台嘉碩低檔量增有戲 美時2利多撐腰
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/3收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3221
|台嘉碩
|48
|38.05
|39.00
|2.50
|4.56
|2603
|長榮
|14
|145.00
|146.50
|1.03
|2.10
|2609
|陽明
|15
|126.00
|126.50
|0.40
|0.75
|3037
|欣興
|8
|213.00
|213.50
|0.23
|0.40
|6470
|宇智
|40
|63.30
|62.50
|-1.26
|-3.20
|0.46
|4.61
投組表現：
台嘉碩（3221）表現最佳，低檔量增、股價站穩所有均線，只要量價不失控、10日均線不破，預期後市仍有大漲再創新高的機會。
宇智（6470）表現最差，高檔震盪整理，不過多方控盤不變、內外資法人力挺偏多，股價經整理後有望重啟攻勢。
盤勢預測 ：
台股3日震盪拉回，終場下跌93.28點，收在16,498.9點，成交值不足2千億元；三大法人方面，外資續買4.41億元、投信續買17.02億元，自營商續賣13.99億元。在俄烏戰爭、疫情擴散、大陸封城、美國加速升息與縮表等利空干擾下，市場信心嚴重不足，尤其消費性電子需求疲弱，新一波砍單潮蔓延至PC、NB和智慧型手機鏈更是重中之重，加上大盤短中期均線呈現蓋頭反壓，預期本周指數仍將續處於前低16,250至頸線16,850點區間震盪的機率居大。
不過對於短線的震盪也無須過於擔心，只要後市沒有再出現其它不可預期的重大利空，隨不確定因素逐一反應後，國際股市或有機會因利空出盡而大漲上來。
◎ 華冠投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/3收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1795
|美時
|16
|116.50
|119.00
|2.15
|4.00
|8341
|日友
|8
|225.00
|225.50
|0.22
|0.40
|4162
|智擎
|35
|87.70
|87.50
|-0.23
|-0.70
|2618
|長榮航
|40
|35.65
|35.50
|-0.42
|-0.60
|6461
|益得
|76
|23.90
|23.25
|-2.72
|-4.94
|-0.18
|-1.84
投組表現：
美時（1795）表現最佳，除美國血癌藥即將上市，新購入的犀利士（Cialis）台灣地區產品銷售權開始貢獻營收，全年營運成長無虞。
益得（6164）表現最差，身為全球稀有且符合歐美要求的MDI專業工廠，CDMO訂單暢旺，後續營運展望樂觀。
盤勢預測：
五一連假期間美股先跌後漲，綜合跌幅超過2％，台股3日震盪走低，盤中一度大跌超過百點，所幸造紙群族出面撐盤，終場跌幅收斂至93.28點，收在16,498.9點，失守16,500點整數關卡，呈現價跌量縮格局。
聯準會利率決策會議在即，市場觀望氣氛濃厚，台股3日成交值僅1,771億元，創下近一年半新低；從籌碼面觀察，外資買超4.41億元、投信買超17.02億元，投資人可持續觀察外資買盤力道是否延續。此外，大盤雖站在5日均線之上，但技術面仍屬弱勢，在利空消除、指數止穩前，操作上謹慎為宜。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/3收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4116
|明基醫
|10
|45.60
|50.10
|9.87
|4.50
|4931
|新盛力
|113
|35.65
|35.40
|-0.70
|-2.83
|6470
|宇智
|7
|63.30
|62.50
|-1.26
|-0.56
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|52
|20.90
|20.59
|-1.48
|-1.61
|4133
|亞諾法
|57
|69.90
|68.00
|-2.72
|-10.83
|-1.13
|-11.33
投組表現：
明基醫（4116）表現最佳，股價3日漲停，月、季線呈多頭排列，量能尚未失控，研判仍有上漲空間。
亞諾法（4133）表現最差，本土新增疫情確診人數突破2萬例，創歷史新高，股價反彈可期。
盤勢預測：
台股受到五一連假期間美股先跌後漲的影響，加權指數3日開盤下挫，跌幅一度超過百點，最低來到16,465.99點，尾盤跌幅收斂至93.28點，以16,498.9點作收，成交值大幅縮小至2千億元之下。
展望後市，美國聯準會（Fed）將於5日凌晨公布利率決策結果，目前市場推估升息2碼的可能性較大。若升息2碼確定，將有可能造成美股利空出盡，台股也將隨之反彈。此外，櫃買指數並未隨大盤走跌，連3日出現紅K棒，暗示反彈的主流將在中小型科技股，投資人必須加以關注。
◎ 證券分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|4/29收盤價(元)
|5/3收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5351
|鈺創
|20
|61.80
|63.70
|3.07
|3.80
|2379
|瑞昱
|5
|407.50
|403.00
|-1.10
|-2.25
|6770
|力積電
|40
|53.60
|53.00
|-1.12
|-2.40
|2454
|聯發科
|3
|830.00
|820.00
|-1.20
|-3.00
|6266
|泰詠
|82
|25.10
|23.40
|-6.77
|-13.94
|-1.78
|-17.79
投組表現：
鈺創（5351）表現最佳，首季營收年增逾五成，股價領先大盤站穩5日均線。
泰詠（6266）表現最差，外資連3日買超後，資金面臨季線反壓套利減碼，回檔多方缺口有守，再度出量時有望反彈。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）本周舉行貨幣決策會議，升息0.5個百分點已成市場共識，不過國際股市從元月以來一路修正、外資持續抽離資金更重要的關鍵在於Fed大機率將開始縮減資產負債表，藉由大幅度緊縮貨幣政策來平抑高漲的通膨和勞動成本。不過經驗上股市早已提前反應資金撤出潮，決策落地後將有望利空出盡。
儘管台股此時氣氛偏弱，上市櫃公司仍陸續揭露第一季財報，龍頭IC設計與高殖利率股開始轉穩，若台積電的反轉讓市場不再停留於基本面失真的壓力，台股也有望迎來下一季備貨潮的市場買盤。
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