽資金」的慣性已有改變。
展望後市，台股短線雖無法在Fed決策出爐前出量上攻，惟外資對半導體族群明顯賣壓減輕，推升族群股價逐漸轉強，研判當美元指數跌落99之下時，台股就可望吸引外資回流、重啟旺季。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2618
|長榮航
|40
|35.65
|35.70
|0.14
|0.20
|8341
|日友
|8
|225.00
|224.00
|-0.44
|-0.80
|1795
|美時
|16
|116.50
|115.50
|-0.86
|-1.60
|4162
|智擎
|35
|87.70
|84.90
|-3.19
|-9.80
|6461
|益得
|76
|23.90
|22.00
|-7.95
|-14.44
|-2.64
|-26.44
投組表現：
長榮航（2618）表現最佳，解封概念股持續吸引買盤進駐，投信連19日買超、著墨多日，技術面仍為強勢格局，後市可期。
益得（6461）表現最差，生技類股4日普遍表現不佳，惟受惠旗下二樣產品均傳出新進度，後續營運展望持續樂觀。
盤勢預測：
美股四大指數3日震盪收紅，台股4日則由航運股領漲，加上金融、電子同步回神，加權指數盤中一度大漲逾百點，惟後續則在成交量始終未能放大情況下追價無力，終場漲幅收斂，僅小漲66.93點，收在16,565.83點，收復16,500整數關卡，並力守於五日線之上。
美國聯準會（Fed）利率決策會議在即，市場觀望氣氛濃厚，雖台股4日成交量較前日增溫，仍不到2千億元。
此外，Fed決策前美元回檔，新台幣則轉貶為升，惟整體台幣匯率仍維持在29.5左右；籌碼方面，投信4日續買9.12億元，近期已連15日買超，惟外資則是轉買為賣、賣超0.64億元，顯示外資動向仍左右著台股後市。
展望後市，市場現階段仍高度關注Fed利率決策結果，雖市場普遍認為升息兩碼機率高，待決策公布後，不排除會出現短期利空出盡，屆時台股便可望進入打底格局，惟有鑑於台股目前量能不足，研判大盤要直接上攻機率仍偏低。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/4收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4116
|明基醫
|10
|45.60
|48.55
|6.47
|2.95
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|52
|20.90
|20.07
|-3.97
|-4.32
|4931
|新盛力
|113
|35.65
|34.00
|-4.63
|-18.65
|6470
|宇智
|7
|63.30
|58.00
|-8.37
|-3.71
|4133
|亞諾法
|57
|69.90
|61.20
|-12.45
|-49.59
|-7.33
|-73.31
投組表現：
明基醫（4116）表現最佳，股價4日開高走低、成交量放大，惟月季線仍呈多頭排列，後市反彈可期。
亞諾法（4133）表現最差，股價4日跌停、失守月線，短線建議投資人先行出場。
盤勢預測：
美股4日四大指數小漲，費半指數上漲0.75％，台積電ADR 下跌0.14％，市場等待美國聯準會（Fed）升息及縮表的會議結論。至於台股4日開盤則一度上漲逾100點，最高攻上16,617.06點，惟後續多頭上攻猶豫、漲幅縮小，大盤終場僅小漲66.93點，以16,565.83點作收。
展望後市，美股四大指數及台股觀望氣氛濃厚，現階段市場投資人均靜待台灣時間5日凌晨的會議結果，不過，有鑑於市場預期升息兩碼的機率較高，若結果正如市場所料，則台美兩地股市同步反彈機率高。
選股方面，自那斯達克指數、費半指數近期表現觀察，研判中小型科技類股反彈幅度可能會較傳統類股大，車用電子、車用電池等電動車概念股將是首選族群。
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