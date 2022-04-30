陳學進︱宇智內外資看多 長榮兩頭賺

台股29日無懼市場恐慌氛圍迎來強彈，倫元投顧分析師陳學進指出，台股在融資餘額大減、竭盡缺口出現下，研判初步止跌契機已浮現，投資人目前可逢低布局部分產業前景看佳，且股價嚴重超跌的績優股。本周投資組合前兩大為宇智（6470）、長榮（2603），再選入陽明（2609）、台嘉碩（3221）與欣興（3037）。

美股28日不畏首季經濟萎縮的影響、強彈大漲，連帶激勵台股加權指數29日開高反彈，並順勢回補掉4月27日的向下跳空缺口，惟後續未能一鼓作氣上衝，略為美中不足。因此，大盤本周反彈攻勢仍將受10日線、月線及季線等蓋頭反壓影響，研判短線不易完全扭轉技術面不利局面，不排除震盪可能。

不過隨上市融資餘額一周減少131億元、竭盡缺口出現，研判初步止跌契機已浮現，若有拉回逢低都是好買點，不僅眾多跌深電子股都已跌到「物超所值」，後續可望陸續啟動跌深反彈，顯見業內中實戶買盤可望陸續回籠，有利於後市台股持續震盪走揚。

展望後市，升息Fed是本波下跌主因，惟5月5日美國聯準會（Fed）升息後就會利空出盡，市場將會明顯反彈，加上台股基本面仍佳，現階段就是進場逢低布局的好時機點。

選股方面，股價嚴重超跌的優質股，短線可望迎來報復性反彈，包括欣興、台嘉碩、創意、康聯訊、漢磊、新興、裕民等，均有跌深反彈的機會；此外，風電概念股上緯投控，在政策力挺偏多、券資比攀升下，也有軋空上漲的機會。

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