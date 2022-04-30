陳秀芳︱智擎獲大陸藥證 美時血癌藥在美上市

台股在國際股市修正過程自然無法獨善其身，上周下跌432點，以16,592點作收，華冠投顧分析師陳秀芳指出，大盤上周受地緣政治緊張氛圍，及美國聯準會（Fed）升息前市場不安情緒影響，加上勞動節連假前夕，追價買盤相對薄弱，技術面持續偏空；本周投資組合前兩大為智擎（4162）、美時（1795），再選入益得（6461）、日友（8341）與長榮航（2618）。



美國雖面臨第一季經濟成長萎縮疑慮，但尖牙股Meta的亮眼財報成功消弭市場擔憂，帶動科技股與成長股28日強勢反彈；台股29日也在台積電領軍電子權值股「王者歸來」，加上航運族群助攻，盤中一度大漲244點，惟追價買盤不足，電子權值股開高走低，終場收在16,592點。



籌碼面觀察，新台幣近期貶多升少，外資29日雖終結連五賣，上周仍累計賣超台股870.36億，相比投信周買超45.86億，外資提款意圖明顯，再者大盤量能持續萎縮，「上漲無量、下跌有量」的情況顯示市場觀望氣氛依舊濃厚。



類股方面，電子族群29日憑藉費半指數上漲激勵，信心回溫，航運股重新匯集人氣，貨櫃三雄漲幅介於2.82％～5.07％，航空股的長榮航、華航亦受惠技術面偏多、投信持續加碼，以及解封題材加持，漲勢相當凌厲，推動上市運輸指數成交比重攀至18.4％。



此外，本土疫情擴大不僅帶動檢測類股走勢，資金亦向外擴散至整體基期較低的生技族群，包括智擎、美時及日友獲利佳、展望佳的個股可多加留意。

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