張志誠︱聯發科高殖利率 力積電獲利創高

台股上周在國際利空干擾下，一度重挫逾800點，所幸指數29日跌深反彈收復5日均線，全周跌點收斂至432點，以16,592點作收。證券分析師張志誠認為，大盤雖在10日均線翻揚前不可言強，不過部分低本益比、首季財報績優股領先反彈，短線已逐步走穩；本周投資組合前兩大為聯發科（2454）、力積電（6770），再選入泰詠（6266）、瑞昱（2379）與鈺創（5351）。



台股近期對基本面不再利空的解讀與美股逐步靠近，美股在Meta、微軟等大型企業財報出爐後，三大指數開始出現打底跡象，嘗試克服5日均線，台股則因面臨勞動節連假，反彈幅度相對有限，不過欣興、聯發科、聯電、聯詠等本益比偏低的公司公布首季財報後，股價也自低檔反彈。



大盤的換手量雖還未達到多方完全反攻的條件，但指數29日已能在空方竭盡缺口後出現島狀翻轉，說明短線正逐步轉穩，其中IC設計股比大盤早一步跌破去年16,162點相對位置，然在跌破去年重要支撐後，低本益比股開始有量換手，伴隨財報利多行情，IC設計股股價領先挑戰近5日新高，最弱勢的類股若都能重返價值點並受資金青睞，未來台股重返多方的領先指標將有跡可循。



選股方面，每逢台股受到外界利空影響大跌，往往也是下一個新主流上位之時，預期領先大盤跌深落底的公司，將成為後續主流，包含力積電、聯發科等大型高殖利率股、鈺創、瑞昱等元宇宙概念股、泰詠、台嘉碩第二季轉機股為主要代表。

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