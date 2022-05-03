台嘉碩低檔量增有戲 美時2利多撐腰

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/3收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3221 台嘉碩 48 38.05 39.00 2.50 4.56 2603 長榮 14 145.00 146.50 1.03 2.10 2609 陽明 15 126.00 126.50 0.40 0.75 3037 欣興 8 213.00 213.50 0.23 0.40 6470 宇智 40 63.30 62.50 -1.26 -3.20 0.46 4.61

投組表現：

台嘉碩（3221）表現最佳，低檔量增、股價站穩所有均線，只要量價不失控、10日均線不破，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

宇智（6470）表現最差，高檔震盪整理，不過多方控盤不變、內外資法人力挺偏多，股價經整理後有望重啟攻勢。

盤勢預測 ：

台股3日震盪拉回，終場下跌93.28點，收在16,498.9點，成交值不足2千億元；三大法人方面，外資續買4.41億元、投信續買17.02億元，自營商續賣13.99億元。在俄烏戰爭、疫情擴散、大陸封城、美國加速升息與縮表等利空干擾下，市場信心嚴重不足，尤其消費性電子需求疲弱，新一波砍單潮蔓延至PC、NB和智慧型手機鏈更是重中之重，加上大盤短中期均線呈現蓋頭反壓，預期本周指數仍將續處於前低16,250至頸線16,850點區間震盪的機率居大。

不過對於短線的震盪也無須過於擔心，只要後市沒有再出現其它不可預期的重大利空，隨不確定因素逐一反應後，國際股市或有機會因利空出盡而大漲上來。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/3收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1795 美時 16 116.50 119.00 2.15 4.00 8341 日友 8 225.00 225.50 0.22 0.40 4162 智擎 35 87.70 87.50 -0.23 -0.70 2618 長榮航 40 35.65 35.50 -0.42 -0.60 6461 益得 76 23.90 23.25 -2.72 -4.94 -0.18 -1.84

投組表現：

美時（1795）表現最佳，除美國血癌藥即將上市，新購入的犀利士（Cialis）台灣地區產品銷售權開始貢獻營收，全年營運成長無虞。

益得（6164）表現最差，身為全球稀有且符合歐美要求的MDI專業工廠，CDMO訂單暢旺，後續營運展望樂觀。

盤勢預測：

五一連假期間美股先跌後漲，綜合跌幅超過2％，台股3日震盪走低，盤中一度大跌超過百點，所幸造紙群族出面撐盤，終場跌幅收斂至93.28點，收在16,498.9點，失守16,500點整數關卡，呈現價跌量縮格局。

聯準會利率決策會議在即，市場觀望氣氛濃厚，台股3日成交值僅1,771億元，創下近一年半新低；從籌碼面觀察，外資買超4.41億元、投信買超17.02億元，投資人可持續觀察外資買盤力道是否延續。此外，大盤雖站在5日均線之上，但技術面仍屬弱勢，在利空消除、指數止穩前，操作上謹慎為宜。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/3收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4116 明基醫 10 45.60 50.10 9.87 4.50 4931 新盛力 113 35.65 35.40 -0.70 -2.83 6470 宇智 7 63.30 62.50 -1.26 -0.56 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 52 20.90 20.59 -1.48 -1.61 4133 亞諾法 57 69.90 68.00 -2.72 -10.83 -1.13 -11.33

投組表現：

明基醫（4116）表現最佳，股價3日漲停，月、季線呈多頭排列，量能尚未失控，研判仍有上漲空間。

亞諾法（4133）表現最差，本土新增疫情確診人數突破2萬例，創歷史新高，股價反彈可期。

盤勢預測：

台股受到五一連假期間美股先跌後漲的影響，加權指數3日開盤下挫，跌幅一度超過百點，最低來到16,465.99點，尾盤跌幅收斂至93.28點，以16,498.9點作收，成交值大幅縮小至2千億元之下。

展望後市，美國聯準會（Fed）將於5日凌晨公布利率決策結果，目前市場推估升息2碼的可能性較大。若升息2碼確定，將有可能造成美股利空出盡，台股也將隨之反彈。此外，櫃買指數並未隨大盤走跌，連3日出現紅K棒，暗示反彈的主流將在中小型科技股，投資人必須加以關注。

◎ 證券分析師張志誠

代號 公司 張數 4/29收盤價(元) 5/3收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5351 鈺創 20 61.80 63.70 3.07 3.80 2379 瑞昱 5 407.50 403.00 -1.10 -2.25 6770 力積電 40 53.60 53.00 -1.12 -2.40 2454 聯發科 3 830.00 820.00 -1.20 -3.00 6266 泰詠 82 25.10 23.40 -6.77 -13.94 -1.78 -17.79

投組表現：

鈺創（5351）表現最佳，首季營收年增逾五成，股價領先大盤站穩5日均線。

泰詠（6266）表現最差，外資連3日買超後，資金面臨季線反壓套利減碼，回檔多方缺口有守，再度出量時有望反彈。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）本周舉行貨幣決策會議，升息0.5個百分點已成市場共識，不過國際股市從元月以來一路修正、外資持續抽離資金更重要的關鍵在於Fed大機率將開始縮減資產負債表，藉由大幅度緊縮貨幣政策來平抑高漲的通膨和勞動成本。不過經驗上股市早已提前反應資金撤出潮，決策落地後將有望利空出盡。

儘管台股此時氣氛偏弱，上市櫃公司仍陸續揭露第一季財報，龍頭IC設計與高殖利率股開始轉穩，若台積電的反轉讓市場不再停留於基本面失真的壓力，台股也有望迎來下一季備貨潮的市場買盤。