第3洞︱績優電子股反彈 達人搶卡位

台股上周受到美股走弱、美國聯準會（Fed）「鷹爪」步步進逼、本土疫情升溫、大陸封城等利空，加上勞動節假期前觀望氛圍濃厚，單周重挫逾400點，周線、月線同步收黑，所幸聯電（2303）、聯發科（2454）法說會接連報喜，為半導體族群捎來一絲暖意，激勵台股29日收復五日均線。

華冠投顧分析師陳秀芳本周投組續留上周傳出利多消息的吸入劑廠益得，再選入生技製藥公司智擎、特殊學名藥廠美時、事業與醫療廢棄物處理廠日友、航空股長榮航，防疫及解封題材並重；整體持股比例99.8％。

證券分析師張志誠本周則將多檔跌深績優電子股納入投組，包括IC設計龍頭聯發科、晶圓代工廠力積電、電路板代工泰詠、網通IC大廠瑞昱、利基型DRAM廠鈺創；整體持股比例回升至99.7％。

倫元投顧分析師陳學進本周則看好，馬士基調升財測，貨櫃航運長榮、陽明將喜迎利多，投組同時納入兩檔個股，再選入網通廠宇智、石英元件廠台嘉碩、ABF載板大廠欣興；整體持股比例為99.8％。

啟發投顧分析師趙彭博仍持續看好國際油價發展，認為俄烏戰事未解決前，原油價格都仍有漲勢可期，續留期街口S&P布蘭特油正2，再選入工業電池模組廠新盛力、檢測概念股亞諾法、醫材廠明基醫；整體持股比例100％。

台股上周經歷「腥風血雨」，在美股弱勢、本土疫情嚴峻、Fed升息預期等利空衝擊下，大盤殺聲隆隆，也衝擊達人績效。本循環逐洞賽第二戰仍由陳學進摘冠，目前個人連奪兩洞冠軍、獨占鰲頭，且單周力抗大盤賣壓，繳出1.42％的正報酬；而陳秀芳、趙彭博、張志誠則分別以-5.6％、-7.29％及-8.21％，位居第二至四名。

達人上周投組方面，大盤上周賣壓不減，即便29日出現反彈仍難以挽回頹勢，單周重挫432.91點，惟仍有部分達人投組強勢股展現與「空軍」對決氣勢，表現抗震。其中，陳學進上周投組中的大將，單周報酬率直線飆升至27.05％，29日最高價更一度衝上25.45元，改寫近27年來新高。

而國內單日確診數突破萬例，陳學進投組中的檢測概念股瑞基也表現相對抗跌、周漲幅達3.05％，惟在漲多後波動劇烈，28日盤中遭遇賣壓打擊，苦吞爆量長黑、留長上影線。

此外，歐美各國相繼對俄羅斯祭出各項制裁措施，如今德國也不再反對禁止進口俄羅斯石油，外界解讀這將大大提升歐盟全面禁運俄油脂可能性，帶動趙彭博投組中與布油期連動的期街口S&P布蘭特油正2，單周上漲3.47％。

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