趙彭博︱新盛力站穩季線 亞諾法反彈在即

台股上周受美股拖累走弱，啟發投顧分析師趙彭博指出，美聯準會（Fed）5月初升息幅度若如市場預期，則「靴子落地」後可望反彈，而16,800～17,000點極可能是本波反彈目標區域。本周投資組合前兩大為新盛力（4931）、亞諾法（4133），再選入期街口S＆P布蘭特油正2（00715L）、明基醫（4116）與宇智（6470）。



美股超級財報周挑戰重重，網飛（Netflix）公布第一季財報，訂閱戶流失20萬，拖累其股價單日重挫37％，連帶那斯達克指數也大跌；不過，28日Meta財報表現亮麗，帶動那斯達克指數28日反彈逾3％。



台股方面，受美股區間震盪的影響，25日及27日台股大盤分別下跌404點及341點，28日及29日雖分別反彈116點及172點，加權指數全周仍下跌432.91點，收在16592.18點。



展望後市，市場另一大重點是5月初的Fed升息幅度究竟多大，若如市場的預期加息兩碼，就可能會產生靴子落地、利空出盡的效應，美股及台股都將有進一步反彈的可能性。



技術面分析，台股本波自3月30日最高點17,770點回檔，最低在4月27日下探至16,219點，已累計大跌1,551點，若以反彈幅度0.382來預估，短線反彈目標區將落在16,811點附近；若以彈幅度0.5預估，則短線反彈標區可達約16,994點，故16,800～17,000點極可能是本波反彈的目標區域。



選股方面，本土確診人數已破萬，防疫股仍是市場焦點；另外，因蘋果、Meta業績表現超出預期，投資人亦可逢低布局蘋概股及元宇宙概念股。





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