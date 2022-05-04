長榮大反攻 長榮航獲投信連19日買超

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2603 長榮 14 145.00 151.50 4.48 9.10 2609 陽明 15 126.00 130.00 3.17 6.00 3037 欣興 8 213.00 217.50 2.11 3.60 3221 台嘉碩 48 38.05 37.75 -0.79 -1.44 6470 宇智 40 63.30 58.00 -8.37 -21.20 -0.39 -3.94

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，大陸加緊啟動復工復產計畫，5月起首波市場需求湧現，貨櫃輪也將調漲運價，只要量價不失控並守穩10日線，預期後市仍有續漲機會。

宇智（6470）表現最差，股價4日漲多震盪拉回，惟在均線多頭排列向上、內外資心態偏多下，只要守穩10日線或月線，則仍有續漲機會。

盤勢預測 ：

台股4日開高收紅，終場上漲66.93點，漲幅0.41％，收在16,565.83點；櫃買指數則以平盤195.17點作收；三大法人進出方面，外資轉賣0.64億元，投信續買9.12億元，自營商續賣3.29億元，惟外資法人於台指期轉買1,010口多單，累計淨空單部位為8,866口，外資心態仍是相對謹慎保守，投信正向偏多不變。

台股4月來受到俄烏戰爭、疫情、大陸封城管制引發斷鏈危機、美國聯準會（Fed）加速升息縮表、消費性電子產品需求疲弱等因素影響，使大盤連袂下殺。不過，隨大陸長三角一帶加速復工復產計畫啟動，相關電子供應鏈斷鏈危機也可望迎刃而解，配合官股行庫持續力挺，預期台股可望孕育出一波絕地大反攻行情。

展望後市，Fed將於台灣時間5日凌晨召開利率決策會議，市場對於升息兩碼已有共識，屆時隨Fed確定啟動升息後，將可望是市場最後的利空出盡。

◎ 證券分析師張志誠

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5351 鈺創 20 61.80 63.00 1.94 2.40 2454 聯發科 3 830.00 829.00 -0.12 -0.30 2379 瑞昱 5 407.50 405.00 -0.61 -1.25 6770 力積電 40 53.60 53.20 -0.75 -1.60 6266 泰詠 82 25.10 23.15 -7.77 -15.99 -1.67 -16.74

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，股價領先大盤站上5日、10日均線，惟量尚未形成攻擊量，持續等待旺季營收佳音。

泰詠（6266）表現最差，季線反壓未能一鼓作氣帶量化解，回補多方缺口後，後續將端看5日線是否翻揚轉強。

盤勢預測：

台股4日小漲作收，惟量能仍萎縮在2千億元之下，這與美國聯準會（Fed）即將公布的利率決策有關，而不僅台股，連美國四大指數與新興市場國家，也都普遍量縮屏息以待Fed升息動向。

先前受到外資大舉抽資金影響，導致不論公司基本面是否有好消息，股價也都無動於衷，不過，近幾天美國臉書到超微（AMD）財報傳出利多後，股價都逐漸反映上漲，代表國際性「抽資金」的慣性已有改變。

展望後市，台股短線雖無法在Fed決策出爐前出量上攻，惟外資對半導體族群明顯賣壓減輕，推升族群股價逐漸轉強，研判當美元指數跌落99之下時，台股就可望吸引外資回流、重啟旺季。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2618 長榮航 40 35.65 35.70 0.14 0.20 8341 日友 8 225.00 224.00 -0.44 -0.80 1795 美時 16 116.50 115.50 -0.86 -1.60 4162 智擎 35 87.70 84.90 -3.19 -9.80 6461 益得 76 23.90 22.00 -7.95 -14.44 -2.64 -26.44

投組表現：

長榮航（2618）表現最佳，解封概念股持續吸引買盤進駐，投信連19日買超、著墨多日，技術面仍為強勢格局，後市可期。

益得（6461）表現最差，生技類股4日普遍表現不佳，惟受惠旗下二樣產品均傳出新進度，後續營運展望持續樂觀。

盤勢預測：

美股四大指數3日震盪收紅，台股4日則由航運股領漲，加上金融、電子同步回神，加權指數盤中一度大漲逾百點，惟後續則在成交量始終未能放大情況下追價無力，終場漲幅收斂，僅小漲66.93點，收在16,565.83點，收復16,500整數關卡，並力守於五日線之上。

美國聯準會（Fed）利率決策會議在即，市場觀望氣氛濃厚，雖台股4日成交量較前日增溫，仍不到2千億元。

此外，Fed決策前美元回檔，新台幣則轉貶為升，惟整體台幣匯率仍維持在29.5左右；籌碼方面，投信4日續買9.12億元，近期已連15日買超，惟外資則是轉買為賣、賣超0.64億元，顯示外資動向仍左右著台股後市。

展望後市，市場現階段仍高度關注Fed利率決策結果，雖市場普遍認為升息兩碼機率高，待決策公布後，不排除會出現短期利空出盡，屆時台股便可望進入打底格局，惟有鑑於台股目前量能不足，研判大盤要直接上攻機率仍偏低。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/4收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4116 明基醫 10 45.60 48.55 6.47 2.95 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 52 20.90 20.07 -3.97 -4.32 4931 新盛力 113 35.65 34.00 -4.63 -18.65 6470 宇智 7 63.30 58.00 -8.37 -3.71 4133 亞諾法 57 69.90 61.20 -12.45 -49.59 -7.33 -73.31

投組表現：

明基醫（4116）表現最佳，股價4日開高走低、成交量放大，惟月季線仍呈多頭排列，後市反彈可期。

亞諾法（4133）表現最差，股價4日跌停、失守月線，短線建議投資人先行出場。

盤勢預測：

美股4日四大指數小漲，費半指數上漲0.75％，台積電ADR 下跌0.14％，市場等待美國聯準會（Fed）升息及縮表的會議結論。至於台股4日開盤則一度上漲逾100點，最高攻上16,617.06點，惟後續多頭上攻猶豫、漲幅縮小，大盤終場僅小漲66.93點，以16,565.83點作收。

展望後市，美股四大指數及台股觀望氣氛濃厚，現階段市場投資人均靜待台灣時間5日凌晨的會議結果，不過，有鑑於市場預期升息兩碼的機率較高，若結果正如市場所料，則台美兩地股市同步反彈機率高。

選股方面，自那斯達克指數、費半指數近期表現觀察，研判中小型科技類股反彈幅度可能會較傳統類股大，車用電子、車用電池等電動車概念股將是首選族群。